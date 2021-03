Escribá respondió al "me resbala" de Bordalás

Está siendo muy criticado este curso el Getafe por su juego. El último en hacerlo fue Escribá, técnico del Elche.

Bordalás dijo que no le importaba para nada la opinión del rival. "A mí no me hunde ni el Titanic", aseguró rotundo.

En la 'Cadena COPE', Fran Escribá atendió a 'Tiempo de Juego' tras esas palabras del técnico azulón y explicó su postura. "El que piense que señalo a alguien en concreto, se equivoca. No creo que sea para que nadie se ofenda. Sigo pensando lo mismo. Lo hubiera dicho igual si hubiera sido otro rival. No lo dije porque fuera Pepe el entrenador ni por el Getafe", explicó.

Es más, aseguró que comprende en cierto modo que Bordalás esté a la defensiva. "Entiendo que diga mucha veces que se les señala, pero yo simplemente me he limitado a expresar lo que vi en el partido. Me preguntaron sobre eso y ya está. Si hubo un equipo que simuló más faltas y penaltis fueron ellos. Me fastidia el comportamiento de jugadores del Getafe pidiendo tarjetas para los nuestros. Eso debería ser sancionado", profundizó.

Por último, dijo que lo va a dejar estar y que no intentará ponerse en contacto con Bordalás: "¿Si voy a mandarle un mensaje? No tengo ni su número, si le llega el mensaje, perfecto. Si no, me da igual".