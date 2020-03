"España es una de las favoritas para ganar la Eurocopa"

Luis Figo participó en el sorteo de la Liga de las Naciones de la UEFA celebrado este martes en Ámsterdam. El histórico ex jugador portugués tuvo tiempo de hablar de la Selección Española, a la que considera una de las favoritas para ganar la Eurocopa.

"Yo creo que España es una de las favoritas para la Eurocopa. Por la calidad que tiene, siempre está ahí", dijo Figo en unas declaraciones a 'EFE' durante el 44 Congreso de la UEFA, celebrado este martes en Ámsterdam.

Según el ex jugador, las otras selecciones con más opciones para el título europeo son Portugal, porque ganó el año pasado, Francia, Alemania e Inglaterra.

Uno de los debates que se dan en la Selección Española está en la portería. Kepa Arrizabalaga, habitual en la época de Robert Moreno, es actualmente suplente en el Chelsea. David de Gea, titular en la primera etapa de Luis Enrique como seleccionador, ha encadenado varias malas actuaciones en el Manchester United.

Para Figo, el debate es enriquecedor. "Tanto Kepa como De Gea son de los mejores. La dificultad es para Luis Enrique, que tiene que escoger", aseguró.

"Estaba contento con el resultado porque ganó el Madrid"

El portugués reconoció que siguió con atención el Real Madrid-Barcelona del pasado domingo, que se llevaron los blancos por 2-0. "Estaba contento con el resultado porque ganó el Madrid. Creo que en la segunda parte fue muy superior, a pesar de que la primera parte el Barcelona las tuvo, pero los 'merengues' merecieron ganar por el mayor número de oportunidades en el segundo tiempo", comentó.

Aunque la temporada no ha terminado, el debate sobre qué jugadores debería fichar el Real Madrid para la próxima temporada ya está abierto. Figo, preguntado por si cree que Kylian Mbappé terminará en el club blanco, respondió con una sonrisa: "Depende de cuánto dinero te quieras gastar".

Por último, el portugués lamentó que la última lesión de Eden Hazard ponga en duda su presencia en la Eurocopa. "Está teniendo dificultades debido a las lesiones y no sé si tendrá tiempo para llegar. No soy un médico, no puedo juzgar, pero espero que esté porque es un gran jugador".

Figo advirtió sobre los riesgos que corren los jugadores cuando fuerzan para estar en una gran cita futbolística. "Lo más importante es recuperarse bien, jugar sin dolor y recuperarse. Mantener el ritmo es importante, pero si no te recuperas bien vas a tener problemas en el futuro", dijo.