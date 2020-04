¿Es real la posibilidad de que Neto vuelva al Valencia?

El futuro de Neto es toda una incógnita. El portero brasileño no ha tenido opciones de pelear por el puesto con Ter Stegen y, si bien no ha desentonado, no ha estado al nivel de Jasper Cillessen, su antecesor en la meta azulgrana.

Curiosamente, Jasper tampoco ha convencido en su primera campaña en Mestalla y al final hasta Jaume acabó por disputarle el puesto antes del frenazo al fútbol por el coronavirus.

Es por ello que en el Valencia no se opondrían a un regreso de Neto. 'Mundo Deportivo' informó de que el brasileño estaría en el mercado cuando acabe la temporada y el club 'che', según 'Superdeporte', vería con buenos ojos su vuelta.

El tercer actor en la ecuación, el propio Neto, tampoco se negaría a volver a Mestalla. Lo probó en un grande de nuevo -ya jugó en la Juventus- y no logró desbancar al que es uno de los mejores guardametas del mundo, el alemán Marc-André Ter Stegen.

Con la Copa América a la vuelta de la esquina y el Mundial un pasito más cerca, Neto quiere forzar al máximo para poder estar en la convocatoria de Brasil. Algo que tiene muy complicado de por sí, pero más aún si actúa como suplente y solo en contadas ocasiones puede jugar.