"España tiene muchas opciones de llegar a la final de la Eurocopa"

El ex seleccionador español Vicente del Bosque ofreció unas declaraciones a 'Goal' en las que habló sobre la actual situación de la Selección Española, que está luchando por conseguir un billete para el próximo Mundial y este verano jugará la Eurocopa.

Del Bosque está convencido de que Luis Enrique tiene ya prácticamente decidida la lista de España para la competición europea: "Es normal que Luis Enrique tenga ya unos fijos. Es probable que aún le quede alguna decisión pendiente. Pero una lista de 30 sí la tiene. Lo malo es que luego tendrá que eliminar a alguno de los que han participado en la clasificación. Son las decisiones que debe tomar un seleccionador".

Además, se mostró muy optimista con las opciones de 'la Roja' de ganar la Eurocopa: "Estamos con opciones de llegar hasta el final. Creo que tenemos una muy buena selección. Lo hemos demostrado. Si miras cómo ganamos a Alemania, de una forma brillante y dando una imagen magnífica. Si mantenemos esa regularidad seguro que vamos a tener muchas opciones".

En cuanto a los favoritos para levantar el título europeo, De Bosque comentó: "Francia anda muy bien. Italia ha recobrado fuerza, a nivel de selección, Inglaterra y Alemania. Y, por supuesto, España".

Para Del Bosque, el fútbol español no está en crisis: "No se puede hablar hasta no acabar la temporada. Todavía tenemos aspiraciones en la Champions. Hay que esperar. Han sido muchos años los que llevábamos manteniendo una hegemonía en Europa a nivel de clubes. Y si fuera cierto lo de la crisis, hay que tener en cuenta que hay grandes ligas que también pueden llegar a dominar el fútbol en Europa, como la inglesa, la francesa o la alemana o italiana, incluso".

"Si echo la vista un poco atrás hasta el Valencia llegó a dos finales de Champions, el Deportivo, el Villarreal se acercó, también, el Sevilla ha sido campeón de la Europa League muchos años; por no hablar de Real Madrid, Atleti y Barcelona que siempre han mantenido el tipo. No podemos ser tan catastrofistas", sentenció.