"España tiene grandes delanteros, pero el gol es cosa de todos"

Que a España le falta gol no se le escapa a nadie, pese a que delanteros como Gerard Moreno brillan en LaLiga. Nuevamente convocado por Luis Enrique, el delantero analizó esta situación en una entrevista para 'Marca'.

Para el catalán, el nivel de la delantera es grande más allá de esa dificultad para marcar: "La competencia es muy alta en la delantera. El '9' vive de él, es lo que todos queremos. Creo que España tiene grandes delanteros y goleadores. Quien quiera estar sabe que deberá estar a un nivel muy alto".

"Todo eso repercute en el bien de la Selección. Estoy contento de volver a compartir concentración con Morata, pero el gol, como el resto de facetas del juego, es cosa de todos", continuó un Gerard Moreno que narró sus primeros pasos y su llegada a la Selección.

"Yo empecé jugando en tierra, en el campo de la Damm. Yo soy de barrio. Me encantaba estar en la calle jugando al fútbol, en las porterías del cole. Y si no había porterías, pues con conos, cualquier cosa. Crecí feliz jugando en la calle con mi hermano y sus amigos, que eran mayores", explicó.

Fue convocado por primera vez por Robert Moreno, y su salida de 'la Roja' no pareció importunarle. Gerard Moreno confiaba en su nivel: "Siempre trabajé para poder estar. Nunca me di por vencido. Si estás a un nivel alto y no te llaman, pues trabaja para estar mejor. Eso era lo que pensaba. Siempre he sido constante y trabajador. Son los valores que me inculcaron en casa. Y aquí estoy, pero ahora hay que trabajar para mejorar y mantenerse".

El delantero del Villarreal cree que el fútbol ha cambiado desde abajo: "Ahora se lleva más la tecnología que jugar en la calle. Cuando yo era pequeño todo el mundo jugaba en la calle. Queríamos partidos todo el rato, los organizábamos en cualquier sitio. Eso ya no lo veo tanto. Son otros tiempos, pero a mí lo que más me ha gustado siempre ha sido el fútbol de barrio, de la calle. Era acabar los deberes y salir disparado a jugar".

¿Y él? ¿Cómo ha cambiado?: "He evolucionado. Antes de que nacieran las niñas me comía más la cabeza, me costaba más que se me fuera el cabreo. Ahora es llegar casa, las veo y todo cambia. Es más sano. Aunque analice los errores puedo desconectar. Las veo y solo puedo sonreír".