Especial ascenso a Segunda: un 'play off' nunca visto

ProFootballDB pone el foco en Málaga, Marbella y Algeciras, escenarios escogidos por la Federación para encontrar a los cuatro equipos que formarán parte de LaLiga SmartBank la próxima temporada. Dos saldrán del combo de líderes de grupo que conformaron Castellón, Cartagena, Logroñés y Atlético Baleares. Tres de los cuatro repiten ‘play off’ tras su fallido intento del curso pasado.

Analizamos a los 16 equipos que van a tomar partido en esta batalla a tres partidos (uno en el caso de los cuatro mejores) para alcanzar el sueño de la Segunda División. Muy pocos de los presentes en este escenario saben lo que es jugar en la categoría de plata. Algunas ciudades históricas aparecen, como Castellón, Logroño o incluso Marbella, que podrían volver a tener representación en el fútbol profesional muchos años después.

¿Cómo habrá afectado el parón a cada equipo? Es una incógnita. El coronavirus ha tenido un efecto devastador en distintos órdenes mundiales y el deporte se ha visto afectado, tanto a nivel organizativo como en su propia naturaleza. El reset que ha supuesto hace que el favoritismo de muchos haya quedado en un segundo plano. Unos empezaron a entrenar antes que otros, pero la ilusión y el sueño de lo que pueden conseguir será la mejor gasolina ante la ausencia de público en las gradas.

En definitiva, un ‘play off’ atípico pero con el mismo premio de jugar la próxima temporada en la Liga de Fútbol Profesional. Serán duelos a cara de perro en los que los factores desestabilizadores no tendrán su peso habitual. Cuatro meses después del último partido oficial, estos 16 clubes tendrán 90 minutos para seguir luchando por su objetivo. El físico, la mentalidad, la adaptación, la ausencia de seguidores… los pequeños detalles prometen ser decisivos para estar el curso que viene en Segunda.

Y a las puertas del ‘play off’, dejamos la fotografía de cómo estaban los equipos la última vez que se vistieron de corto. Cuatro de ellos formarán parte dentro de unos días del selecto grupo de LaLiga.

Si quiere consultar esta guía en PDF, pinche aquí

Si quiere consultar todos los estudios de ProFootballDB, pinche aquí

Atlético Baleares

El equipo dirigido por Mandiola jugará por segundo año consecutivo la liguilla de ascenso como primer clasificado y campeón de grupo. La temporada pasada se quedó a las puertas del fútbol profesional después de caer ante el Racing de Santander. La seriedad ha sido el faro que ha guiado el camino del Atlético Baleares desde la llegada a la propiedad del inversor alemán Ingo Volckmann desde 2014.

El Cartagena es la gran piedra. Tony Gabarre no solo es la gran esperanza ofensiva de Manix Mandiola, quien también cuenta con Ortiz como subalterno en ataque: es el jugador con más dianas de los que disputan el ‘play off’. Villapalos es otro de los futbolistas que engrasa la maquinaria de un Mandiola que tras varios años de trabajo notable ha dotado al Atlético Baleares de un ADN propio y reconocible.

UD Ibiza

La UD Ibiza se estrena en un ‘play off’ de ascenso tras varios años de búsqueda y un proyecto diseñado para subir de categoría. La entidad que preside Amadeo Salvo es insultantemente joven, ya que se fundó en 2015. Un lustro después, Segunda División asoma de lejos. Pablo Alfaro, gracias a un estilo de fútbol rocoso y sólido, permite al equipo balear soñar con disputar la división de plata el curso que viene.

Rodado, que está en su último año Sub 23, es la principal arma ofensiva de la UD Ibiza, aunque en esta promoción de ascenso cuenta con una baza a favor todavía más importante: el bloque ibicenco es el equipo con mejor promedio defensivo de todos los que disputan ‘play off’. No en vano, solo ha encajado goles en 15 de 28 encuentros jugados y acumula un promedio de 0,64 tantos en contra.

Atlético B

Aún se recuerda aquel filial rojiblanco que logró la segunda plaza en Segunda en el año 98. No hubo ascenso porque la normativa no permite dos equipos de un mismo club en la misma categoría. Aquel Atleti B se nutrió de una generación de talento comandada por Baraja, Tevenet, Gaspar, Loren… Hay cierto paralelismo con el actual filial del Atlético, llena de futbolistas rebosantes de calidad. En la academia ‘colchonera’ se crían perlas ilusionantes como Clemente, Riquelme, Manu Sánchez o Valera.

