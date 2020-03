"Es inaceptable que muera gente por falta de camas en la UCI"

Roberto Mancini, seleccionador de Italia, volvió a hablar para 'La Gazzetta dello Sport', tras dejar claro que la salud de las personas está por encima de la disputa de la Eurocopa.

"Soy optimista. Quiero estar aquí junto a los italianos. Y, en lo futbolístico, el campeonato se reanudará y la 'Nazionale' (la Selección) será más fuerte", comentó Mancini.

Además, se mostró orgulloso de la respuesta de los ciudadanos tras la orden de confinamiento en casa: "La Italia de los balcones nos representa. Somos también los que damos lo mejor en la dificultad y ponemos en el campo toda nuestra humanidad. Después de tanto dolor esta gente se hubiera merecido una Eurocopa para distraerse y volver a empezar".

Mancini también ofreció su opinión sobre la crisis sanitaria, a la par que dejó claro que permanecerá en Roma junto a su familia: "Es inaceptable que la gente muera porque faltan camas en la UCI".

"No pienso dejar Italia"

"No pienso en dejar Italia. Me siento seguro y tengo plena confianza en nuestros médicos, que están haciendo un trabajo heroico. Quiero sentirme cerca de los que están en dificultades. Y no lo digo porque como seleccionador represente a italia", añadió.

Finalmente, se mostró ilusionado con el día que el balón vuelva a rodar: "Me imagino el himno, que yo lo escucho delante del banquillo. Después de lo que está pasando, será una emoción muy grande".

"A la Selección le faltará engrasar. Pero volverá a jugar como lo hacía. En la Serie A, la Juventus es favorita, pero la lucha está abierta. Después de lo que está pasando, será un planeta nuevo. Imposible hacer previsiones científicas", sentenció el entrenador.