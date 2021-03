Especial BS Pro: los cambios en las grandes ligas un año después de la pandemia

Aquí el informe completo en versión PDF

Se cumple el primer año desde que el temido coronavirus empezó a poner también el fútbol patas arriba. En la segunda semana de marzo comenzaron a cancelarse los partidos de las grandes ligas y hubo un efecto cascada que nos dejó aquel memorable Liverpool-Atlético de Madrid como última fotografía icónica del fútbol tal y como creíamos que nunca cambiaría, o al menos no por culpa de una crisis sanitaria. Tristemente, los campos vacíos, las mascarillas y los férreos protocolos sanitarios ya son una realidad del día a día en el deporte rey. En BeSoccer Pro analizamos el antes y el después poniendo el foco en Premier League, Serie A, Primera División, Bundesliga y Ligue 1.

Fijamos el 12 de marzo, día en que llegaron los primeros anuncios de suspensión de encuentros en España, como el punto de partida. Un año después, las estadísticas pueden medir las nuevas tendencias sobre el terreno de juego. Ciertamente, fueron más acusadas el final del pasado curso respecto a lo que se había completado previamente, y algo más normalizadas desde que empezó la actual campaña. No obstante, se puede normalizar que la ausencia de público ha ido acabando con los fortines y cambiando los hábitos de los colegiados. Han ascendido las victorias, goles y penaltis visitantes, los equipos de casa han ido viendo más cartulinas. El miedo escénico que acuñó Jorge Valdano ha quedado sustituido por una invitación cada vez mayor a puntuar en campos de difícil acceso histórico. El saqueo a Anfield, más allá de la crisis del Liverpool y sus bajas, es una buena semblanza de ello.

El Bayern Múnich, que completó el ‘sextete’, salió como gran beneficiado de este extraño año. Además, Robert Lewandowski, actual The Best y Balón de Oro moral ante la ausencia de edición, cerró este tiempo como el futbolista con los mejores promedios y más jalonado.

Llevamos la mirada a focos concretos, tanto a la hora de elegir el once más competitivo durante la pandemia como el de los jóvenes que estuvieron a más altura. Si el pez grande históricamente se comió al más chico, ahora el contraste fue mayor aún, puesto que una de las lecturas comunes a las grandes ligas es que se han ampliado las distancias entre los equipos históricos y los más modestos.

Incidimos también en el aluvión de fútbol que ha ido generando enfermerías más llenas. No solo por las incidencias de coronavirus, sino también porque la recuperación de partidos aplazados y la falta de descanso entre ellos ha dejado un sinfín de lesiones entre los jugadores, especialmente los de élite.

Igualmente, como era de esperar, la crisis sanitaria llevó aparejada la económica. Menos fichajes y a menor precio, o con peripecias financieras en los despachos, grandes ventas que se esperaban frenadas, clubes de alto nivel como el Real Madrid con inversión cero... Esa fue y es la nueva normalidad. La del otro fútbol que tratamos de plasmar en este informe sobre los 365 días más negros que se recuerdan entre las páginas futbolísticas.

Un nuevo escenario en Europa

Más adelante analizaremos liga por liga. Pero la radiografía general de las cinco grandes nos anticipa las conclusiones del cambio. Las cartulinas mostradas por los colegiados bajaron una media del 2.5% en los equipos locales y un 14.6% en los visitantes. Un gran indicador de la pérdida de influencia del factor ambiental. Pero no el único.

La tendencia histórica de que se señalan más faltas a los equipos que juegan a domicilio también se ha borrado. El promedio porcentual de las cinco ligas top, curiosamente, no deja ningún cambio, la variación es del 0%. Sin embargo, las faltas de los locales subió una media del 5.3%. Puro entremés para un registro muchísimo más singular: hasta un 27.3% más de penaltis se señalaron a los equipos foráneos, un crecimiento sin precedentes. Pero comoquiera que los de los conjuntos que juegan en casa también subió un 8.2%, no podemos quedarnos con la ausencia de público como única explicación: el arraigo del VAR y su uso también se esconde como gran parte de la explicación.

Para medir el daño del coronavirus, fijamos la muestra en jugadores de a partir de 75 puntos de ELO, ya un nivel considerable. En total, 626 futbolistas. De ellos, casi un cuarto, el 24.4%, se perdieron al menos un partido por el COVID-19. Un registro sensible para entender que la pandemia no hace distingos. Sin embargo, el mayor daño vino, una vez más, por la saturación de partidos y calendarios que traen de cabeza a los entrenadores, puesto que un 79.4% de los jugadores de esa muestra cayeron lesionados. Hablamos de que la gran mayoría de futbolistas de cierto nivel de Primera, Serie A, Bundesliga, Premier y Ligue 1 pasaron por enfermería. Otra visión del daño y el cambio que está sufriendo el deporte rey.

