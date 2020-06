Especial LaLiga: contexto, análisis de los 20 clubes y efecto estadístico de la 'nueva normalidad'

ProFootballDB pone el foco en diferentes valores que han intervenido en las 27 jornadas disputadas hasta la fecha. A la espera de detectar hacia dónde se dirige el juego en las once fechas restantes, el laboratorio de datos de BeSoccer evalúa de forma minuciosa la situación estadística de los 20 equipos de la principal categoría del fútbol español. Desde el colista de la tabla hasta el líder de la clasificación.

Desde el que más ataca al que mejor rentabiliza sus disparos, hasta detectar quién defiende mejor, pasando por quién recibe más disparos o hace más faltas. Cada reseña por club vendrá acompañada de una ficha con las cifras más importantes hasta el momento.

¿Se mantendrán estas tendencias tras el parón? Es una incógnita. El coronavirus ha tenido un efecto devastador en distintos órdenes mundiales y el deporte se ha visto afectado, tanto a nivel organizativo como en su propia naturaleza. Se hace hincapié en los menores contactos posibles, de momento se compite sin público... Un deporte 'nuevo' que está todavía por parametrizar, ya que todavía la muestra es pequeña. A nivel élite solo la Bundesliga ha sido reactivada. España es la siguiente. Luego vienen Premier y Serie A. La Ligue 1 se adelantó a todas y canceló su reanudación.

Así regresan los 20 clubes de LaLiga analítica y estadísticamente. El Sevilla-Betis del jueves 11 de junio alza el telón. Tenemos una cita en el Ramón Sánchez-Pizjuán a partir de las 22:00.

20. RCD Espanyol (20 puntos)

Los de Abelardo enlazan cuatro jornadas sin ganar y se agarran al 'efecto De Tomás', paralizado temporalmente por el COVID-19. Aumentar sus guarismos ofensivos será clave: el máximo goleador de su equipo es el que menos prolífico en comparación a los máximos goleadores del resto de conjuntos de la categoría... aunque con asterisco: De Tomás llegó en enero y su promedio es reseñable. Claro que no encajar más tantos también cae en la lista de cosas pendientes. El Espanyol es el más goleado del campeonato y permite una cifra considerable de disparos a puerta. Dominar las áreas es básico para seguir en la élite del fútbol español, y los ‘pericos’ espera no dejar de pertenecer a la misma tras más de 25 años haciéndolo de forma ininterrumpida.

19. CD Leganés (23 puntos)

El que menos marca y al que más le cuesta marcar. Paradójicamente, no figura entre los equipos con datos más bajos en el recuento de disparos realizados. El Leganés ganó su último partido antes de que se detuviera la actividad y experimentaba ciertos brotes verdes con Aguirre al mando. La baja de Braithwaite aún es un enigma por resolver, aunque los 'pepineros' han contado con algo de margen para paliar su marcha en lo táctico tras la detención del campeonato por el dichoso virus. Óscar, mediocentro (propiedad del Madrid), es el gran baluarte ofensivo del Leganés. También destaca en el plano asistente como otros tres futbolistas de la plantilla. Incrementar el ratio de goles por tiros efectuados es el gran reto de la escuadra madrileña hasta la conclusión.

18. RCD Mallorca (25 puntos)

El cuadro bermellón es el que más encaja del campeonato tras el Espanyol, aunque no es el que tiene la peor diferencia de goles. También figura el Mallorca entre los equipos que más disparos recibe, por lo que la consistencia sigue siendo una tarea pendiente para Vicente Moreno, el artífice del ascenso. Reinicio peliagudo, contra el líder FC Barcelona de Messi, Suárez y compañía. Ni es demasiado rocoso, ni ofrece guarismos ofensivos demasiado potentes, aunque la cifra de nueve tantos acumulados por Budimir es un dato muy a tener en cuenta. El Mallorca es el conjunto con peor cifra de derrotas, aunque ha ganado más veces que sus vecinos de descenso. Dos victorias y un empate en las últimas cuatro jornadas disputadas arrojan algo de luz al proyecto balear.

17. RC Celta de Vigo (26 puntos)

Tanta calidad y tan poca optimización de los recursos... Tras el Leganés, el equipo de Primera al que más le cuesta marcar. Y eso que sus datos de posesión confirman que suele llevar la iniciativa sobre el rival. Sí muestra el bloque gallego cierta tendencia al alza: no pierde desde el 1 de febrero. Con Óscar, que sustituyó en noviembre a Escribá, se aprecia un crecimiento. El Celta parece arrastrar un problema estructural, ya que es otro año seguido en el que está sufriendo horrores para alejarse de los puestos de descenso. Esta vez no ha contado con un Aspas superlativo, y es una evidencia que la calidad del delantero está fuera de toda duda. Suma 9 goles en 26 encuentros jugados, cuando en la Liga anterior hizo una veintena con solo un choque más, 27 en total.

