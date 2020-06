"Es más importante para la FIFA el VAR que luchar contra el racismo"

Boateng no está nada contento con cómo la FIFA está luchando contra el racismo. En una carta abierta publicada en 'The Players Tribune', puso ejemplos sufridos por él mismo y criticó duramente al organismo mundial. Para él, el comité que crearon era solo parafernalia.

"Yo opino, sinceramente, que la FIFA inventó un comité contra el racismo para aparentar que estaban haciendo algo al respecto. No tengo miedo de decirlo, es un hecho. No se por qué no hacen nada más al respecto. Deberíamos preguntarles a ellos. Yo por lo pronto asumo que es más importante para ellos tener el VAR diciéndonos si la pelota cruzó o no la linea que ocuparse de la discriminación", relató.

"Ellos tienen mucho dinero, invierten muchísimo en cámaras, en la tecnología del 'goal-line', todo...¿pero luchar contra el racismo? Eso no les trae dinero. Eso es lo que pienso. Nada ha cambiado. Nada. Y si algo cambió, fue que el racismo se puso cada vez peor", sentenció.

Y lo ejemplificó con casos que él mismo sufrió: "Estaba jugando un amistoso con el Milan. No era la primera vez que recibía insultos racistas, pero exploté. El árbitro y los rivales me intentaron detener, pero les dije: 'Cerrad la p*ta boca! ¿Qué habéis hecho contra esos gritos? Nada".

También se refirió a las últimas iniciativas: "¿Qué han hecho los clubes y los jugadores? Sólo he visto cosas de Rashford. Está muy bien lo del 'Black Out Tuesday' y llevar camisetas de 'Say No To Racism', pero hay que hacer más. Conoced la cultura e historia de la gente negra, haced vídeos, dad mensajes públicos de apoyo, presionad a las marcas para que hagan algo más que un eslogan".