Comentábamos que las diferencias entre grandes y pequeños se habían acentuado y ello se aprecia echando un vistazo a los diez equipos mejores y peores en la pandemia. Bayern (2.48), Manchester City (2.34), Atlético (2.33), Inter (2.31), Real Madrid (2.3), Milan (2.26), Lille (2.21), Barcelona (2.16), PSG (2.14) y Lyon (2.11) fueron los que consiguieron un mayor promedio de puntos. Lo que llama poderosísimamente la atención es la abrupta caída del Schalke 04, que lleva marchamo de perder la categoría tras 20 años. No es que sus números se justifiquen por el coronavirus, la crisis deportiva ya estaba en Gelsenkirchen, pero la situación lo agravó todo más: una sola victoria en 33 partidos durante estos meses tiene al equipo casi desahuciado. El resto de equipos con peores registros, como Dijon, Crotone, WBA, Huesca o Arminia Bielefeld era de esperar.

Acaso sorprende más lo del Parma tras haber invertido cerca de 100 millones en verano e invierno. Un caso anómalo ese derroche, como el del Chelsea o el Rennes. Porque en general, hubo una caída del 44.3% en la inversión de los clubes respecto a los mercados de verano e invierno de la campaña 19-20.

Entrando ya en el terreno de las individualidades, nos paramos a medir tendencias para determinar también quiénes han sido los que más han mejorado su rendimiento y, por supuesto, los que han sufrido un mayor declive en plena pandemia del coronavirus. No solo de goles y asistencias viven los futbolistas. Aunque el mejor durante el último año haya sido un delantero, Robert Lewandowski, en BeSoccer Pro hemos aplicado la analítica avanzada para testar crecimientos muy súbitas y caídas bastante acusadas.

Para ello, hemos evaluado la evolución del ELO de los futbolistas de todo el mundo que, hasta la paralización del balompié a causa de la epidemia global, ostentaban, como mínimo, una puntuación ELO de 45 puntos. Partiendo de esa base, hemos elaborado dos rankings con las mejores y peores progresiones al respecto en el último año natural.

En este sentido, nos topamos con dos nombres propios a resaltar en los dos extremos. El primero es el de Florian Wirtz (17, Bayer Leverkusen), quien en cuestión de 365 días ha pasado de 49 a 69 puntos de ELO (+20), convirtiéndose, de paso, en el mejor mediapunta del mundo a su edad, tal como demuestran sus 2,29 puntos de REAP. El segundo, por otra parte, es del Hakim Ziyech (27, Chelsea), una que ha perdido la friolera de 22 puntos de ELO, pasando de 86 a 64. Al principio de temporada estuvo lesionado, pero luego una de las grandes inversiones de Roman Abramovich para el curso se ha mostrado incapaz de siquiera parecerse al extremo que descolló en el Ajax.

Si nos centramos en quienes suceden al joven alemán en esta particular clasificación, cabría destacar, sobre todo, a Ademola Lookman (23, Fulham), merced a su balance positivo de 19 puntos; Óscar Mingueza (21, FC Barcelona), defensa emergente de La Masía, con 18, los mismos que Sofiane Diop (20, AS Mónaco); Bryan Gil (20, SD Eibar) y James Justin (23, Leicester City), con 17. El español Marcos Llorente (26, Atlético de Madrid), con 16.

Lo mismo, pero al revés, ocurriría con Timo Werner (25, Chelsea), que ocupa la segunda posición de evolución negativa de ELO (-20) tras el marroquí Ziyech, con quien comparte vestuario en Stamford Bridge. Ambos se han convertido en dos de las mayores decepciones de la temporada 2020-21, y así lo refleja fielmente el ELO. Cerrando el podio se encuentra Senad Lulic (35, Lazio), que ha pasado de 82 a 69 puntos (-13) en apenas un año.

La misma involución que el bosnio han experimentado el centrocampista Daniele Baselli (29, Torino) y los guardametas Ionut Radu (23, Inter de Milán), Ron-Robert Zieler (32, Köln), Tomas Koubek (28, Augsburgo) y Oscar Linnér (24, Arminia Bielefeld).

Otra de las tónicas en este tiempo fue el formato NBA de partido-viaje-partido que fueron condicionando las mecánicas de trabajo durante la semana de los equipos. Al comprimido calendario (para reubicar la Eurocopa y los Juegos Olímpicos el próximo verano) se unieron los férreos protocolos sanitarios de test antes y después de cada desplazamiento, lo cual apenas dejó tiempo para los entrenamientos.

Bien lo saben en el Manchester United, que tiene en sus filas a los tres jugadores más cansados de las grandes ligas esta campaña: al cierre de este informe, Marcus Rashford jugaba un partido cada 3.75 días; Maguire, cada 3.84, y Bruno Fernandes, cada 3.89. Tantas competiciones en el Reino Unido más los encuentros de selecciones fueron demasiado para ellos.

En cuarto orden aparece Youssef En-Nesyri, que jugó cada 3.95 días. Stefan De Vrij fue el más castigado de la Serie A (cada 3.97 días). No es casualidad que no aparezca nadie del fútbol francés en el ‘top 20’, ya que se interrumpió el campeonato y se completaron menos encuentros. Tampoco hay rastro de equipos en plantillas de equipos alemanes.

Mirando a los dos grandes del fútbol español, el Barcelona es el que aparece más castigado. Meses atrás, Luka Modric lucía como el jugador de Primera División más cansado, pero la clasificación ha cambiado en los últimos tiempos: son Antoine Griezmann (un partido cada 4.04 días) y De Jong (4.06) los que aparecen en sexta y séptima posición del 'top'.

