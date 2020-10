El entrenador del Sabadell, Antonio Hidalgo, aseguró este martes antes del encuentro ante el Alcorcón que es "muy pronto para hablar de finales" en el mes de octubre, pero está claro que aunque queden muchas jornadas por delante "el equipo tiene que empezar a sumar desde ya".

El técnico arlequinado espera que su equipo afine la puntería. "En Albacete llegamos con cierta claridad y no marcamos. Dimos un paso adelante en ese aspecto. El Alcorcón es un equipo que se defiende muy bien y se trata de aprovechar las oportunidades que tengamos", dijo.

Hidalgo no ha repetido ningún once en los anteriores partidos y al respecto comentó: "Cuando encuentras un once ideal es porque los resultados acompañan, es lo que nos pasó la temporada pasada. En este inicio de campaña hemos tenido varios problemas con las lesiones, pero tengo una plantilla amplia que me permite afrontar jugar encuentros como éste entre semana".

En cuanto a la situación anímica del equipo, el técnico recordó que "el fútbol es como la vida", por lo que considera que hay que "actuar con calma y paciencia, jugar bien el partido y estoy seguro de que llegarán los resultados y no hablaremos de ansiedad".

El entrenador dejó en el aire la presencia o no de los centrales Pedro Capó y Jaime Sánchez en la lista de convocados. "Están mejor, pero veremos mañana qué decisión tomamos. Son dos jugadores que vienen de lesiones y han tenido pocos entrenamientos", recordó.