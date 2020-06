"Me gustaría que un día ningún jugador negro fuese a trabajar"

Kevin-Prince Boateng ha pasado por 'Sky Sports' para hacer un gran repaso a los movimientos antirracistas, aumentados tras el fallecimiento del afroamericano George Floyd.

"Estoy triste y enfadado. Duele tener que tener estos mismos sentimientos siempre", comenzó.

El mediapunta opinó que hay jugadores que no se posicionan porque están incómodos o porque piensan que si dicen algo puede llegar a perder un contrato o un sponsor: "No dices nada malo cuando intentar ayudar a la raza humana".

"¿Las multas? Son una broma. Al principio creía que funcionaban, pero la gente se siente cómoda. Pueden ir al estadio, sentarse y decirnos de todo. Ese policía estaba cómodo con la rodilla en el cuello de Floyd y ese es el problema. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿No ir al estadio y una multa?", afirmó el futbolista.

KP Boateng dejó en el aire una propuesta para cuando sea el cumpleaños de Floyd: "Coge a todas las personas negras y sácalas del deporte o a todos los actores. Sería todo más aburrido. Me gustaría un día que ningún jugador negro fuese a trabajar para honrar a la comunidad negra".

Sobre los insultos que ha recibido el jugador, Boateng recuerda que le han dicho cosas como "mono", "negrata". "Me han tirado agua y me han dicho que me van a limpiar la suciedad", acabó.