16. SD Eibar (27 puntos)

El conjunto de Ipurua es el equipo de Primera que menos tiros en contra recibe por gol encajado, lo que da idea de una solidez perdida y que durante tantos años ha defendido Mendilibar. El Eibar no termina de encontrar la regularidad necesaria para una salvación plácida, ya que solo han ganado un partido de los últimos siete en Liga. Y por si fuera poco el primer adversario en este retorno es un Real Madrid que busca el liderato que perdió en la jornada previa al parón obligado por culpa del COVID-19. Orellana, como Messi en el Barcelona, Benzema en el Madrid o Lucas Pérez en el Alavés, es el hombre-gol tanto en la finalización como su generación. El chileno es vital para Mendilibar, que apenas promedia un gol por jornada, un dato tampoco muy positivo de cara al objetivo.

15. Real Valladolid (29 puntos)

Solo Celta y Leganés han hecho más goles que el bloque blanquivioleta que adiestra Sergio. La producción atacante no es uno de los fuertes del Valladolid, que sin embargo mantiene el tipo en zonas defensivas. A Sergi Guardiola le hace falta un buen escudero en fase ofensiva: los máximos asistentes apenas pasan de dos pases de gol, aunque se reparten las tareas entre varios. Sin bajas reseñables para la vuelta del fútbol tras el parón por el coronavirus, Butarque aguarda al Valladolid. Los de Pucela no destacan especialmente en ningún concepto estadístico, aunque sus promedios de faltas y tarjetas recibidas sí extraen como conclusión de que no se trata de un bloque con un juego en apariencia agresivo.

14. Deportivo Alavés (32 puntos)

El segundo con más faltas, el segundo con más tarjetas y el que menos posesión promedia de la categoría. Medirse al conjunto de Garitano es hacerlo contra unos jugadores que saben cortocircuitar el juego, aunque no ofrecen grandes guarismos ofensivos. Van al alza: solo una derrota en seis jornadas. Los del otro Garitano, Asier, visitan el campo del colista Espanyol para reanudar el campeonato liguero. Lucas Pérez, máximo anotador y asistente, lo capitaliza todo arriba, aunque cuenta con Joselu como lugarteniente para las acometidas ofensivas. Claro que estas no son excesivamente numerosas: el Alavés es el equipo de LaLiga con peor dato en cuanto a disparos a la meta rival. De hecho, es el único de los 20 que compiten que no llega ni a tres tiros a puerta por encuentro.

13. Levante UD (33 puntos)

El 'milagro Paco López' de todos los años. Con los 'granotas' es un todo o nada: acumula 10 victorias y 14 derrotas, y apenas tres empates. Es el equipo que más disparos recibe, pero es al mismo tiempo al que más cuesta marcar en el ratio tiro en contra/gol encajado. Gran temporada de Aitor Fernández, aunque la solidez todavía sea un aspecto por mejorar. De hecho, registra el peor dato en cuanto a duelos ganados de toda la categoría. La agresividad no es un punto fuerte. Roger y Campaña, vieja guardia del conjunto de Orriols, representan la gran amenaza del Levante para los rivales. Y de la misma manera que LaLiga vuelve con un derbi sevillano, en Mestalla hay derbi valenciano entre Valencia y Levante. Buena y exigente manera de empezar...

12. Real Betis (33 puntos)

Salvo Barça y Madrid, la barrera de más de un 82% de pases correctos es territorio vedado, y el Betis rebasa esa frontera. Sus datos en ataque son más que correctos, pero, tras Leganés, Eibar y Espanyol, el verdiblanco es el bloque del campeonato que menos tiros debe recibir para encajar una diana. Se despidieron tumbando al Madrid... tras seis jornadas sin vencer. La estructura que legó Setién no ha variado demasiado con Rubi, también amante del toque, llevar la iniciativa y poseer el balón. El Sevilla es el próximo rival del bloque de Rubi, todo un examen para la reanudación, derbi en casa del máximo e histórico rival. Loren es la principal referencia atacante del conjunto de las ‘Trece Barras’. El gran escudero como asistente es un futbolista, a priori, defensivo como Emerson.

