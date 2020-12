"Es una verdad como un templo que la marcha de Messi era buena para nuestra economía"

El futuro de Leo Messi sigue siendo uno de los asuntos de actualidad del FC Barcelona. Los precandidatos a la presidencia abordan este tema de manera constante, al igual que un Carles Tusquets que no para de acaparar los focos en el día a día 'culé'.

El presidente de la Comisión Gestora del FC Barcelona generó un gran revuelo al decir que él habría vendido al astro argentino, ya que su marcha hubiera sido todo un balón de oxígeno para la delicada situación económica del club.

Unas palabras que no cayeron en saco roto y provocaron la respuesta del entrenador Ronald Koeman, que le lanzó un dardo al catalán y dejó claro que declaraciones como esta no ayudan en estos momentos al equipo.

Sin embargo, lejos de recular, Tusquets volvió a la carga este viernes 4 de diciembre y se mantuvo firme en su postura respecto a la estancia del astro de Rosario en el Camp Nou durante la presente temporada.

"Yo sólo hablé de números. Nada más. Ha habido una mala interpretación en mi respuesta. Es evidente que económicamente la marcha de Messi hubiera sido buena para el club. Es una verdad como un templo. Seguramente no tenía que haber respondido a la pregunta. El problema es que yo siempre respondo cuando me preguntan", explicó en 'Catalunya Ràdio'.

"Yo no dije que Messi tenía que haberse ido este verano. Dije que económicamente, mirando sólo los números, la economía del club estaría mejor, porque estamos hablando de la ficha más alta del mundo. Pero yo no soy nadie, además la decisión es suya y la Gestora no puede tomar una decisión. Creo que no dije nada del otro mundo. La decisión la tiene sólo Messi", argumentó.

De igual manera, Tusquets se mostró comprensivo con las palabras de Ronald Koeman e incluso le dio la razón mientras lanzó un dardo al entorno de Messi. "Koeman tiene razón, pero no le han explicado bien mis palabras. Yo me limité a sumar y restar. Ni yo tengo voluntad de vender a Messi ni tampoco puedo hacerlo. Ya se lo diré a Koeman si hace falta. Le explicaré que se lo han explicado mal. Y si me llama Messi o su entorno, se lo aclararé también. En todo caso, ¿cómo se puede enfadar de una cosa que él quería hacer? Messi se quería ir del Barcelona este verano", aseguró.

Por último, el presidente de la Gestora mandó un mensaje tranquilizador en referencia a las cuentas de la entidad y, aunque la situación no es buena debido a las pérdidas provocadas por la pandemia, quiso calmar los ánimos.

"El futuro económico del club está más que garantizado. Cuando se abra el Camp Nou entrarán automáticamente 200 millones de euros. Me preocupa cero la situación económica", sentenció.