"España ha cambiado, ya no juega con el 'tiki-taka' con el que dominaba"

Este miércoles se miden Alemania y España (20:45) en el regreso de la Liga de las Naciones. Con ella vuelve el fútbol internacional, lo que ilusiona a un Joachim Löw que analizó el encuentro y transmitió los sentimientos actuales de la selección germana.

"La sensación de volver es buena. Todos los jugadores y el 'staff' están contentos de estar aquí. La fase es de mucha motivación, concentración. Es muy positivo. Ahora hay cosas más importantes que el fútbol, aunque es bueno que se hayan acabado competiciones importantes. Puede que no sea el mejor momento, pero es importante, de cierta manera, la Liga de Naciones. Pero lo que importa es la Euro".

Löw analizó a España y cómo ha evolucionado con el tiempo: "Han cambiado, pero su nivel es bueno. Ya no juegan en 'tiki-taka' con el que dominaban totalmente al adversario entre 2008 y 2012. Ahora son peligrosos con sus extremos y disparos lejanos, algo que antes no tenían. Su presión a la salida del balón de rival es muy buena. Su forma de juego ha cambiado".

El seleccionador alemán también dio detalles sobre su equipo, empezando por la portería. "Jugará Trapp por su experiencia. Leno viene de lesión", señaló Joachim Löw, que añadió: "Süle y Sané jugarán de inicio. Hemos pedido seguir con cinco cambios. Tiene sentido por el momento en el que estamos. Vacaciones cortas, otras más largas... Hay que manejar esa situación".

"He pensado mucho en cómo trabajar. Este año no vamos a poder trabajar con un equipo base. El calendario es tremendo esta temporada. Por eso no están aquí los jugadores del Leipzig. Hay que mirar a la Euro, para llegar frescos. Y hay que trabajar sobre eso desde ya. Yo querría menos partidos y entrenar más, pero... Puede que en marzo tengamos un equipo rodado", explicó.

Cuestionado por Toni Kroos, se deshizo en elogios hacia él: "Es un clase mundial. Su inteligencia de juego es muy buena. Siempre sabe qué hacer, elegir bien, leer el juego según convenga. Es nuestro eje, el pilar de nuestro juego. Siempre encuentra soluciones, por mucha presión que haya. Y fuera del campo es un gran líder. Se ha ganado un gran respeto".

Y detalló más cosas sobre el equipo: "Tiendo a salir con una defensa de tres. Pero podemos utilizar varios estilos, según los partidos. Y podemos cambiar durante los partidos. Hay que medir muchas cosas".

"La continuidad en un proyecto de selección es muy importante. España ha cambiado de seleccionadores, pero su estilo y su forma de jugar no han variado. Todos esos entrenadores han mantenido esa filosofía", concluyó en cuanto a sus 14 años en el cargo y la comparativa con 'la Roja'.