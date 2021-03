Escribá se ve capaz de "complicarle la vida" al Madrid

El Elche hace las maletas. Este fin de semana visita el Di Stéfano. Allí les espera el Madrid de Zidane.

Escribá se ve con opciones de dar la sorpresa, aunque admitió que no lleva el cartel de favorito. "Tenemos todas las posibilidades. Está claro que son favoritos porque son mejor equipo", dijo el valenciano, quien recordó que equipos como el Cádiz o el Deportivo Alavés ya han logrado esta temporada sorprender al Real Madrid.

"El plan es ir a ganar, como han dicho los chicos durante la semana", comentó Escribá, quien admitió que para preparar el partido ha visionado el duelo de la primera vuelta, en el que el Elche arrancó un empate ante el Madrid como local.

Fran Escribá aseguró que la idea del Elche no es meterse atrás, ya que indicó que "el 99% de los equipos que lo hacen pierden".

"Debemos ser un equipo sólido que no conceda ocasiones y mirar la portería contraria, porque es raro que el Madrid no marque en casa", argumentó Escribá, quien restó importancia a las altas o rotaciones del rival al señalar que "sea el once que sea será un rival muy complicado".

El entrenador del Elche no quiso polemizar sobre la polémica de los penaltis tras manos y pidió respeto para el colectivo arbitral por parte de los profesionales del fútbol.

"No puede ser que se opine según te interesa. Poner el foco en los árbitros es algo que cansa", señaló el técnico, quien admitió que un empate sería "fantástico porque te acerca un poco más a la salvación", si bien precisó que la mentalidad de su equipo no es la de jugar a ese resultado.

Escribá tuvo palabras de elogio para Zinedine Zidane, al que definió como un personaje "importantísimo en la historia del fútbol mundial y del Real Madrid".

"Es un hombre que transmite porque habla desde el conocimiento. Maneja bien el grupo y es un compañero al que admiro", añadió el entrenador, quien garantizó que cuenta con todos los jugadores que tiene en la plantilla del Elche, a pesar de que algunos de ellos apenas disponen de minutos.

"No saco a los jugadores para quedar bien. Pido a los jugadores que estén preparados para cuando los necesite y todos lo están haciendo. A mí no me sirve el jugador que solo entrena cuando ve posibilidades de jugar", sentenció.