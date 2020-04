"Es más fácil que juguemos juntos en el Celta que en el Barça"

Que dos hermanos coincidan en un equipo de fútbol es un 'win-win'. Su compenetración no puede ser mejor: se conocen desde pequeños. ¿Podría pasar esto con Thiago y Rafinha? No en el Barça, al menos. Y no lo dice nadie externo. Lo reconoció el propio Thiago con su hermano de acuerdo.

En un directo para la cuenta de Instagram del Celta, dijo: "Es más fácil que sea en el Celta que en el Barcelona". Rafinha le respondió: "Correcto". Estas palabras llaman mucho la atención, pues el celeste sigue formando parte del cuadro azulgrana porque está cedido.

Sobre reanudación del campeonato, Rafinha dijo: "Cada día es una cosa. Dicen de volver, luego de que no, de que tal vez finales de mayo o principios de junio… Todo depende de la Sanidad Pública. Es mejor volver con seguridad que volver y tener que parar. Sería un gran fallo".

"Si tuviera que mojarme, diría que va para largo, más tarde de mayo o junio", añadió en una conversación posterior. También desveló una curiosidad de sus inicios: "Jugaba de portero y era muy bueno. Tenía cualidades".