Darío (que vuelve de lesión) y Clemente ponen el gol en un equipo con uno de los promedios anotadores más elevados de la categoría, el Atleti B roza los dos tantos por choque. Nacho Fernández ha dado continuidad a la tendencia positiva que el filial ya mostraba de la mano de Óscar Fernández.

Peña Deportiva

La Peña Deportiva debuta en un ‘play off’ de este tipo. Modestísimo club de Ibiza, clásico de Tercera, no solo se ha mantenido por vez primera en la categoría sino que lucha por un objetivo insospechado a inicio de curso. Mérito de Raúl Casañ y sus hombres, amén de las circunstancias ligueras que tenían lugar en el momento en que la pandemia de coronavirus obligó a poner fin a la fase regular del torneo.

Es la Peña Deportiva el bloque más flojo de cuantos disputan el ‘play off’ en términos defensivos. El Marbella, más sólido que anárquico, pondrá a prueba a una plantilla que en ningún momento fue confeccionada para pensar en competir en Segunda. En cualquier caso, la Peña Deportiva afronta todo un sueño al que no renuncia frente a un conjunto que tiene entre ceja y ceja subir.

UD Logroñés

Aún se llora la desaparición del histórico CD Logroñés. La Unión Deportiva busca reemplazar deportiva y emocionalmente su sitio en los mejores palcos del fútbol español. Ya van cuatro clasificaciones para el ‘play off’ de ascenso, pero Segunda División se resiste. La crisis del coronavirus no ha impedido disponer de otra oportunidad, ya que el parón pilló a la UD Logroñés en cabeza del Grupo II.

Oficialmente campeón de grupo por designación federativa, la UD tiene un hueso duro de roer con el CD Castellón delante. El joven Sergio Rodríguez ha dotado al bloque riojano de un estilo propio y de un dominio notable de las áreas: los terceros más goleadores del ‘play off’ contra los segundos menos goleados (en promedios). Andy Rodríguez, mediocentro, es el faro y guía del equipo.

Cultural Leonesa

La Cultural Leonesa es un clásico del fútbol patrio que pretende regresar una categoría que ya disfrutó hace dos campañas y que a lo largo de su historia ha ocupado en una quincena de ocasiones. Entró en los puestos de honor en la jornada 7 y la conclusión del campeonato por la crisis del coronavirus le permite disputar la fase decisiva por un billete que valga un ascenso.

El conjunto que dirige Aira es de los más experimentados de la categoría, aunque defensivamente no exhibe uno de los mejores promedios. La buena marcha de la ‘Cultu’ en Copa del Rey penalizó su buen desempeño en el campeonato. Aira, el técnico, sabe lo que es conseguir dar el salto a Segunda División. Experto en estas lides, logró subir con el Albacete. Dioni, con 11 tantos, es la referencia en ataque.

Bilbao Athletic

No se puede comentar demasiado acerca de la cantera del Athletic porque se puede pecar de carencia absoluta de originalidad. De Lezama se ha escrito todo. Joseba Etxeberria, tras su experiencia insular en el Tenerife, ha dirigido a una generación de ‘cachorros’ liderados por el prometedor Unai Vencedor y Oihan Sancet, un debutante con el primer equipo y un habitual de Garitano, respectivamente. El Basconia ha surtido a un plantel cuyas raíces se mueve entre las generaciones del 99 y el 2000.

Lezama ha partido un equipo que apuesta por el fútbol ofensivo: los jóvenes futbolistas rojiblancos promedian 1,96 goles por encuentro. Es la media más elevada de los participantes del ‘play off’. Morcillo y Artola surten los goles al Bilbao Athletic desde las bandas del ataque vasco.

Valladolid Promesas

El filial del Valladolid ha completado una temporada sobresaliente, aupada principalmente por el buen desempeño goleador de dos futbolistas jóvenes e internacionales por las inferiores de España, como son Miguel de la Fuente y Kuki Zalazar. De hecho, el Valladolid Promesas es el equipo que más partidos suma haciendo goles. Ninguna pareja ha acumulado más goles que la que forman ellos dos.

El aspecto defensivo sí es una tarea pendiente para los de Javi Baraja, que conceden atrás de la misma manera que golpean arriba: solo han dejado la meta a cero en nueve encuentros de los 28 que han disputado. El Valladolid Promesas se estrena en un ‘play off’ de este tipo tras más de un lustro en la categoría de bronce del fútbol español. Se especula con la incorporación de Salisu.

