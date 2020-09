"Es imposible que el Chelsea gane la Premier con Kepa"

Chelsea y Brighton se enfrentaron este lunes en la primera jornada de la Premier League. Jorginho, James y Zouma hicieron inúltil el solitario tanto de Trossard y le dio la victoria al equipo de Frank Lampard.

El guardameta español Kepa Arrizabalaga, titular en el encuentro, pudo haber hecho algo más en el único tanto que encajaron los 'blues', por lo que recibió un aluvión de críticas tras la conclusión del partido.

Uno de ellos, el ex futbolista y actual comentarista Gary Neville: "Los porteros, obviamente, no pueden dejar entrar esos goles. Estamos tratando de no ser demasiado críticos con él. El Chelsea estaba hablando de ganar la Premier League, pero no hay ninguna posibilidad si recibes goles como este".

"Esto causará un problema real. Este gol pasa por debajo del brazo. No es una gran oportunidad. No hay mucha potencia. Lo ve desde lejos. No sé que pasa. Goles concedidos desde fuera del área: 19. Es una historia lamentable para un portero de 70 millones de libras", continuó.

También se sumó a las críticas el ex jugador Jamie Carragher: "De hecho, puede presionar al club para que el fichaje de Edouard Mendy se haga mucho más rápido, porque podría haberles costado el partido. No es un portero de 70 millones de libras. No ficharon a Alisson y él era el último recurso".