El campeonato doméstico fue, sin duda, uno de los más apasionantes al reanudarse. Un Real Madrid arrollador se hizo con el título tras ganar de forma consecutiva 10 de los 11 encuentros que restaban por disputarse, dejando en la ‘cuneta’ a un decepcionante FC Barcelona que no supo gestionar la ventaja al frente de la clasificación de la que disfrutaba cuando el fútbol se vio obligado a tomarse un descanso. Las tornas cambiaron con la nueva temporada, siendo el Atlético de Madrid el claro candidato a llevarse la Liga.

Méritos y deméritos deportivos aparte, el balompié español -o, al menos, sus grandes equipos- ha sufrido en sus propias carnes las crudas consecuencias de la pandemia tanto a nivel económico como físico. Si tenemos en cuenta a los jugadores con 75 o más puntos de ELO del torneo, el 21.7% de ellos -más de uno de cada cinco- han contraído el coronavirus en algún momento durante los últimos 365 días. Por si fuera poco, el 92.7%, prácticamente todos ellos, han sufrido algún tipo de lesión en dicho periodo de tiempo.

Esta prolongada situación no sólo ha tenido consecuencias para la salud de los jugadores, sino también para sus intereses deportivos. Así, los equipos visitantes han disfrutado de un 15% más de penas máximas, mientras que los locales han ejecutado un 6.7% menos. Una tendencia que coincide con la de los goles anotados, pues a domicilio se han marcado un 9% más. Los anfitriones han visto descender un 11.4% su contribución goleadora.

En el apartado económico se han vivido situaciones bastante complicadas en el seno de los clubes, forzados a negociar rebajas salariales con sus plantillas y a reducir al mínimo sus movimientos en materia de traspasos. De media, cada club de LaLiga ha gastado unos 21 millones de euros en reforzarse; ¡un 61.4% menos respecto al año anterior! Curiosamente, clubes como el Real Madrid no han realizado ni una sola incorporación a fin de cuadrar las cuentas con las ventas de sus descartes.

En lo que a la disciplina deportiva se refiere, hemos visto un descenso generalizado de las amonestaciones recibida tanto en casa (-7.3%) como a domicilio (-15.1%). Otra notable mejoría por parte de los clubes visitantes, que también incrementaron en un 6.2% su porcentaje de victorias frente al descenso del 7.1% de los triunfos locales, que, por otra parte, realizaron el mismo número de faltas. En este sentido, los equipos que actuaron como visitantes fueron menos agresivos, con un 3.9% menos de infracciones. En cuanto a la rotación de las plantillas en plena pandemia, los equipos de LaLiga han utilizado una media de 29.6 jugadores diferentes.

El puño de hierro se notó más que nunca merced a su dominio tanto en la clasificación de máximos anotadores (25) como de mejores asistentes (15). Obviamente, el hecho de que en este tiempo de estudio se disputaran más jornadas de la temporada 20-21 que de la 19-20 dejó unos rankings con presencia de los mejores en este último curso. Luis Suárez se quedó a dos goles de su gran amigo y ahora rival, mientras que Gerard Moreno, además de cerrar el podio de ‘killers’ (22), lució como el español más anotador por delante de Iago Aspas (14). Mención especial cabe también para la eclosión de En-Nesyri (14) en ataque.

Curiosamente, a pesar de que Mikel Oyarzabal llegó a ser ‘Pichichi’ de este ejercicio durante unas cuantas jornadas, en el apartado en el que figuró destacado fue en el de asistencias: junto a Marcos Llorente, ambos compartieron el segundo escalón con 11 pases de gol.

Y aunque siempre se habla de los debates entre quién es mejor, si Oblak, Ter Stegen o Courtois, lo cierto es que el guardameta menos goleado en este tiempo fue Bono, quien se impuso a los tres (0.64).

La alineación por métricas tiene una defensa eminentemente sevillista, con Bono (mejor porcentaje de paradas por tiro recibido, 82.6), Jesús Navas (2.5 centros por cada 90 minutos) y Jules Koundé (11.4 duelos ganados de promedio). Javi Galán, autor de 7.9 duelos ofensivos con éxito, fue la gran sorpresa.

El Liverpool nunca olvidará la crisis sanitaria. Fue el último partido bajo el gran foco que registró aficionados en los graderíos. Más allá de la dolorosa puñalada que le asestó el Atlético de Madrid apeándole en la inolvidable prórroga de Anfield, ahí quedaron las múltiples acusaciones acerca de que se convirtió en un foco de propagación de la enfermedad. También quedó retrasada y empañada la celebración del primer título de campeón en la ‘era Premier League’, que habría sido épica en las calles de la ciudad en otro contexto. Por si fuera poco, el regreso de la competición en la temporada 20-21 no pudo traer más desgracias: graves lesiones como las de Virgil van Dijk y Joe Gomez, la tremenda humillación sufrida en campo del Aston Villa (7-2) y una entrada en barrena competitiva que, a día de hoy, complica no solo la posibilidad de disputar la Champions League el próximo curso, sino incluso la Europa League.

El año pandémico en la competición inglesa tuvo color mancuniano, pero más ‘sky blue’ que ‘red’. El promedio de puntos del equipo de Pep Guardiola, que terminará dándole otro título salvo catástrofe, se elevó hasta los 2.4. Pero es que el segundo mejor fue el del United de Solskjaer (2), en plena época de resurrección. Más allá de los descendidos y recién ascendidos como el Fulham o el West Bromwich Albion, la etiqueta de decepción se le puede colgar al Newcastle, que solo promedió un punto por partido en este tiempo.