CD Castellón

El conjunto castellonense vivió un infierno de campaña al salvarse tras 27 jornadas en puestos de descenso y otras seis en ‘play out’. Un año después, Castalia sonríe. Una revolución en la plantilla y Óscar Cano explican que el Castellón ahora luche por hacerse con un puesto en Segunda tras atar el título de campeón de grupo. El Castellón ya acumula una década alejado de la división de plata.

A pesar de un pico bajo, los ‘orellut’ llegaron a estar 14 jornadas sin perder (con asterisco, ya que el Villarreal les derrotó pero la Federación Española decidió que los puntos debían ser otorgados al Castellón por alineación indebida). Equipo correoso donde los haya, con jugadores experimentados y duchos en la categoría, César Díaz, Juanto y Ortuño marcan la diferencia arriba.

Barcelona B

El Barça se enfrenta al debate de siempre, a si su misión es abordar la competitividad que ofrece Segunda o limitarse a surtir al primer equipo con las perlas que pule a diario La Masia. Por inversión y objetivos, en cualquier caso, el club azulgrana tiene claro que la misión de García Pimienta y sus chicos es ascender a Segunda. Fichajes como Rey Manaj no dejan espacio a la duda.

Ansu Fati está integrado en la dinámica del primer equipo, pero se espera su inclusión para batir a otro filial, el del Pucela. Riqui Puig volverá a la cabina de las operaciones y escoltará a un Monchu que se me ha movido en márgenes anotadores notables. El plantel catalán registra bajas significativa. Chumi, Saviero, Guillem Jaime y Sergi Puig no continuaron tras expirar sus contratos el 30 de junio.

CE Sabadell

Ya son cinco años los que lleva la Nova Creu Alta sin asomarse a Segunda. Histórico del fútbol catalán, de hecho está considerado el tercer club de la comunidad tras Barcelona y Espanyol, ha recuperado la salud económica de la mano de Esteve Calzada y la buena senda deportiva con el ex delantero Antonio Hidalgo al frente. Estuvieron líderes diez jornadas seguidas. Otro tercero, Atleti B, es el rival a batir.

Olvidado el susto de flirtear con Tercera División, los ‘arlequinados’ afrontan el salto a Segunda con un grupo que se nutre en su núcleo del plantel que había el curso anterior. Édgar Hernández es la punta de lanza de un conjunto de dilatada trayectoria con una media de edad que supera los 28 años. A nivel defensivo, los de Hidalgo presentan cifras destacables dentro de los participantes del ‘play off’.

UE Cornellà

Lo del Cornellà es la búsqueda del premio a la insistencia, ya que el equipo catalán registra ya tres clasificaciones seguidas en la promoción de ascenso. El Cornellà está dentro de los clubes que no conoce territorio más allá de la categoría de bronce. Nunca ha subido a Segunda División. Gran cantera del fútbol español, el Cornellà es de esos equipos que nunca da un partido por perdido.

Romo ha diseñado un equipo que no sabe lo que es perder en lo que va de 2020. Cierto es que prever el rendimiento de cualquier profesional tras más de cuatro meses de parón es aventurado. No figura el Cornellà entre los conjuntos con mejores promedios ofensivos, pero garantiza garra y lucha, amén de un buen nivel defensivo como muestran las cifras acumuladas hasta la fecha. Ojo a portero Ramón.

FC Cartagena

El FC Cartagena sigue empeñado en subir, ya sea con Munúa (que se marchó y ya estuvo en el anterior ‘play off’) o Borja Jiménez, su recambio. La Ponferradina disipó el sueño de una plantilla confeccionada con el objetivo de subir, pero que se quedó en el intento. El ‘Efesé’ ha virado a un fútbol más ordenado que vistoso y se vale de un fabuloso ejercicio defensivo para proyectar el ascenso a Segunda.

El Cartagena no ha encajado goles en la mitad de encuentros que ha disputado y durante algunos tramos del curso llegó a tener la defensa más imbatida de Europa. Elady vuelve a ser el goleador, aunque ha pegado cierto bajón. La experiencia de Marc Martínez en portería y la frescura de Carrasquilla también serán relevantes de cara a un ‘play off’ de alto voltaje contra el Atlético Baleares.

Marbella FC

El Marbella, revitalizado desde la llegada a la gestión de la agencia ‘Best of You’, afronta la promoción contra el modesto Peña Deportiva con su glorioso pasado en el recuerdo. Ya no queda nada de aquel Atlético Marbella glamouroso impregnado de ‘gilismo’. El proyecto está montado para dar el salto definitivo: el Marbella, como Fútbol Club, no ha jugado en categoría superior a la Segunda B.

