Escassi reconoció que sigue con molestias: es duda ante el Sporting

Tras la derrota ante el Real Zaragoza, el Málaga afronta una nueva semana con la mente puesta en el encuentro ante el Real Sporting en El Molinón. Pellicer espera conocer la lista de bajas definitiva para pensar en su once.

Alberto Escassi es duda, tal y como el propio futbolista reconoció en su charla con 'Canal Sur Radio'. Arrastra problemas en su rodilla izquierda y está pendiente de su evolución.

"No sé si voy a llegar. Tengo un golpecito en la rodilla. No se me ha ido el dolor y estoy haciéndome pruebas para ver qué puede ser", relató.

El malagueño es una pieza clave en los planes de Pellicer, que esperará hasta última hora para ver si puede contar o no con él en Gijón.