Los resultados cosechados dibujan en esta liga la clara preponderancia de los conjuntos visitantes, que vieron crecer tanto su índice de victorias (un 7%) como el de goles por encuentro (4%). Los locales, en cambio, descendieron un 5.1% y un 8.4% respectivamente en esos conceptos.

Asistimos igualmente a un boom de penaltis señalados: un 42.3% más de los locales, un 47% de los visitantes, aunque estos último fallaron 15 de los 62 ejecutados. Curiosamente, en total se transformaron 100 entre unos y otros.

Los casos de contagio de coronavirus no fueron de los más alarmantes de Europa, un 18.6% de los futbolistas con 75 o más puntos de ELO fueron los afectados. No obstante, más dañinas fueron las lesiones en general, con un grado de afectación del 85.1% (165 de los 194 de la muestra). Eso sí, nadie hablaría de la incidencia del COVID-19 ateniéndonos a las cifras económicas, puesto que la inversión global de los clubes ingleses ascendió hasta los 1.537 millones. Un 15.6% menos respecto al curso anterior, pero en todo caso unas cantidades impropias de un contexto de recesión financiera. Además, con un reparto muy coral entre las entidades, pues dejó como media un gasto de 76.9 millones en cada uno de ellos.

Los nombres propios reforzaron a los que ya son, sin duda, grandes referentes de la competición en Inglaterra. Eso sí, cada vez brilla más el nombre de Bruno Fernandes, segundo máximo goleador este tiempo y mejor asistente: 22 y 16, respectivamente, para generar casi 40 tantos, una brutalidad.

Los futbolistas de Mourinho se hicieron notar sensiblemente. Harry Kane fue el máximo anotador (23) y el tercer mejor asistente (13), Son Heung-min dio 12 pases de gol y Hugo Lloris también ingresó en el podio de porteros menos goleados (0.97). El que menos tantos recibió, no obstante, fue Ederson (0.63), y Edouard Mendy pudo festejar su debut en la Premier League con el segundo mejor promedio (0.7).

Entre los nombres más destacados según las métricas registradas por 90 minutos, quedan los de Adama Traoré, con 9.8 regates exitosos; Wilfred Ndidi, capaz de recuperar 12 balones; los 11.6 pases progresivos de Jordan Henderson, o los 15 duelos ganados de Liam Cooper.

El alemán fue el primer gran campeonato que regresó tras la interrupción de dos meses y el que nos dejó las primeras imágenes de la nueva normalidad: goles sin abrazos, integrantes del cuerpo técnico con mascarillas, los jugadores en las gradas en lugar de los aficionados. Además, lo hizo con un apasionante derbi de la cuenca del Ruhr con Haaland en modo estrella, un anticipo de lo que iba a ser el año pandémico del jugador noruego.

Pero lo realmente interesante comenzó a venir con lo que por entonces se consideraron encuentros raros y luego se establecieron como nueva pauta, como los marcadores con muchos goles y un incremento súbito de las victorias visitantes. La progresiva adaptación en esta temporada fue moderando los porcentajes. Aun así, la media en este año de estudio fue una subida del 2.1% de los triunfos foráneos. La caída local se mantuvo: un 7.4% menos de victorias. Lo que sí fue modificando la campaña 20-21 fue el caudal goleador: tanto los de casa (-11.6%) como los de fuera (-0.7%) se resintieron.

El campeonato teutón igualmente nos dejó un escenario único respecto a los penaltis: aquí sí mandaron los de casa, con un incremento del 73.8%, por el 30% de los visitantes (igualmente es un crecimiento más que significativo). De hecho, viendo que las faltas también subieron (un 15.6% y un 11.8%), concluimos que el funcionamiento de los árbitros ha sido muy diferente del de resto de campeonatos.

Más apuntes. Si cuando se podían hacer solo tres cambios por equipo la media por encuentro era de 5.8, con la posibilidad de hacer cinco cada uno se quedó en 8.2. Así que bajó un 14.82% el número de modificaciones de los entrenadores, si bien a este análisis siempre hay que poner el asterisco de que esas sustituciones vienen condicionadas por las tandas de tres.

El daño del COVID-19 en esta liga fue algo menor que la media global, pero en unos estándares similares: un 22.7% de los futbolistas más destacados tuvo que purgar la enfermedad. Además, el número global de lesionados se situó en el 80.1%. Teniendo en cuenta estas dos series de datos de sustituciones y bajas, no es de extrañar que la media de jugadores usada por plantilla ascendiera a 29.

La Bundesliga acusó fuertemente la pérdida de músculo económico. De la inversión de 942 millones del ejercicio anterior se pasó a 364 (un 61.36% menos).

Más allá de la vara de hierro del Bayern, la Bundesliga registró la caída en picado del Schalke 04, que acabará descendiendo salvo milagro en los últimos meses, y el renacimiento del Wolfsburgo tras unos meses de indefinición y alejamiento de la zona europea.

