"Es increíble que Iniesta no tenga un Balón de Oro"

No ha ocultado su admiración por Iniesta Bruno Fernandes. El mediapunta luso del Manchester United le tiene en un pedestal, y volvió a denunciar lo que para muchos es una injusticia, que no tenga un Balón de Oro.

Así lo aseguró Bruno Fernandes, en una entrevista a la web de los 'red devils'. "A mí me encantaba ver a Andrés Iniesta, es una combinación de futbolista entre un '8' y un '10', y creo que es ahí donde puedo hacerlo mejor", empezó diciendo el luso.

"Se trata de ese tipo que siempre quiere tener el balón, el que asume riesgos, y él era uno de los mejores del mundo", continuó diciendo, sobre el manchego.

Y no dudó en hacer la denuncia que une al mundo del fútbol. "Para mí resulta increíble que terminase su carrera sin el Balón de Oro. Con todo lo que ganó, me cuesta mucho entenderlo", espetó.

Entre sus ídolos también enumeró a otro ex barcelonista, Ronaldinho. "He tenido más modelos sí, por ejemplo durante mis primeros el que me gustaba era el que le gustaba a todo el mundo, que no es otro que Ronaldinho", explicó.

"Es ese tipo de futbolista que tiene la capacidad de tenerte frente al televisor durante horas. Sí, ¡horas! Porque tenía la energía y la alegría presentes en todo lo que hacía. Uno disfruta viendo a esta gente jugando así", dijo también, sobre el brasileño.

Y no pudo faltar la alabanza hacia el gran referente del fútbol portugués. "Ya he dicho previamente que Cristiano Ronaldo es uno de ellos. Como profesional, es el mejor ejemplo que puedes tener", dijo Bruno Fernandes, para finalizar.