"Es una injusticia, no debería haber descensos esta temporada"

El ex presidente del Espanyol Joan Collet valoró la vuelta al fútbol y el descenso del club 'perico' a la categoría de plata después de un parón de tres meses.

"Esta liga está muy deteriorada. Si en el fútbol español hubiera empatía, esta liga no se tendría que haber reanudado. Los equipos descendidos tendrían que haberse planteado tomar medidas. El Espanyol tuvo 14 positivos", indicó en una entrevista en 'Radio Marca'.

Collet dejó claro que no le tiran los colores y quiso defender que él hubiera hecho algo para intentar que no hubiera ningún descenso.

"No apelo a la justicia deportiva, solo al compañerismo. Puede que se diga que me tiran los colores, pero no es eso. Es que no debe haber descensos este año", continuó.

Acabando, el ex presidente insistió en la misma idea tras ver al Espanyol en Segunda: "Es una injusticia que se reanude una temporada con circunstacias diferentes y lo justo sería que no haya descensos".