Huelga decir que Lewandowski fue el máximo goleador. Más sorprende resulta reseñar que solo en cinco encuentros durante la pandemia se quedó sin anotar. Obviamente, son muchos los jugadores de Hansi Flick que aparecen entre los más destacados de la competición si atendemos a las métricas por cada 90 minutos. Así, dominaron los Davies, con más duelos ofensivos exitosos (4.5); Kimmich, autor del mejor promedio de pases progresivos (10.9); Sané, dominador de la ratio de asistencias (0.6), y Coman, el mejor regateador (5.5). Pavlenka, con un 70.6% de paradas por tiro recibido, dio el honor al Werder Bremen bajo palos.

Otra de las benditas apariciones fue la de André Silva, autor de 27 dianas en este nuevo escenario sanitario, para convertirse en el único futbolista capaz de romper el duopolio del gol de Lewandowski y Haaland.

Dado el poder ofensivo del Bayern Múnich, no debe sorprender que en el ‘top 5’ de mejores asistentes estén Müller (16), Kimmich (13) y Coman (11). Neuer, en cambio, se topó con cuatro jugadores por delante en la clasificación de guardametas con mejores promedios de gol: Gulácsi (0.94), Casteels (1.12), Hradecky (1.17) y Luthe (1.17).

La pandemia apenas influyó en el tramo final de un campeonato que, por noveno año consecutivo, volvió a conquistar la Juventus de Turín. Eso sí, con una pírrica ventaja de un punto sobre el Inter de Milán. La antesala, quizás, de lo que estaba por venir en la temporada 20-21 con el resurgir de los grandes clubes lombardos, pues los dos equipos que juegan en San Siro fueron los que promediaron más puntos entre el tramo de competición que quedó pendiente tras la reanudación del fútbol y lo que va de la presente temporada.

La Serie A fue la gran liga en la que más daño hizo el virus. Un 40.5% de los futbolistas con 75 o más de ELO (45 de 111) se tuvieron que quedar en casa en días de partido recuperándose de la enfermedad. Ni siquiera Cristiano Ronaldo o Ibrahimovic se libraron. Entre los contagios y las lesiones, hasta un 82% de dolencias tuvieron lugar entre los integrantes de la muestra. El dato más alto de los registrados y que llevó a una media de 30 jugadores usados por cada entrenador para ir afrontando las vicisitudes a lo largo de las jornadas. No obstante, pese a la potencialidad de ver diez sustituciones por encuentro, el dato medio se quedó un 8.7 (respecto a la campaña 19-20, las locales descendieron un 11.4% y las visitantes, un 10.4%.

La fama de ‘catenaccio’ está pasando a mejor vida. El promedio de goles en los partidos de la competición italiana continúa siendo alto; ahora mismo anda en 3.09 gracias a que los locales crecieron un 8.6%, por el 3.5% visitante. Lo que no perdió su hábito fue el dominio de los conjuntos de casa, que vieron crecer su porcentaje de victorias un 1.8%, mientras que los de fuera perdieron un 4% de conquistas. También crecieron los empates (2.3%).

Respecto a los colegiados, se pudo observar una tendencia de autocontrol palpable en el descenso de incidencias. Se mostraron bastantes menos tarjetas (11.8% y 25.4% a locales y visitantes, respectivamente), y se señalizaron menos penaltis (8.5% y 10.1%). Las faltas de los equipos foráneos igualmente cayó un 4.2%, aunque las de los clubes que jugaron en sus estadio repuntó mínimamente, un 0.5%.

Como en todos los campeonatos, el capital inyectado por los clubes para fichajes decreció, si bien la caída no impidió que el total se mantuviera en cantidades más que respetables en el actual contexto. Porque la Serie A venía de invertir 1.409 millones en la temporada 19-20, pero en esta se mantuvo en 848, así que esa bajada del 39.82% se puede considerar relativa. No en vano, la media de gasto por club fue de 42.4 ‘kilos’, el segundo índice más alto entre las ligas 'top'.

Cristiano Ronaldo, máximo anotador (30); Hakan Çalhanoglu, mejor asistente (16), y Samir Handanovic, el portero menos goleado (0.95), compusieron el podio de honor entre los nombres más destacados durante todo este tiempo. No mucha sorpresa más allá de la consolidación de Luis Muriel en el Atalanta (20 dianas) o la aparición de Alexis Sánchez como segundo futbolista con más pases de gol, puesto que su participación en el Inter fue más guadianesca y siempre a la sombra de Lautaro Martínez y Romelu Lukaku.

El once por parámetros trajo el aire fresco de representantes de clubes modestos, dos de ellos del Udinese: Rodrigo de Paul, futbolista con más pases clave por cada 90 minutos (1.1), y Juan Musso, su guardameta, capaz de detener el 74.1% de los tiros recibidos. Igualmente, en defensa se coló Giangiacomo Magnani, del Hellas Verona, merced a sus 5.1 duelos aéreos ganados por cada 90 minutos.

El más representado, no obstante, fue el Atalanta: Achraf Hakimi, gracias a sus centros exitosos (1.6), Cristian Romero, el que más duelos ganó (15.3), y Luis Muriel, con un asombroso promedio de 1.5 goles por cada 90 minutos.

