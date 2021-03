España Sub 21, a por otro título con nuevos mimbres

La Selección Española Sub 21 comienza su defensa del título europeo de la categoría mañana miércoles frente a Eslovenia (18:00 horas CET) en un torneo en el que el seleccionador Luis de la Fuente tiene ante sí el reto de reinventarse tras tres nuevas ausencias en la convocatoria, al ser llamados por la Absoluta.

Pedro González 'Pedri', Pedro Porro y Bryan Gil se sumaron a las órdenes de Luis Enrique al igual que lo hicieran con anterioridad Ferran Torres, Eric García y Dani Olmo. Todos en edad Sub 21 y que, por ello, podrían haber formado parte de la lista para el torneo de Hungría y Eslovenia. Seis ausencias, unidas a la baja por lesión de Ansu Fati, que cambian el plan, pero no la ilusión, como reconoció el seleccionador a 'EFE'.

"Estos jugadores son muy buenos, como los anteriores. Vamos con toda la ilusión y con posibilidades de pelear por lo máximo", dijo tras dar la convocatoria.

De la Fuente no podrá contar con jugadores que han formado la columna vertebral del equipo ni con tiempo de preparación para acomodar a los nuevos. Sesión suave, sobre todo para los que jugaron con sus equipos el domingo, el lunes en la Ciudad Deportiva de Las Rozas y activación para este martes en el lugar del debut frente a Eslovenia, el Estadio Ljudki Vrt.

Dos entrenamientos y no semanas de preparación como era habitual para estos torneos. Pero el aplazamiento de la Eurocopa y los Juegos Olímpicos el pasado verano debido al coronavirus cambió el paso. La UEFA tuvo que remodelar el torneo, que pasa a tener 16 selecciones. Hungría y Eslovenia acogen las dos fases. La primera del 24 al 31 de marzo y las eliminatorias serán del 31 de mayo al 6 de junio.

España inaugura la competición este miércoles (18:00 horas CET) frente a Eslovenia. El rival, a priori, menos fuerte del grupo ya que se clasificó por ser una de las anfitrionas. Tan solo ha ganado uno de sus últimos nueve partidos disputados (con una derrota y siete empates) y no cuenta con futbolistas que jueguen en la élite. Solo hay un precedente entre ambas selecciones en un amistoso disputado el 15 de octubre de 2002 en Ourense en el que España ganó 3-0.

Así, Italia, el sábado 27 (21:00), sobre todo, y República Checa el martes 30 serán pruebas de fuego mayores para la Selección Española Sub 21.

Sin las seis bajas mencionadas, España pierde su cartel de gran favorita a pesar de ser la actual campeona, igualada a títulos (cinco) con el combinado italiano, pero cuenta con un seguro de vida en el banquillo como es Luis de la Fuente.

El técnico riojano es doble campeón de Europa (Sub 19 y Sub 21) y tiene ante sí el reto de ser el primer seleccionador español que revalida título en la categoría Sub 21. El proceso de clasificación no fue el más brillante por las ausencias importantes que obligaron a ver caras nuevas en cada convocatoria, pero volvió a demostrar que con poco tiempo sabe crear grupo y aseguró el pase a falta de dos jornadas.

Selección sólida atrás, clave para este tipo de torneos cortos, y que, además, desde la última convocatoria de noviembre ha visto reivindicarse a dos futbolistas en las posiciones en las que menos opciones contaba Luis de la Fuente en cuanto les han dado la oportunidad de jugar.

El portero Álvaro Fernández (SD Huesca) ha firmado actuaciones brillantes en LaLiga Santander y Abel Ruiz (Sporting de Braga) se hizo con el puesto de '9', marcando nueve de sus diez goles esta temporada desde aquel parón.

Lista de 23 convocados de España para el Europeo.

Porteros: Josep Martínez (Leipzig), Álvaro Fernández (SD Huesca) y Álex Domínguez (UD Las Palmas).

Defensas: Alejandro Pozo (Eibar), Gonzálo Ávila 'Pipa' (Huddersfield Town), Marc Cucurella (Getafe), Adrià Pedrosa (Espanyol), Juan Miranda (Betis), Jorge Cuenca (Almería), Hugo Guillamón (Valencia) y Óscar Mingueza (FC Barcelona).

Centrocampistas: Martín Zubimendi (Real Sociedad), Juan Moncayola (Osasuna), Gonzalo Villar (AS Roma), Fran Beltrán (Celta de Vigo), Riqui Puig (FC Barcelona), Manu García (Sporting), Javi Puado (Espanyol) y Yeremy Pino (Villarreal).

Delanteros: Brahim Díaz (AC Milan), Ander Barrenetxea (Real Sociedad), Dani Gómez (Levante) y Abel Ruiz (Sporting de Braga).