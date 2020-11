"Es una final y no pienso lo que supondría perder, solo en ganar"

El Real Madrid y el Inter se enfrentan en la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions 2020-21 y ninguno atraviesa precisamente su mejor momento.

Ni los 'merengues' ni los 'nerazzurri' han conseguido ganar hasta ahora, por lo que la cita del Alfredo di Stéfano será de alto voltaje. Tras las palabras de Varane, que defendió la pareja que hace con Sergio Ramos, Zidane habló del partido más importante de la temporada para su equipo.

El entrenador incidió en la importancia del encuentro. "Conocemos al rival, es un partido complicado porque el Inter es un equipo bueno, muy físico, que juega muy bien al fútbol. Otro partido difícil, para nosotros es una final. Son tres puntos en juego e intentaremos sumar los tres", afirmó.

Luka Modric y el tridente Hazard-Asensio-Benzema

"No ha cambiado nada con Modric. Sabemos lo importante que es para nosotros. Hay muchos partidos y vamos a contar con todos los jugadores. Luka cada vez que juega lo hace bien, como siempre", dijo sobre el centrocampista.

"Esa es la pena porque para el técnico es lo más difícil elegir, sobre todo con un jugador como Luka. Es importantísimo para nosotros, como siempre va a aportar su energía positiva al equipo", añadió.

Zidane habló de la calidad del equipo al ser preguntado sobre si Hazard, Asensio y Benzema marcará una época en el Real Madrid tras la 'BBC': "Seguramente. Los jugadores que están aquí siempre quieren hacer historia, es lo bueno de los que hay. Siempre quieren más y demostrar"

"Los tres son jugadores importantes. Están haciendo y van a hacer cosas importantes con este equipo, es una plantilla que pueda ganar muchas cosas todavía", aseguró.

Una final para el Madrid y Hazard

"Siempre se habla de que tenemos que cambiar, pero te puedo decir que lo que quieren es competir y ganar. Eso es muy bueno para el entrenador, yo disfruto con ellos y vamos a intentar conseguir con toda la plantilla los objetivos de este año, que son muchos"

"Tenemos una final. Aquí cada cosa es una final, cada partido. Lo sabemos y nos vamos a concentrar en lo que tenemos que hacer. Son tres puntos y vamos a por ellos", insistió.

El técnico también fue preguntado por Hazard. "Aspiramos a todo siempre. Siempre queremos demostrar que somos buenos y que queremos más. Vamos a utilizar la calidad de Eden, como la de todos"

La jerarquía en Europa y su puesto

¿Ha perdido poderío el Real Madrid en Europa? "No sé si hemos perdido jerarquía respecto a mi primera etapa. El año pasado no ganamos la Champions pero aspiramos a ganarla siempre, no tengo ninguna duda de que los jugadores lo tienen en la cabeza", aseguró Zidane.

"Va a ser complicado, hay que dar guerra y vamos a luchar por ello. Luego si se opina fuera que perdemos algo, pues no tengo nada que decir", apuntó.

El francés no piensa en su futuro. "No pienso que mi futuro pueda depender de este partido. Nos concentramos solo en esto. No pienso en lo que supondría perder, solo en ganar. El resto es inevitable"

El nivel de Champions, el sorteo y Conte

"Creo que el fútbol está más igualado en Europa. No hay equipos pequeños. Cada vez es más bonito y difícil, todos pueden ganar a todos hoy en día. Por eso cada vez que sumamos debemos estar contentos, el otro día jugamos una final contra el Huesca", señaló.

"¿Mala suerte en el sorteo? Todos los grupos son muy competitivos y está claro que todos los partidos hay que pelearlos. Tenemos un partido en casa para intentar ganar", afirmó sobre el sorteo de la Champions.

Por último, el entrenador del Real Madrid fue preguntado por Conte. "No estamos en contacto todos los días, excepto cuando yo era jugador y él capitán. Es normal que haya sido entrenador, no me sorprende, es un líder"

"La relación es buena, aunque es cierto que nos nos llamamos asiduamente. Cuando me preparaba como entrenador fuí a la Juve y estuve hablando con él. Tengo una relación muy buena con él", concluyó.