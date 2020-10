"Es raro ver que se van jugadores, pero así es el fútbol"

Ronald Koeman quiere tener a todos los jugadores de su plantilla enchufados porque sabe que será, y es, una temporada exigente tras lo ocurrido en el curso ya pasado. Neto ha estado presente en tres partidos y se encuentra con ganas e ilusión.

"Llego sereno y con la cabeza bien, además de que tengo buenas sensaciones. Con continuidad puedes demostrar y te pueden ver y yo me preparo para ser titular. Yo he luchado mucho desde que salí de mi país hace diez años y sé lo que he pasado para llegar hasta aquí", dijo en una entrevista en 'BarçaTV'.

En cuanto al comienzo de la temporada, el brasileño opinó que está siendo un inicio positivo: "En el Barcelona todo es exigente y la pretemporada ha sido distinta, pero hay que superarlo. Creo que los números son buenos hasta ahora. La próxima semana tenemos un partido frente al Getafe y será duro. Tendremos momentos difíciles, pero sabemos a lo que queremos jugar".

"El Barcelona necesita títulos y eso es automático. No es una cuestión de reivindicarse, sino de estar motivado. SAbemos qué significa jugar en el Barcelona", continuó.

Sobre uno de los temas más importantes del verano del Barcelona, como es el cambio de entrenar y la salida de jugadores como Suárez, Neto indicó que así es el fútbol.

"En el fútbol siempre hay cambios de entrenador y uno se acostumbra. Es raro ver que se van jugadores, pero el fútbol está hecho de momentos, dinámicas y cambios. Hemos intentando aumentar la inteisdad y la velocidad con el balón. Koeman me dice lo mismo que al resto pese a que soy portero", acabó.