"Es importante recordar que sigo siendo jugador del Madrid"

Después de sus palabras días atrás, Luka Jovic volvió a conversar con 'Bild' y reconoció que está completamente centrado en volver a alcanzar su máximo nivel para triunfar en el Eintracht de Frankfurt, mientras dure la lesión, y después también en el Real Madrid.

"El fracaso no es una opción para mí, nunca lo ha sido. La presión es una parte esencial de cualquier negocio. Especialmente en el fútbol profesional. No tengo ningún problema con eso. Me gustan los retos, me encanta competir contra los mejores, sé cuánto valgo y cuáles son mis cualidades", subrayó el delantero serbio, que no ve portería desde el pasado 23 de enero.

La presión a la que está sometida no le preocupa: "¿Es este el momento decisivo de mi carrera? No, solo tengo 23 años. Juego en una de las mejores ligas del mundo, en un gran equipo. También espero conseguir otra invitación con la Selección y clasificarme para el Mundial".

Jovic, además, no olvida al club al que pertenece: "Es importante recordar que sigo siendo jugador del Real Madrid. En este momento, lo más importante es volver a estar en plena forma lo antes posible".

El atacante ha jugado un total de 324 minutos en nueve encuentros y suma tres goles. Ante el Stuttgart volvió a ser titular y espera recuperar ese estatus lo antes posible en la Bundesliga.