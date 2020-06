"Es una pasada cómo juega Vinicius"

El Real Madrid completó la formación de Jaume Grau, que a la conclusión de la temporada pasada asumió con naturalidad el final de su etapa como jugador blanco y ahora, recién cumplidos los 23 años, continúa su "progresión" cedido por el Atlético Osasuna en el CD Lugo.

El joven futbolista valenciano repasa en una entrevista con 'EFE' su etapa en el conjunto blanco, donde coincidió con entrenadores como Zinedine Zidane, Solari o Raúl González y con compañeros como el brasileño Vinicius Júnior.

Su carrera comenzó en el equipo de su pueblo, en Tabernes, al sureste de la provincia de Valencia, después al equipo de la capital, en el que estuvo seis años y, más tarde firmó por el Real Madrid, al que perteneció cinco temporadas, una de ellas cedido al Navalcarnero.

Cuenta que en la casa blanca vivió "una experiencia única" que "según va pasando el tiempo" valora "más" si cabe por todo lo que le ayudó a su formación como jugador, especialmente la "gente" que tenía a su "alrededor" y de la que aprendió.

"Desde juveniles he tenido entrenadores que fueron jugadores y conocen mucho este mundo. Por ejemplo, en los dos últimos años en el Castilla venía a los entrenamientos Raúl (González Blanco), estaba mucho con nosotros, incluso se metía a jugar si faltaba gente, y también Roberto Carlos", recuerda.

"Al final te ves entrenando con ellos, te ayudan, explican cosas y te das cuenta de la suerte que has tenido de estar allí", añade Grau, que también estuvo a las órdenes de Zidane en algún entrenamiento del primer equipo: "Escuchar lo que te puede aportar él es lo máximo", dice.

Por sus palabras, Raúl, a pesar de que aún no era entrenador del filial, le marcó bastante. "Me quedó con algunos comentarios que me hizo sobre cosillas para poder mejorar. Hubo un par de entrenamientos en que preparó un ejercicio con Solari para orientarme y perfilarme. Era una pasada", confiesa.

También le asombró la calidad de Vinicius, con el que compartió equipo en el filial: "Venía el último día antes del partido para entrenar con nosotros y luego jugar. Veías que tenía algo diferente a todos. Cuando cogía el balón pasaban cosas. Es una pasada cómo juega. Estoy muy contento de haber podido jugar junto a él".

Grau también llegó al primer equipo. No debutó en partido oficial, pero de la mano de Solari fue convocado para uno de Copa del Rey.

"La experiencia fue increíble. La concentración previa, cuando vas en el bus al campo, en el vestuario cuando dan la alineación, es una experiencia única que voy a recordar siempre", confiesa.

En el vestuario, las estrellas estaban a su alcance, le hicieron sentir parte de la constelación. "Sí tienes la incertidumbre de cómo serán, pero es gente normal, te tratan muy bien. Desde fuera quizás se vea como que son 'cracks', pero luego estás con ellos y la experiencia es muy agradable", asegura.

Y así llegó el final de su etapa en el Real Madrid, algo que llevó con entereza y dispuesto a aceptar nuevos retos fuera de ese club centenario.

"Llega un momento en que se cumplen ciclos e igual era el momento de salir. Sabes que llegar al primer equipo es muy complicado porque en él está lo mejor. Estoy muy contento de haberme formado allí, de aprender todo lo que conlleva estar en el Real Madrid", comenta.

El ahora jugador del Lugo admite que "no es lo más agradable dejar a un club" como el blanco, pero le da normalidad: "Estoy orgulloso de haber estado allí y, ya que había que salir, lo hice con ilusión de seguir progresando".