"Es un honor llevar el número de Ibrahimovic"

Brahim ya es jugador del Milan. El futbolista, cedido por el Real Madrid, llevará en la camiseta el número 21, el que llevaba Zlatan Ibrahimovic la temporada pasada.

"Tener su camiseta es un honor. Hay mucha presión y eso me gusta. Ibrahimovic es una leyenda del Milan. Este año la defenderé con pasión y sobre todo con bien fútbol", dijo un Brahim emocionado por su nueva aventura.

Llega el futbolista español con la premisa de tener minutos y poder demostrar todo su juego. "Creo que soy un jugador con talento, espero que puedan disfrutar con mi fútbol, con esas arrancadas que tengo", explicó Brahim a los aficionados 'rossoneri'.

"Mis primeras impresiones son muy buenas porque se nota lo que es el Milan en Italia y sobre todo en la ciudad. Es un prestigio estar en este gran club y con una historia increíble. Se ve lo que aprecian los aficionados al equipo y para mí es un prestigio poder estar aquí en este gran club", ahondó Brahim

El futbolista se encontrará con un viejo conocido, Theo Hernández: "No he tenido la oportunidad de hablar con él, pero seguramente nada más llegue al equipo y al entrenamiento supongo que me recibirá con un buen trato porque él ha estado en el Madrid, sabe lo que es estar en el Madrid. Creo que será fácil la adaptación porque se ve que el grupo es increíble".

Brahim, que prefirió no mojarse a la hora de escoger a un jugador en el que fijarse, sí que tuvo palabras para Zidane. "Me ha tratado muy bien y me ha hablado muy bien de Italia, de la Serie A y de la ciudad, que le gusta", sentenció.