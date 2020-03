España reivindicó los derechos de la mujer con la SheBelieves Cup

La Selección Española Femenina se sumó este domingo a la reivindicación de los derechos de la mujer con un vídeo enviado desde Estados Unidos, donde está disputando la SheBelieves Cup.

En defensa y reivindicación de los derechos de la mujer, Alexia Putellas, Virginia Torrecilla, Mariona Caldentey y Sandra Paños lanzaron el siguiente mensaje: "8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Nosotras somos deportistas, amamos nuestro trabajo. Nosotras somos futbolistas, vivimos por y para el fútbol. Pero, ante todo, somos mujeres. Porque creemos. We believe. She believes".

Este domingo, Día Internacional de la Mujer, las internacionales españolas jugarán ante la selección anfitriona su segundo compromiso en la SheBelieves Cup, un torneo cuadrangular de carácter amistoso que organiza la federación de fútbol de Estados Unidos por el empoderamiento femenino. En esta edición también participan los combinados de Japón e Inglaterra.