"Ese penalti no se lo pito ni a mi hijo en casa"

El polémico penalti que pitó De Burgos Bengoextea en el Mallorca-Celta coleará bastante. Por lo pronto, al término del choque ya dejó las primeras reacciones. Una de ellas, la de Iago Aspas, muy incrédulo por lo visto.

"En la primera mitad no hemos salido muy bien, aunque es cierto que teníamos posesión. A raíz del penalti ese que supongo que se habrá visto en la tele, y que no se lo pito yo ni a mi hijo en casa, imagínate", bramó el de Moaña.

"Te descentras", insistió el atacante del Celta, que también se quejó del gol fantasma que tuvieron minutos después: "Después vino la decisión esa del gol o no, que no sabemos si fue. Vimos una foto y parece que el balón está dentro. Son decisiones que al final no podemos hacer nada para cambiarlas".

A partir de ahí, la debacle defensiva. "Ellos habían metido muy pocos goles en LaLiga y parecían el Bayern de Múnich. Cada vez que se acercaban al área les salía todo. Tenemos que intentar pasar página y olvidarnos de esto cuanto antes. No hay que darle más vueltas porque eso solo nos va a hacer más daño", zanjó.