El francés fue el campeonato más sui géneris de los cinco. Y es que fue el único que tomó la decisión de cancelar la competición de manera definitiva, sin apostar por más paciencia para retomarlo en el campo. El PSG quedó campeón y el Olympique de Lyon penó quedarse fuera de Europa, otra puñalada económica a sumar a la coyuntura global y que le llevó a intensas reclamaciones a la patronal del fútbol galo, aunque sin éxito alguno.

Echamos un vistazo a las bajas que se generaron en este tiempo centrándonos en los casos de jugadores con 75 o más puntos de ELO y nos topamos con un 22.5% de futbolistas (80 en total) que se perdieron al menos un encuentro por culpa del COVID-19; prácticamente, uno de cada cuatro tuvo que pasar por la enfermería. Neymar, Mbappé, Aouar, Di María Toko Ekambi o Verratti, entre otros, no se libraron de los contagios. Además, mirando el resto de dolencias, en la Ligue 1 se dio que el 60% de esa población de jugadores estuvo lesionado alguna vez.

Esta suspensión drástica de los partidos por varios meses supuso que el escalón comparativo entre los datos del curso anterior y el actual fuera más acusado cuando comenzó la actual campaña. No en vano, nos encontramos con uno de los registros más espectaculares de este informe: en este año de pandemia, el número de penaltis a favor de los equipos visitantes creció la friolera de un 96.8% (de 32 a 63), una auténtica salvajada. Además, los de los locales descendieron un 5.3%.

La mirada económica nos deja que de los 840 millones que se invirtieron en la temporada 19-20 se pasó a los 467 de esta, un 44.4% menos. Ello nos dejó un promedio de 23.4 ‘kilos’ de media de inversión por club, aunque obviamente la mayoría concentrada entre los PSG, Lille o Rennes, quienes hicieron las apuestas más fuertes, si es que se puede usar ese calificativo.

Para no salirse de la tónica generalizada, no fue la única tendencia de cambio en los registros caseros y a domicilio. Los equipos locales vieron crecer, en idéntico porcentaje (12.3%), la media de tarjetas y de faltas por partido. Por contra, respectivamente los mismos datos referidos a los conjuntos visitantes habla de una subida del 0.2% y de un descenso del 2.5%.

Por otra parte, el número de empates en los encuentros de la campaña anterior y esta ha sido exactamente el mismo, un global de 70. Así que por ello obviamente la caída de un 9.7% de las victorias locales coincide con un crecimiento del 9.7% de los triunfos foráneos. Por cierto, un dato más que curioso: la temporada 19-20 se disputaron 279 encuentros, que son justo los mismos que tuvieron lugar en el año que comprende este estudio.

Kylian Mbappé figuró como máximo goleador (18 tantos), mientras que hubo empate en la cabeza de mejores asistentes: Di María, Bamba y Memphis Depay igualaron con 8 pases de gol. Sin embargo, es este último, el atacante del Olympique de Lyon, quien salió mejor ponderado, ya que a esas asistencias hay que sumarles los 14 goles que logró para convertirse en un codiciado agente libre de cara al próximo verano si es que, tal y como parece, no renueva con el club que preside Jean-Michel Aulas.

En cuanto a los porteros, Keylor Navas fue el más brillante en todos los conceptos, pues acabó con los mejores promedios de gol (solo encajó 0.5 por partido) y de porcentaje de paradas por cada tiro recibido (83.3%).

Del resto de nombres destacados mirando los promedios por 90 minutos, aparecen dominadores como Sven Botman, el defensa con más duelos ganados (11.5), Idrissa Gueye, el autor de más pases progresivos (10.3) o Boubacar Kamara, el mayor recuperador de balones.

El once de la pandemia por atributos

En un año para olvidar por razones obvias, el fútbol destaca como una de las pocas industrias que no solo ha conseguido sobreponerse -aunque no sin dificultad- al forzoso parón derivado de la extensión de la pandemia por todo el mundo, sino también ayudar a millones de personas a desconectar, aunque únicamente lo consiga durante 90 minutos, de una dramática situación que a todos nos costará digerir y dejar atrás. Por todo ello, quizás sea justo reconocer a aquellos futbolistas que lograron mantener la regularidad en una época marcada por la sobrecarga de partidos, las temidas lesiones y la tensión emocional.

Gracias a la analítica avanzada de BeSoccer Pro, hemos podido configurar el mejor once a nivel mundial entre el 12 de marzo de 2020, cuando todo se paró, y el 11 de marzo de 2021, cuando todavía queda un largo camino que recorrer para que los estadios vuelvan a estar llenos de almas enfervorecidas. Lo hacemos apostando por un 4-3-3 con un pivote defensivo, un interior trabajador y un ‘playmaker’ algo más adelantado en el centro del campo. Arriba, un ‘9’ clásico y dos actuales falsos delanteros que parten desde una banda con plena libertad de movimientos para mostrar su calidad dentro del área. Sus méritos, como los del portero, los laterales y los centrales, van más allá de las paradas, las asistencias y los goles.

Por cada demarcación se han seleccionado 10 atributos específicos del juego. La fórmula que ‘amasa’ esos datos y los filtra con el ELO y el REAP de los futbolistas es nuestro denominado Quality, cuyos resultados designan a los mejores futbolistas entre aquellos que han tenido una aportación más completa a nivel estadístico. Cabe destacar que este método distingue las actuaciones de un jugador en una u otra zona del campo. Un ejemplo ilustrativo: Haaland no sería el mismo delantero jugando en banda que por el centro, así como Marcos Llorente nos muestra varias versiones distintas según se emplee en la banda o en el centro del campo. La selección natural aplicada al fútbol.