Con fichajes de relumbrón, como Esteban Granero y Juanmi Callejón, entre otros, el Marbella de Cubillo ha logrado un billete para el ‘play off’ a base de regularidad y gobierno de los momentos complicados, aunque el Cartagena le ganó la partida por el primer puesto por un exiguo punto. Manel y Óscar harán dúo ofensivo en un Marbella que no contempla otra cosa que no sea subir a Segunda.

Badajoz

El Badajoz encontró en Munitis estabilidad tras varios tumbos en el banquillo. Estabilidad y foco mediático, ya que el ex delantero fue un reputado delantero internacional y se codeó con los primeros ‘Galácticos’ del Madrid. Fútbol atractivo pero también equilibrado han hecho del Badajoz uno de los equipos a seguir. La Copa también puso al equipo extremeño en el escaparate.

Refundado en 2012, el Badajoz ha logrado consolidarse en la categoría y vuelve a intentar el salto al fútbol profesional. Ya son 28 años sin competir en Segunda División. La juventud prima en la plantilla, ya que no promedia ni 25 años. Corredera, Santamaría, Caballero o Vázquez figuran entre los futbolistas a tener en cuenta de un aspirante con un gran pasado. Otros cachorros, los del Bilbao Athletic, esperan.

Yeclano

El Yeclano cumple con la cuota de sorpresas junto al Peña Deportiva, aunque no lo ha sido tanto para Sandroni, que estaba seguro del éxito. 17 jornadas en puestos de ‘play off’ y regreso a la misma zona justo antes del parón ilusionan en Yecla. 28 años se han cumplido de la última vez que el Yeclano soñó con el fútbol profesional: la moneda cayó del lado del Marbella entonces. Ahora tiene otra bala.

La Cultural Leonesa, rival del conjunto murciano, pondrá a prueba a una plantilla que hizo de La Constitución una fortaleza. Con promedios goleadores reseñables, los datos defensivos sí que andan lejos de los bloques sólidos del ‘play off’. La baja por sanción de Íñigo Alayeto por sanción es un duro golpe para el plano ofensivo del Yeclano. Luzardo no sigue por discrepancias contractuales.

EL ARTE DE ABRIR EL MARCADOR

Santamaría (Badajoz) es el jugador de este ‘play off’ que más veces ha conseguido abrir el marcador con sus goles. 7 de sus 10 tantos han servido para abrir la lata, una aportación brutal para que el Badajoz esté a las puertas del ascenso. Miguel de la Fuente (Valladolid Promesas) es otro de los jugadores destacados en este aspecto. La mitad de sus tantos le han valido al filial pucelano para romper el 0-0. Su crecimiento ha sido valorado por Sergio, que ya le ha metido de lleno en la dinámica del primer equipo. Jorge Ortiz (At. Baleares), Manel Martínez (Marbella), Pepe Bernal (Penya Deportiva) y Rodado (Ibiza) completan los primeros puestos en esta particular estadística que va a resultar decisiva en unas instancias como estas.

LA IMPORTANCIA DEL AHORA

Cada partido es un mundo, pero la temporada ha ido demostrando cómo los estilos de cada uno de los equipos afectan de una u otra forma al devenir de los mismos y al marcador. Casos como el Cornellà, que suele marcar la mayoría de sus goles en las segundas partes, o del Bilbao Athletic, que ha logrado hasta 16 tantos en los últimos 15 minutos de los encuentros. Empezar y terminar bien los partidos es casi una obsesión para los entrenadores, porque son tramos en los que se te puede escapar una eliminatoria tan ajustada como las que se vienen en este ‘play off’. Nadie marca más goles en los primeros 15 minutos de partido que Logroñés y Marbella, dos rivales que además suelen manejar extremadamente bien sus ventajas.

PERDER EN EL PEOR MOMENTO

Logroñés, Marbella y Cornellà llegan a este ‘play off’ sin conocer la derrota en lo que va de 2020. En los tres meses previos al parón, los tres conjuntos consiguieron mantener intacto su casillero de derrotas y estrenarlo ahora resultará devastador para sus aspiraciones de jugar la próxima temporada en Segunda. En ese sentido, el Castellón es el equipo que llega a esta fase definitiva de la temporada con más derrotas en el actual año natural (4). Idéntico número de derrotas sufrieron Atlético B, Cultural, Sabadell, Yeclano y Badajoz. Esta era la fotografía de los equipos antes del COVID-19, una imagen que nada tendrá que ver con lo que veremos durante estos días entre las sedes de Málaga, Marbella y Algeciras.

