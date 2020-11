Álvaro Morata está en buena forma y le tocó hablar ante los medios en la previa del duelo de la Selección Española contra la Suiza. El delantero analizó su mejora desde que se marchó a la Juventus, además de la pólvora que les falta a los de Luis Enrique.

Sobre cómo ha mejorado desde que aterrizó en Italia, dijo: "Estoy bien como lo estaba en Madrid y como lo estoy en Italia. Me tratan bien en todo sitio a donde voy".

¿Cree que al fútbol español le falta un '9' regular? "No, al final, la Selección es una Selección muy joven. Estamos líderes de nuestro grupo; es normal que siempre haya algún tema del que hablar, pero creo que estamos bien. Es verdad que tenemos menos tiempo para trabajar (por la acumulación de partidos)".

"Es la primera vez que juego más de 60 minutos seis partidos seguidos o la segunda. Las oportunidades de jugar, de estar ahí... Espero seguir ahí: pondré todo el trabajo que esté en mi mano para estar aquí cada vez que el míster tenga que dar una lista", añadió.

Le insistieron en su mejora y contestó: "Es lo que he dicho antes. Soy la misma persona, soy el mismo jugador, pero creo que cambia mucho el estar en el campo o no estar en el campo. En tantos años no he tenido continuidad... creo que, en el Chelsea, sí la tuve, pero me lesioné, pero ves lo que te digo: la confianza, el estar bien... si metes goles y sigues jugando, eso te da partida para tener más tiempo para pensar y hacer las cosas mejor y analizar todas las cosas que pasan".

Sobre qué le pide Luis Enrique en el campo, dijo que le exige que corra mucho y que le alegra que haya mostrado tanta confianza en él. "Si vamos viendo resultados y buenas actuaciones aquí, pues creo que estaré aquí, es para lo que trabajo", aseveró.

Le volvieron a preguntar por la falta de '9s' en la Selección y él repitió el esquema que reprodujo antes. Piensa que lo que importa es que haya goles y que da igual que los meta un delantero, un centrocampista o un defensa. No le preocupa esta faceta del juego.