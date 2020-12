"El sueldo de Messi es insostenible"

Emili Rousaud estuvo en la junta de Bartomeu cuando fue presidente del Barça, pero ahora se presenta como precandidato a la presidencia del club.

En este contexto, el posible nuevo mandatario 'culé', concedió una entrevista al diario 'AS', en la que habló sobre Messi y la complicación de su salario.

"Aquí lo que importa es el proyecto deportivo. Cuando Messi dijo que se iba no lo dijo por dinero. Tiene el salario más alto del mundo, no hay nadie que cobre más que él. No se va porque cobre poco, se quiere ir porque quiere ganar títulos. Ya lo dijo en su día: 'No nos alcanza'. Él quiere un equipo en el que haya talento", explicó Rousaud.

"Claramente, en el entorno actual del club no se hace sostenible el salario de Messi. Es insostenible. Hay que llegar a un acuerdo. El proyecto que le presentaremos es atractivo", añadió.

Además recalcó su idea de fichar a Neymar, algo que iría en relación con la bajada de sueldo de Leo para poder llegar a ello.

"La única condición para que Ney vuelva es que retire las demandas, eso es una línea roja. La última Champions ganada fue con él en el campo, no nos olvidemos", concluyó.