"Es terrible tener que rechazar al Madrid dos veces"

Arsène Wenger, a sus 70 años de edad y después de más de dos décadas en el banquillo del Arsenal, decidió escribir su autobiografía. 'My life in Red and White', así se llama la publicación, saldrá a la venta este viernes.

El técnico francés presentó su libro en una entrevista en 'The Guardian', donde se refirió a los distintos temas que se enmarcan en el escrito: Cristiano Ronaldo, Mikel Arteta, Alex Ferguson, José Mourinho...

En un avance de 'My life in Red and White', Wenger desveló lo que era un secreto a voces: el Real Madrid intentó convertirle en el entrenador del primer equipo en dos ocasiones.

"Es terrible rechazar al club del que eras desde niño, el Madrid; pero yo tenía una misión en el Arsenal, un contrato que cumplir. Les había dado mi palabra de honor", confesó el ex técnico del Arsenal.

Sobre el papel, Wenger continúa: "Amaba al Madrid. Desde niño pensaba que era el más fuerte, el más bello, el más impresionante de los clubes de fútbol".

¿Y qué fue lo que le enamoró del conjunto madridista? "Esos jugadores todos vestidos de blanco, que lucían de manera magnífica, eran jugadores que yo admiraba, como Kopa, Puskas y Di Stéfano", aseveró.