Aclarado esto, y dejando patente que se trata de una interpretación de datos -lo cual siempre lleva inherente ciertas dosis de subjetividad-, los méritos futbolísticos de estos durísimos 365 días sitúan a Manuel Neuer bajo los palos de nuestra hipotética portería. Vladimír Coufal y Robin Gosens ocuparían los laterales, al tiempo que Jules Koundé y Rúben Dias formarían pareja el eje de la defensa. En el doble pivote, dos mediocentros que han pasado por las sabias manos de Pep Guardiola: el polivalente Joshua Kimmich y Rodri Hernández. El enlace con el tridente de ataque recaería en el talentoso Bruno Fernandes. Finalmente, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, partiendo como falsos extremos, escoltan a un Robert Lewandowski al que no se le olvidó cómo meter goles tras la eterna espera. Todo lo contrario.

Los jóvenes que más descollaron

Cuando la pelota echó a rodar de nuevo tras el parón provocado por la pandemia del SARS-CoV-2 en Europa, la inmensa mayoría de clubes del continente esperaba, sobre todo, dos cosas: que sus futbolistas mantuviesen intacta la salud y, especialmente, que fuesen regulares. Solo la regularidad podía asegurar cierto nivel de éxito en un contexto deportivo sin precedentes.

Por eso, hemos querido premiar a los jugadores Sub 23 que no solo fueron capaces de ser constantes en su juego en tiempos tan oscuros, sino también excelentes. Así, la analítica avanzada de BeSoccer Pro colocaría a Gianluigi Donnarumma (AC Milan) en portería; por delante de él, en línea defensiva, se situarían -obviando Jules Koundé, ya incluido en el mejor once global pospandemia- James Justin (Leicester), Sven Botman (Lille) y Alessandro Bastoni (Inter de Milán).

El centro del campo estaría dominado por la Premier League y tres de las mayores promesas británicas: Declan Rice (West Ham United), Phil Foden (Manchester City) y Mason Mount (Chelsea). Por último, Moussa Diaby (Bayer Leverkusen) acompañaría en ataque a los deseados Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) y Erling Haaland (Borussia Dortmund). Espectáculo garantizado.

Messi vs Cristiano Ronaldo...

Con la rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Leo Messi no ha podido acabar ni siquiera el coronavirus. Lo esquivó el argentino por ahora, lo pasó el luso, hecho de que impidió que su reencuentro en la Champions League ocurriera antes de tiempo. Pero la conexión de su pique futbolístico es tan fuerte que incluso dejó números prácticamente clónicos entre ambos: jugaron 52 partidos oficiales entre clubes y selecciones, y obtuvieron una contribución casi idéntica, pues Cristiano firmó 42 goles y 8 asistencias, por los 33 y 16 de Messi, respectivamente.

Más allá del desigual reparto de tantos que generaron, encontramos más diferencias, incluso alguna tendencia evolutiva en cada uno. Por ejemplo, que el rosarino se mostró mucho más preciso en los lanzamientos de penalti, suerte que tradicionalmente había dominado mejor el portugués. 10 de 12 fue la secuencia de Messi, quien además pudo marcar en el rechace de la parada de la pena máxima que le adivinó Jaume Domenech, por lo que casi se puede hablar de pleno. Pura ironía, puesto que su última fotografía es la del que le detuvo Keylor Navas en la vuelta de octavos de la Champions y que podría haber cambiado significativamente el curso de la eliminatoria. En cambio, 3 de los 16 que lanzó Cristiano no acabaron en gol.

El gran mérito que observamos en el delantero de la Juventus es que más de la mitad de sus 42 tantos llegó después de realizar 13 dobletes, mientras que Messi se quedó en 6. En este tiempo de fútbol con virus, ninguno de ellos estuvo inspirado para materializar un ‘hat trick’. También el portugués logró anotar en más encuentros (55.8%) que el capitán del Barcelona (51.9%).

Otra notable diferencia es que Messi se aferró más al uso de su pierna buena, ya que únicamente hizo dos goles con la pierna derecha y otro con la cabeza. El 90.9% de sus tantos fueron con su privilegiada zurda. Una vez más, CR7 demostró que es más versátil a la hora de definir. 5 testarazos y 10 dianas con la izquierda, por 27 definiciones con la diestra, dibujan esa radiografía.

Respecto a los lanzamientos de falta, hubo ligera ventaja para el argentino, artífice de 3 libres directos (Osasuna, Granada y Athletic), por 2 del portugués, uno con la Selección Portuguesa, el que supuso el tanto número 100 con su país, y otro con la Juventus, el único que ha firmado hasta el momento en su periplo turinés.

Lástima que el epílogo de ambos a este año pandémico estudiado sea su eliminación en octavos de final de la Champions, un suceso que no tenía lugar desde la temporada 04-05, cuando ni mucho menos eran los futbolistas diferenciales que son a día de hoy.