11. CA Osasuna (34 puntos)

Tras la grave lesión del Chimy, la escuadra navarra ha enlazado cuatro derrotas y dos victorias. Mejorar la circulación de balón es una tarea pendiente: apenas un 70% de acierto en el pase. Si bien los rojillos de Arrasate no pueden contar con su principal goleador, sí tienen a disposición a uno de los mejores asistentes de la categoría, Roberto Torres. Hacer de El Sadar un fortín, otro reto. También hay un factor en el que puede presentar ajustes Osasuna. Al bloque pamplonica le hacen pocos disparos a puerta, ni cuatro por partido, pero igualmente le hacen goles con un bajo número de ellos. Afinar sistemas defensivos y otro comportamiento del portero solventaría esta grieta en Osasuna. Con once jornadas por delante, no obstante, la salvación está más que a tiro.

10. Athletic Club (37 puntos)

Las dos victorias en las dos últimas jornadas previas al parón dan algo de aire al finalista de Copa del Rey. Ser el tercero con menos tantos en contra compensa ser el séptimo con peor cifra de goles a favor. Solamente el Atleti le supera en número de duelos ganados. Los 'leones' dirigidos por Gaizka Garitano mantienen su sello, aunque en el campeonato liguero no han encontrado la regularidad tan ansiada. Raúl García, viejo rockero, es el principal anotador del conjunto vasco, siendo Capa el primer asistente del equipo. El Athletic, en cualquier caso, anda algo lejos de sus mejores marcas en ataque, pero lo compensa con su funcionamiento defensivo. Hay que dispararle casi cuatro veces a puerta para hacerle un gol, un dato en el que es ligeramente superior al Real Madrid, el menos batido del curso.

9. Granada CF (38 puntos)

La revelación del curso, con permiso de la Real o el Getafe, es sin dudas el Granada. Solamente el Alavés dispara menos a puerta que el conjunto nazarí, es de los equipos que menos posesión acumula en los partidos, pero los de Diego Martínez sacan un elevadísima partida de sus acciones ofensivas, en apariencia limitadas en número. Tras cuatro jornadas sin perder, el Granada tiene la salvación a tiro y puede presumir de una campaña inolvidable tras proclamarse semifinalista de Copa del Rey. En cuanto a posesión y número de pases, el Granada representa una especie de Getafe a pequeña escala. Precisamente, el equipo azulón es el primer adversario del bloque andaluz en el regreso del campeonato, un retorno que viene con algunas ausencias para los de Diego.

8. Villarreal CF (38 puntos)

El Villarreal sufre el ‘efecto manta corta’: es el cuarto equipo más anotador, pero recibe tantos disparos en contra como el Espanyol, el farolillo rojo de la clasificación. Tres derrotas seguidas hasta el parón del coronavirus afean la trayectoria que hasta entonces mantenía el cuadro de Javi Calleja, que aspira a un puesto europeo. Balaídos espera al ‘Submarino Amarillo’. El buen dato de posesión no le ha dado al Villarreal la rentabilidad esperada, a pesar de tener a Gerard Moreno, uno de los mejores delanteros de la categoría. En ataque, le acompaña el incombustible Santi Cazorla como asistente. Destaca por ser uno de los conjuntos con mejores datos en faltas y tarjetas. ¿Buena ocupación de espacios, síntoma de tener el balón o falta de agresividad?

7. Valencia CF (42 puntos)

El conjunto 'che' es el segundo que menos disparos necesita para hacer gol, pero también es el segundo al que más tiran. Un desequilibrio que no le hace daño del todo pues hay equipos a los que marcan con menos, aunque debe corregirlo para no descolgarse del todo en la lucha por el puesto que verdaderamente le interesa, el que permite competir en Liga de Campeones. De hecho, equilibrio era una palabra que bien definía al que era conjunto de Marcelino hasta hace casi un año. Es el equipo con el menor promedio de faltas de toda la categoría, aunque no el menos tarjeteado. No hay un ‘Pichichi’, sino dos: el capitán Dani Parejo y Maxi Gómez se reparten el honor. Rodrigo Moreno es el principal asistente del Valencia de Celades.

6. Atlético de Madrid (45 puntos)

El Atleti no ha perdido su sello, al menos, no del todo: más duelos ganados que nadie y pocos tiros concedidos (solo el Madrid permite y encaja menos), pero arriba los rojiblancos no consiguen las ganancias de otros años. Ni siquiera cuenta Diego Simeone con un anotador entre los quince primeros de la tabla del 'Pichichi', ya que Morata apenas suma ocho dianas. La escuadra ‘colchonera’ no muestra datos demasiado reseñables ni en cantidad de ocasiones ni en el ratio de tiros hechos, goles logrados. Necesita el Atleti un mejor desenvolvimiento de sus delanteros, ya que desde que Simeone está al frente es su conjunto más yermo en ataque. El arranque del campeonato viene para el bloque ‘colchonero’ con varias ausencias de importancia. La de Joao Félix, por motivo doble.

