"España tiene la mejor generación de árbitros de su historia"

El presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) Carlos Velasco Carballo aseguró que España tiene actualmente "la mejor generación de árbitros de la historia" y un "nivel arbitral de los mejores del mundo", que hace que sean los más demandados en todas las competiciones internacionales.

"Los índices de acierto son escandalosos. No quiero utilizar esa prepotencia, pero para mí los árbitros españoles son los mejores del mundo, aunque si en este país se critica a Rafa Nadal, quizá el mejor tenista de la historia, cómo no se va a criticar a nuestros árbitros. Yo me siento orgulloso porque Nadal es español. Me encantaría que nuestro entorno pensara lo mismo de nuestros árbitros. Fuera de nuestras fronteras lo piensan", dijo.

Durante una intervención telemática para hacer repaso de los dos primeros tercios de la temporada, Velasco Carballo habló del elevado índice de acierto en los arbitrajes hasta ahora, del trabajo que desde el CTA se hace con seguimiento individualizado de todas las actuaciones, de la utilización del VAR y de las polémicas y quejas procedentes de los equipos y sus integrantes, más patentes ahora por la ausencia de público en los campos.

"El comportamiento de suplentes, sustituidos y no convocados en las gradas está siendo incorrecto. Debemos ser más firmes en ese control. También en el control del comportamiento de entrenadores en el banquillo. No es lo que este comité desea", comentó al ser preguntado al respecto y pedir que "aumente el control de conductas incorrectas".

En este sentido planteó la necesidad de "seguir haciendo pedagogía sobre las reglas de juego", aunque consideró que desde que funciona el VAR en el fútbol en general, no solo en España, hay más polémica que sin él pese a que "el índice de aciertos es más grande que nunca".

"Hay más polémica por un error de concepto. Se pensó que era la panacea y se igualó VAR a error cero, pero hay errores que no son evidentes y que el VAR no puede ni debe solucionar. Falta asimilar que el VAR se equivoca, que es un persona, y ese interés trata de convertir aciertos en errores. Nadie o casi nadie reconoce cuando el VAR acierta. Por una decisión del VAR en este país hemos tenido equipos que no han descendido o no ha habido alineación indebida. Los aciertos se dan por supuestos y se silencian absolutamente". lamentó.

Aunque el excolegiado madrileño quiso hacer autocrítica por los errores, insistió en que "la balanza es indiscutiblemente positiva", en que "el VAR pone de manifiesto el desconocimiento de las reglas de juego" y en que "intereses particulares convierten aciertos en errores".

"Se empieza a debatir y hacer tertulias sobre el error del árbitro, que era un acierto, que el VAR no interviene, nadie lo entiende y como es así escándalo, polémicas, declaraciones, comunicados... Se llega a una polémica increíble, se habla semanas de una acción. Cada equipo considera las jugadas a su favor como claras y manifiestas y quieren que el VAR intervenga", cuestionó.

Acompañado del director del proyecto VAR, Carlos Clos Gómez, y de los colegiados designados para los partidos de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, el murciano José María Sánchez Martínez y el madrileño Carlos del Cerro Grande, el presidente del CTA recordó la máxima en el uso del videoarbitraje: "Mínima interferencia, máximo beneficio y en caso de duda, no intervenir".

"Nos gusta salir humildemente a reconocer aquellas cosas en las que consideramos que nos hemos equivocado y con la misma honestidad y orgullo reconocer todas acciones en las que hemos acertado, que sin duda son la inmensa mayoría. La generación actual es la mejor que ha habido en la historia del fútbol español. Hemos pitado finales europeas, mundiales, muchas cosas", añadió.