… y también Mbappé vs Haaland

A nivel futbolístico, la pandemia nos obsequió con un inesperado regalo en forma de relevo generacional anticipado. No hablamos de la creciente confianza en jóvenes futbolistas por parte de los técnicos en sus rotaciones para sortear la sobrecarga de partidos -que también-, sino del mano a mano protagonizado por Erling Haaland y Kylian Mbappé en el último año.

Las cifras pospandemia del noruego y el francés recuerdan a los momentos más álgidos de la carrera por la grandeza balompédica entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo cuando ambos jugaban en LaLiga Santander. Si bien Haaland (20) y Mbappé (22) compiten en ligas diferentes, pertenecen prácticamente a la misma generación y comparten un horizonte casi infinito de posibilidades. Si sus números ya son brutales, no podemos llegar a imaginar qué nos deparará el futuro de estos ‘bichos’ de nuevo cuño.

En los últimos 365 días, y a pesar de las lesiones que ambos sufrieron a lo largo de este periodo de tiempo, tanto el delantero del Borussia Dortmund como el extremo del Paris Saint-Germain destacaron sobremanera de cara a las porterías rivales. No obstante, huelga decir que el escandinavo es el que se lleva la palma con un total de 39 goles (0,98 por cada 90 minutos), 6 de ellos con la Selección de Noruega, frente a los 28 (0,68 por 90 minutos) del galo, 3 de los cuales favorecieron al combinado nacional de Didier Deschamps.

Cabe destacar que, de los 40 encuentros disputados por Haaland en el último año -5 de ellos con su país-, vio portería en 23 de ellos (57,5%). Por su parte, Mbappé hizo diana en el 46,3% de sus partidos (19, 3 de ellos con Francia), pero fue más generoso que el ‘killer’ aurinegro, ya que repartió un total de 12 asistencias (0,29 por 90’). No obstante, el noruego también se caracterizó por su compañerismo y visión de juego merced a 9 pases de gol (0,23 por 90’).

Desconocemos por completo qué les deparará en el futuro a los ‘nuevos’ Messi y Cristiano Ronaldo. Lo que sí podemos confirmar es que, de momento, la batuta goleadora la maneja el jugador del Borussia Dortmund con 11 dobletes en el último año natural frente a los 7 de Mbappé y un póker que el galo no logró replicar en ese periodo de tiempo. Cada uno, eso sí, fue capaz de marcar un ‘hat trick’: Erling para su selección; Kylian para su club.

Sea como fuere, marquen los goles que marquen, den las asistencias que den, ambas estrellas prometen ponérselo difícil al aficionado a la hora de hallar la respuesta para la pregunta que lleva persiguiendo casi una década al argentino y al portugués: “¿Quién es el mejor?”. Parece que pronto les tocará recoger el testigo.

El mejor futbolista de la pandemia

Hablar de Robert Lewandowski es hablar también del mejor futbolista del mundo durante la pandemia del coronavirus. Lanzado a por la Bota de Oro que Ciro Immobile le negó al finalizar la temporada pasada, el polaco nos ha dejado un año para el recuerdo lleno de goles, sí, pero también de títulos.

El éxito personal de ‘Lewa’ ha marcado el camino del histórico triunfo colectivo de un Bayern de Múnich en cuyas vitrinas lucen seis títulos más que hace justo 365 días: una Bundesliga, una Copa de Alemania, una Champions League, una Supercopa de Alemania, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

Ninguno de ellos habría sido posible, probablemente, sin los 49 tantos conseguidos por el internacional polaco de 32 años en este periodo de tiempo. Los otros 2, curiosamente, beneficiaron a su selección, con la que no consiguió ‘mojar’ en 3 de los 4 partidos que disputó con la camiseta de Polonia desde que el coronavirus irrumpió en nuestras vidas.

En las principales competiciones, sin embargo, el futbolista del Bayern no rozó la excelencia; la despedazó. No en vano, marcó al menos un gol en el 83,9% de los partidos de Bundesliga que jugó (26). En el caso de la Champions League, este porcentaje se redujo al 66,7% (6), pero siguió siendo escandaloso. En el cómputo general, Lewandowski vio portería en el 70,6% de sus encuentros en el último año (36).

El reparto de sus goles, para más inri, fue bastante llamativo, con 12 dobletes, 2 ‘hat tricks’ y un póker además de los 21 choques en los que materializó un solo tanto. Una regularidad que la inmensa mayoría de delanteros de las cinco grandes ligas, incluidos Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, fueron incapaces de replicar. Y eso, precisamente, es lo que le llevó a conquistar el The Best más extraño de la historia (por la situación sanitaria, no por sus merecimientos).

Mención especial, eso sí, merece el que, a juicio de sus estadísticas y su evolución personal, podría recibir la etiqueta honorífica de jugador más mejorado de las grandes ligas. Hablamos de Marcos Llorente, cuya transformación en este tiempo fue espectacular. Llegó a Anfield, en el último gran partido con público, como impostado delantero, hizo un doblete memorable y su vida futbolística cambió radicalmente. En este año sumó 14 goles y 13 asistencias, si bien con el mérito añadido de apenas jugar unos encuentros como segundo punta, puesto que Diego Simeone reconvirtió al chaval que llegó como mediocentro en un interior derecho de gran recorrido y unas brutales virtudes para el gol, tanto en su faceta directa como en la del regalo a los compañeros. Sin duda, uno de los grandes descubrimientos a lo largo de esta pandemia.