5. Getafe CF (46 puntos)

Bordalás ha diseñado un equipo a su imagen y semejanza, con estilo tan denostado como aplaudido: pocos tiros para marcar, pocos disparos concedidos, el que más faltas hace, más tarjetas se lleva, el tercer equipo con menos posesión de media (los que le superan pelean por no bajar)... No le interesa mucho el balón al cuadro azulón, pero no va desligado a los buenos resultados. Más bien, al contrario: Champions a tiro y positiva marcha en Europa League, con el Ajax eliminado y el Inter, a la espera. Ángel, el jugador número 12 por excelencia del campeonato, se presenta como el principal anotador del Getafe. Varias bajas debe sortear Bordalás de cara al regreso liguero ante un conjunto cuyos preceptos recuerdan a los de su obra, aunque a cierta escala: el Granada de Diego Martínez.

4. Real Sociedad (46 puntos)

Desde el mes de febrero, cuatro triunfos y dos derrotas. La Real Sociedad tuvo que afrontar el parón de pico alto en cuanto a resultados. Los de Imanol son los terceros más goleadores del campeonato siendo los que menos necesitan disparos a puerta para hacer hincar la rodilla al meta rival. Certeros en ataque. Con un número de duelos ganados de media tabla, son los más 'limpios' en tarjetas recibidas, ya que no reciben ni dos cartulinas por encuentro. La Real Sociedad de Imanol es un equipo fresco y punzante, como bien reflejan sus cifras. Aunque más bien algo paradójico: supuestamente blandos al choque pero con la mordiente más peligrosa de toda la Liga. Willian José es su principal referencia en goles anotados. Portu, el principal surtidor.

3. Sevilla FC (47 puntos)

La regularidad ha acompañado a los de Julen Lopetegui durante el curso. La posesión ha sido un sello para el equipo nervionense: solo Barcelona y Madrid promedian mayor porcentaje de tenencia de balón. Su gran debe está en la rentabilidad defensiva, ya que con no demasiados tiros castigan al conjunto de Nervión. El Eibar, el equipo de la categoría con peor registro en cuanto a goles encajados por disparos recibidos en su propia meta, no anda muy lejos del dato rojiblanco. Ocampos, con diez goles, y Banega, con seis asistencias, son, respectivamente, ejecutor y lanzador de un bloque que llega a la reanudación del campeonato con cuatro partidos sin conocer la derrota. De hecho, el fútbol español se reestrena en su casa, en el Sánchez-Pizjuán, con un derbi para abrir boca.

2. Real Madrid (56 puntos)

Zidane ha conseguido diseñar un bloque sólido: el que menos pierde, el que menos encaja, el que menos disparos concede, el que más tiene la pelota con la salvedad del Barcelona... En lo que no destaca excesivamente es en la rentabilidad ofensiva, y eso quizá le haya pasado factura en algunos momentos. No puede decir que no destaque en circulación ofensiva, ya que en este sentido únicamente el conjunto azulgrana, al que persigue en la clasificación, presenta números superiores. Karim Benzema vuelve a ser la referencia atacante blanca. El francés es al Madrid lo que Messi al Barcelona: el gran catalizador del torrente ofensivo. Tras la derrota en el Villamarín, en donde perdió el primer puesto de la tabla, el Eibar comparece en el Bernabéu. La enfermería muestra bajas.

1. FC Barcelona (58 puntos)

Los azulgrana están muy lejos de cualquier rival en Primera en cuanto a goles anotados, porcentaje de posesión, número de pases y pases correctos, siendo el líder en estos cuatro conceptos, pero figura en la parte baja en el ratio disparos en contra y goles concedidos. Con poco se le puede hacer daño al cuadro de Setién, quizá su gran debe esta temporada, arrastrando el mismo desde que Ernesto Valverde estuviera al frente del banquillo ‘culé’ a comienzos de campaña hasta que fue sustituido por el cántabro. Messi, máximo goleador y asistente, vuelve a ser la gran referencia individual del conjunto catalán y principal arma ofensiva. No solo eso: el delantero argentino es el ‘Pichichi’ y el jugador que más pases de gol ha dado en lo que va de campaña en LaLiga. Y eso que la empezó tarde por lesión.