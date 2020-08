Escassi descarta que el Málaga pague su cláusula

La incertidumbre está marcando el día a día de Escassi actualmente. El jugador malagueño no sabe aún dónde jugará la próxima temporada, y el Málaga sigue atento a su futuro.

En una entrevista a 'AS', Escassi confirmó que su sueño es jugar de blanquiazul, pero eso estará complicado si sigue en el Numancia, en el caso de que se acepte la Segunda de 24 equipos, ya que el equipo de Soria había descendido en la clasificación.

"El Málaga ha sido y es un club muy grande, pero ahora mismo está pasando por una situación de problemas económicos bastante graves. Tengo amigos en el club como Munir que coincidimos en el Numancia, y sé que hay jugadores que deberán reducirse el salario porque el administrador dice que los números no cuadran", explicó.

Pero, pese a las dudas sobre su futuro, no esconde su voluntad de volver a Málaga. "Los sentimientos que tengo y todas las veces que he hablado en entrevistas nunca me he escondido y declaro mis sentimientos hacía el Málaga, donde está mi familia, donde jugué en las categorías inferiores", añadió.

"Siempre soñé con jugar en el primer equipo, como a cualquier futbolista le gustaría jugar en el equipo de su tierra. Pero es lo que digo en varias ocasiones, más allá de que me gustaría debo respetar al club donde estoy y pertenezco aún, que es el CD Numancia, y no puedo asegurar nada, ni firmar, ni no firmar", concluyó.