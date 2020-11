"Es intolerable que la masa salarial del Barça haya llegado a estos niveles"

Continúa el carrusel de entrevistas en los medios a los cadidatos a presidir el FC Barcelona. Este viernes, Xavier Vilajoana atendió a 'Goal' y quiso desmarcarse de la gestión de Josep Maria Bartomeu, pese a que fue uno de sus hombres fuertes en la cantera. Messi, Koeman, Neymar y la economía volvieron a ser los temas clave de la charla.

"Por la información que tengo en base a los presupuestos que presentamos, el club está en una situación compleja pero no hay ninguna empresa en este país que no se encuentre en una situación compleja, especialmente cuando los ingresos se reducen un 30%. No hay empresa que pueda aguantarlo sin realizar rebajas de costes a todos los niveles", explicó Vilajoana sobre la parte financiera.

Por ello, defendió la rebaja salarial que este viernes ya aceptaron Ronald Koeman y su cuerpo técnico: "Los jugadores y técnicos profesionales deben tener en cuenta que si el club va bien ellos van a ser los principales benefactores y así debe ser pero también hay que entender que cuando por circunstancias ajenas hay reducciones, todos estamos en el mismo barco. En esto sería contundente. Hay que ser estricto, sí, pero también generoso".

Y hablando precisamente del neerlandés, volvió a defenderle como el hombre adecuado para el Barça: "Koeman es el entrenador del Barcelona, es un técnico valiente y con las cosas claras, que dirige a un equipo en proceso de transformación y eso requiere tiempo. Cualquiera que haya jugado a fútbol, y yo lo he hecho, sabrá que todo requiere su tiempo y Koeman seguiría siendo el entrenador, sí".

A Vilajoana se le preguntó por la fecha de las elecciones, que dejaría un margen de 24 días en los que Messi podría negociar con cualquiera un precontrato. En su caso, el precandidato azulgrana no se moja: "Messi tiene contrato con el club hasta el 30 de junio. Cuando lleguemos a la presidencia, si el socio así lo estima, hablaremos con él y veremos qué nos encontramos".

"Lo primero que haría sería escucharle porque no me sirve que me digan que se habla con su entorno. No sé qué dice el entorno, a mí me gusta hablar con personas porque si no hablamos de especulaciones y no se puede decidir en base a eso. Si soy presidente del Barcelona hablaré con él de forma honesta, pensando en lo mejor para el club", agregó respecto a la renovación del argentino.

Al margen de Messi, ¿cuál sería su primera decisión en el Barça?: "Consolidar en el primer equipo la idea del fútbol base en la que llevo cinco años. Ha sido el eslabón en el que no pude participar y creo que es primordial consolidar este último paso entre el filial y el primer equipo. También hay que tomar decisiones en cuanto a la masa salarial. Tenemos claro que el club está por encima de todo el mundo, jugadores, directivos o entrenadores. No se puede permitir que la masa salarial haya alcanzado estos niveles y tiene que conseguirse como consecuencia de una política deportiva que incluya a gente de la casa".

Otro nombre que ha saltado a la palestra en los últimos días es el de Neymar, después de que lo hiciera Emili Rousaud. Vilajoana dice descartarlo: "El Barcelona debe centrarse en los jugadores que tiene y en seguir potenciando la evolución de los chavales de casa, que los hay muy buenos, así que no nos planteamos en ningún caso el fichaje de Neymar".

Cuestionado por su trabajo al frente de la cantera y el polémico fichaje de Gustavo Maia, se defendió: "He sido responsable de los fichajes del B en la ventana de mercado. Propuse y batallé para que este filial fuera el más joven de la historia, han subido siete juveniles de golpe, por ejemplo. Todos los fichajes son un melón para abrir y hay que disponer de mecanismos para minimizar los errores. Maia estaba firmado en enero y la decisión estaba tomada".

Por último, habló de la Superliga en la que Bartomeu dejó inscrito al Barça justo antes de irse: "Por lo que sé, ha habido conversaciones entre los grandes clubes europeos para tratar esta posibilidad pero es un tema que está todavía muy verde. Es algo muy sencillo, la decisión final estará en manos del socio, no de la junta directiva".