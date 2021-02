"Es un momento difícil, más por los resultados que por el juego"

Simeone describió el encuentro contra el Cheslea como trabajado y con pocas opciones para ambos, y lamentó que el gol sí le entrase a su rival y no a su equipo.

El Cholo elogió la labor defensiva de su Atleti. "El partido fue muy trabajado por parte de los dos equipos, muy pocas opciones de gol para ambos, aprovecharon ellos la suya, pero todo fue muy parejo. Hicimos un buen trabajo defensivo, aprovechamos las transiciones, se vio el partido que se vio", comentó.

"Alguna ocasión para nosotros, el segundo tiempo muy parejo, no creo que los porteros hicieran muchas paradas. Vamos al partido de vuelta, que será duro y difícil, como todo en la Champions. Debemos buscar la tranquilidad para convivir con el momento que atraviesa el equipo", añadió Simeone.

Sobre su planteamiento, criticado por ser una vez más excesivamente defensivo, Simeone se puso firme. "Nosotros buscábamos a través del orden y el talento el peligro tras recuperar el balón", espetó.

"Seguir trabajando, ocuparnos de lo que nos sale bien, mejorar y tratar de mejorar a los futbolistas que han pasado el COVID-19, la presencia de Dembélé me deja sensaciones para revisar cosas. La opinión es libre en el fútbol", apuntó también.

No quiso entrar a valorar ya la vuelta. "Irme a tres semanas es demasiado, tenemos muchos partidos hasta entonces. Jugamos ante un rival que tiene velocidad y que pudimos frenarla, que tiene delanteros como Giroud y jugadores potentes", contestó.

"Nos faltó tener más el balón para posicionarnos mejor en ataque. Lo trabajaremos, tenemos un partido importante en Villarreal. Trabajar, trabajar y trabajar", añadió al respecto el técnico argentino.

Y para nada echó la culpa a las bajas. "Confío en el equipo que tenemos, si estuviéramos en el mes de septiembre y me dicen que perdimos y vamos líderes, lo firmo", sentenció el Cholo.

Volvió a insistir en que su planteamiento le pareció correcto. "Las opiniones son válidas, entendimos que el partido debíamos jugarlo como vieron, nos costó más la precisión tras la recuperación para sostener el juego y el partido fue muy trabajado. No hubo ocasiones de gol, por momentos logramos controlar el ataque que tienen, nos faltó asociarnos mejor y tener más precisión", comentó Simeone, negando haber pecado de cobardía.

"Los partidos no se pueden cambiar tras jugarlos, son lo que son. Por ello es tan bonito este juego. La realidad es lo que sale y entendíamos que el partido lo estábamos controlando bien, nos faltó poder asociarnos mejor tras la recuperación de la pelota, estamos en un momento de dificultad y hay que trabajar para superarlo", apuntó después.

En lo que no tuvo problemas en reparar es en el aparente bache en el que está sumido el equipo. "Estamos en un momento de dificultad, es la realidad. Más en base a los resultados que por lo que pasó dentro del campo. Nos tenemos que ocupar, trabajar y mejorar. En estos momentos, el partido está difícil, ellos tienen una ventaja, pero confío en mi equipo", valoró.

Y acabó siendo cuestionado por Thomas Lemar. "No fue el lugar donde más cómodo se siente, pero tenía que jugar y cumplir con ese esfuerzo enorme que tuvo para ayudar. Me gustó Dembélé también, nos puede dar cosas importantes, se le vio vivo y lo tendremos en cuenta dentro de las cosas que me quedo de hoy, aunque no alcanzó para ganar el partido", dijo Simeone, para finalizar.