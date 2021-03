"Es un orgullo recibir ofertas como la del Madrid, pero quiero quedarme en casa"

El Girona comunicó el pasado sábado la renovación de una de las mayores promesas: Ramón Terrats será jugador del combinado albirrojo hasta junio de 2024.

Y este lunes, el futbolista fue atendió a los medios de comunicación y confirmó el interés del Real Madrid: "Recibir ofertas siempre es un orgullo, sobre todo siendo el Madrid".

"Creo que todos teníamos muchas ganas de quedarnos aquí. Quiero crecer y aportar al equipo todo lo que pueda esta temporada y las que vienen", agregó.

Además, Ramón Terrats demostró la modestia con la que se toma estancia en el Girona: "Si mañana me dicen que tengo que estar con el filial para ayudarles a conseguir el ascenso a Segunda B lo haría encantado y con toda la ilusión".

"Me ha dado toda su confianza y estoy muy agradecido. No es nada fácil ganarse a un entrenador que hace dos meses no te conocía. Yo confío en él y él lo hace en mí y seguiré entrenando y trabajando día a día para que esto siga así", añadió en referencia a Francisco Rodríguez, su técnico.