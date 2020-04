"Es imposible que un club como el Málaga pueda caer"

En unas declaraciones concedidas a 'AS', el jugador del Málaga Luis Hernández se mostró muy confiado en la fortaleza de su equipo: "No he tenido ese temor porque si no, no hubiese renovado en verano. Ese temor no lo he vivido. Sabíamos que iba a ser una temporada muy complicada. Me cuesta mucho creer que un club como el Málaga no vaya a acabar una temporada. Es prácticamente imposible que un club como el Málaga pueda caer".

Además, el central español, que mostró todo su amor al conjunto blanquiazul, envió un mensaje de agradecimiento a la afición: "La afición se ha visto reflejada en el equipo que, pese a todas las dificultades y circunstancias que tenía en contra desde el principio de la pretemporada, se ha dejado el alma en el campo y ha dado lo máximo que tenía".

"Aun así, con muchos resultados en contra, hemos tenido el reconocimiento de la afición. La afición siempre es ejemplar en este club. Pero en esta situación sumamente delicada se ha visto reflejada en el alma y en el espíritu que tiene el equipo. Y por eso nos lleva en volandas. Eso es fundamental siempre. Y más en esta temporada tan atípica", añadió.

Finalmente, Luis Hernández dejó claro que conoce a la perfección el objetivo del equipo: "Nosotros desde el primer día en lo único que pensamos es en conseguir los 50 puntos de esa permanencia virtual que es el objetivo de esta temporada. Ojalá lo podamos conseguir lo antes posible para optar a pelear por otras cosas".