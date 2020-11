"Es un sueño, creo que he hecho un buen partido"

Las lesiones en 'Can Barça' abrieron una puerta a Mingueza, que entró como un resorte para aprovechar la oportunidad. Ante el Dinamo fue titular en la zaga y cumplió con lo que le pidió Koeman.

A su paso por los micrófonos de 'BarçaTV', el canterano admitió que está en una nube: "Después de tantos años de trabajo y esfuerzo, y tanto sufrimiento, es un sueño debutar y más hacerlo en Champions y con el mejor equipo del mundo. Es una alegría enorme. Creo que he hecho un buen partido".

"Llevaba toda la semana pensando si jugaba o no y cuando me he enterado me he puesto muy feliz, con muchas ganas. Me he acordado de toda mi familia, amigos, pareja, que han estado ahí siempre y saben lo que he sufrido y el trabajo que llevo detrás. Espero que esto sea el principio de algo muy grande", añadió.

Por último, Mingueza analizó el encuentro. "Hemos concedido muy poco. El equipo ha estado muy bien, especialmente en la segunda mitad. En la primera parte hemos estado atentos, cuando perdíamos el balón lo recuperábamos rápido. Hicimos un muy buen fútbol tanto con balón como sin él", concluyó.