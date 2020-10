España luce autoridad ante la República Checa

Volvieron los aficionados a contemplar un partido de la Selección Española en directo y volvieron las de Jorge Vilda a completar un encuentro digno de admiración, una goleada que mantiene al conjunto nacional en lo más alto del grupo 4 de la clasificación para la Eurocopa Femenina de 2022.

No fue un paseo porque merecieron vencer abultadamente, dado que no quitaron el pie del acelerador en ningún momento del choque y realizaron un gran derroche físico, pero si la República Checa no ofreció resistencia fue porque ni siquiera eso le permitió 'la Roja'.

Y es que las españolas no tardaron ni un solo minuto en ponerse por delante: Alexia Putellas puso un centro templado al área para que Esther González, de cabeza, provocase que los 800 hinchas que acudieron a La Cartuja celebraran el primer tanto.

Las de Jorge Vilda se mantuvieron firmes y no quitaron la portería del punto de mira en ningún momento. Irene Paredes lo intentó desde la media distancia con insistencia, pero fue Patri Guijarro, en el ecuador del primer acto, quien aumentó la renta con un lanzamiento desde la media distancia.

Las checas no se pronunciaban en el ataque y se defendían de los envites de las locales como podían. Con todo ello, la guardameta Votikova disputó un buen partido e incluso se mostró con mucho desparpajo a la hora de sacar el balón jugado desde atrás.

Pasó la primera media hora de juego y Aitana Bonmatí se desquitó de la marca de Bartonova en la frontal del área para disparar al palo largo y poner tierra de por medio en el electrónico antes del paso por los vestuarios.

No realizó ninguna sustitución el entrenador de 'la Roja' antes de la reanudación y Alexia demostró cuál fue el motivo de su decisión. La catalanta firmó el que a la postre sería el 4-0 con una preciosa volea desde la frontal del área e, instantáneamente, Jorge Vilda movió fichas.

El técnico de España quería que las suyas sentenciaran el encuentro antes de probar nuevas tácticas con vistas a esa tan ansiada Eurocopa de 2022 y las españolas hicieron pronto los deberes.

Solo la aparición del cansancio en el último tramo del partido provocó que las locales disminuyeran el rimo. Incluso Bartonova se atrevió a cuatro minutos para la conclusión, pero lo cierto es que España, en un golpe de autoridad, hizo lo que quiso con las checas