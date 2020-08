"Es la primera vez que veo a Pep tan defensivo, respetó demasiado al Lyon"

Dimitar Berbatov, embajador de 'Betfair' y leyenda del Manchester United, ofreció unas declaraciones en las que analizó la sorprendente eliminación del Manchester City en los cuartos de final de la Champions League a manos del Olympique de Lyon.

"Me sorprendieron mucho las tácticas de Guardiola, fue la primera vez que le he visto tan defensivo. Normalmente, el City juega con su propio estilo y le da igual quién esté de rival. Vi que respetaron demasiado al Lyon", comentó la leyenda búlgara.

Y añadió: "Guardiola sabrá los errores que ha cometido, siempre suele estar en el punto de mira y ahora especialmente después de caer cuatro veces de forma consecutiva en cuartos de final".

Además, no dudó en señalar al posible entrenador que sustituiría a Pep Guardiola al frente del banquillo inglés en caso de ser destituido: "Si Guardiola deja el City, quizá Pochettino sería el entrenador que llegaría".

Finalmente, no dudó en referirse al caso del astro argentino Leo Messi: "No veo a Messi yéndose a ningún sitio. Si lo hiciese, veo muy pocos clubes que puedan afrontarlo, y el City seguro que sería uno de ellos. El estilo de Pep y del equipo podrían seducir a Messi. Conozco a mucha gente que querrá verle jugar en la Premier League, incluidos sus críticos que podrían decir que no tuvo el éxito de Cristiano".