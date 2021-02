Escándalo en Boca: filtran un audio atacando a Tévez

En Boca todo era color de rosa hasta que Santos lo eliminó en las semifinales de la Copa Libertadores. Ahí empezaron a salir a la luz una serie de cosas que al aficionado no le ha gustado.

Desde compañeros que no se pueden ni ver a problemas de la dirigencia con Tévez. De hecho, hay un audio que alguien ha filtrado del 'Patrón' Bermúdez, integrante del consejo de fútbol del 'Xeneize', atacando al 'Apache' a raíz de su reciente encuentro con Angelici.

"Son personas libres, no están presos. No son delincuentes, al menos no socialmente, ¿no? Se pueden juntar, se pueden ver, se pueden tomar un café juntos. Nosotros no podemos atacar a Tévez porque se junte con Angelici, con Macri, con los dos juntos o con los que quiera. Hay que ser muy inteligentes y muy transparentes. Nosotros seguimos en lo de nosotros. Él que siga haciendo sus cosas. Pero queda en evidencia cuáles son las intenciones", dijo presuntamente el colombiano.

Estas palabras han generado un revuelo en el mundo Boca. ¿Qué pasará ahora con Tévez? La guerra interna está servida.