¿IMPORTA LO HECHO HASTA AHORA?

Es una circunstancia tan especial, que todo lo hecho hasta ahora importa entre poco y nada. Apenas el hecho de ser primeros va a repercutir en esta histórica promoción de ascenso a Segunda División. Por eso, el hecho de que el Atlético Baleares sea el equipo que más victorias había conseguido durante la temporada junto al Logroñés (18) no le va a dar más opciones de ascenso, aunque sí llega con bagaje. Porque la dinámica positiva se ha esfumado por completo. La cadena del frío de todos los equipos se ha roto y ahora deben volver a arrancar como se pueda y sin apenas margen de error. Valladolid Promesas, Marbella, Cornellà, Barça B, Peña Deportiva y Yeclano son los que han llegado hasta aquí con menos triunfos… Pero en esta locura te pueden bastar tres empates para subir...



ANTES, DESPUÉS, CUANDO SEA

¿Meter gol en la primera o esperar a la segunda? Seguro que no hay delantero que firme el momento, sino que prefiere marcar como sea y cuando sea, pero hay jugadores especializados en el momento. Dioni (Cultural) es todo un experto en agrupar sus goles tras el descanso, como Gabarre (Atlético Baleares) y Miguel de la Fuente (Valladolid Promesas). No son equilibrados en su distribución, como Pepe Bernal (Peña Deportiva) y Darío (Atleti B), cuyas irrupciones no atienden a las agujas del reloj. César Díaz (Castellón) es el jugador con mayor cuota de dianas en los primeros 45 minutos de la primera parte. ¿Efectos de la edad y el aguante físico? No lo parece, ya que con 33 años se ha acercado a sus mejores cifras de siempre.

'MESSIDEPENDENCIAS' DE BRONCE

Cuando se habla de una mala racha en un equipo grande rápidamente se aluden a las dependencias y supuestos sometimientos a la forma puntual de un jugador en concreto. ¿Existe la ‘Messidependencia’? Es obvio. ¿Hay ‘Cristianodependencia’? Claro que sí. En Segunda B los equipos tienen a sus Messi y Cristiano particulares. Gabarre (Atlético Baleares) ha marcado 15 goles de los 44 que ha hecho su equipo en fase regular, lo que supera holgadamente el tercio. Un impacto claro. También le pasa a Miguel de la Fuente (Valladolid Promesas) y Rodado (UD Ibiza). En el Yeclano, por ejemplo, la tarea de batir porteros adversarios está más democratizada, ya que su anotador principal Íñigo Alayeto (Yeclano) no llega al 22% de cuota de gol.

RESISTIR ES VENCER

Gobernar los finales de partido es un arte. El Yeclano sufre para cerrar los marcadores, ya que acumula una gran cantidad de goles recibidos a partir del minuto 75 y a partir del 89, cuando apenas hay tiempo para reaccionar. También le ocurre al Sabadell, aunque sus promedios defensivos son ligeramente mejores. La Peña Deportiva, el que más tantos recibe, no distingue tramos. También es otro arte el de entrar bien en los encuentros, y ahí flaquea algo el Atlético Baleares, con cinco. El Barcelona B parece despistarse poco antes del descanso, así como la Cultural Leonesa. Tras el descanso, el Bilbao Athletic muestra cierta debilidad. En general, de hecho, el filial vasco pierde fuelle defensivo en las segundas partes de partido.

GOLES QUE CELEBRAN PUNTOS

Marcar es positivo, pero hay goles que valen más que otros a pesar de que todos suman una unidad. ¿Qué goles adelantan a un equipo? ¿Qué goles empatan encuentros? Aunque el gol que vale dinero es el siguiente: el que ayuda a conseguir victorias. El 93% de los que hace Gabarre (Atlético Baleares), segundo máximo anotador de la categoría, tiene verdadero impacto. Miguel de la Fuente (Valladolid Promesas), por ejemplo, se le acerca en número, aunque cuando hace acto de presencia el bloque blanquivioleta no siempre gana. Circunstancia que padece Pepe Bernal (Peña Deportiva), la mitad de sus tantos los consigue en partidos que no acaban en triunfo. El gol de Dioni (Cultural) es matemático: anota y su equipo vence.

NO QUITEN EL OJO A ESTOS FUTBOLISTAS

Segunda División B es una categoría rebosante de talento. En ProFootballDB destacamos a estos cuatro que han destacado a lo largo de la temporada según nuestros parámetros generales, ofensivos y defensivos. ¡Quedan advertidos!