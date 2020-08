Especial mercado de fichajes: ¿qué jugadores necesitan los equipos de Champions?

ProFootballDB pone la lupa en las plantillas de los grandes clubes europeos; en concreto, en las de aquellos que han conseguido su clasificación para la Champions League 20-21. Nuestro laboratorio de datos coloca el foco en aquellas posiciones que necesitan de refuerzos o nuevos ocupantes, demarcaciones cuyo impacto ya va demandando de estímulos en forma de fichaje. El estudio no soslaya informaciones, intereses y declaraciones sobre posibles traspasos o descartes; si bien solo se trata de una guía básica que atiende a parámetros del ‘big data’, sin menoscabo de la respetable labor de las direcciones deportivas de cada entidad, el objeto del mismo busca aproximarse a la previsión y la detección de algunos perfiles ideales para cada uno de los conjuntos analizados.

El coronavirus ha desconfigurado el mercado, tal y como lo conocíamos, un mercado por momentos alocado en el que pagar 100 millones de euros por un futbolista sin demasiada experiencia ha llegado a ser incluso rutina. Es posible que la crisis derivada de la pandemia haya cambiado el negocio del fútbol para siempre. De momento, la única certeza es que la bola se dispone a rodar una vez más.

Clubes españoles: LaLiga

“No habrá grandes fichajes, la situación es mala”. La frase la rubrica Florentino Pérez, quien no hace demasiado se convirtió en el mayor especialista en asaltar bancas. Hubo un momento en el que las cuatro compras más caras de la historia del fútbol mundial se habían producido bajo gobierno del presidente del Real Madrid (Cristiano, Zidane, Kaká y Figo). Y luego llegó Bale. Eso es cosa del pasado. El club blanco implementó hace años una política de refuerzos basada en la captación de talento joven y salpimentada con algún refuerzo tipo Hazard. El coronavirus ha reforzado esta forma de trabajar.

La búsqueda de nuevas estrellas es ejemplo de actuación ante una recesión que promete ser duradera. Vienen tiempos de contención y operaciones de perfil bajo en el fútbol español. Los ERTE, rebajas salariales y despidos han sido moneda común en Primera y Segunda, no digamos ya en competiciones semiprofesionales o amateurs. Cesiones, renovaciones, trueques y subidas al primer equipo… Las fórmulas para mejorar planteles, advierten ejecutivos y directores deportivos, no se limitarán a la simple compra. Ya se conoce que la ventana de fichajes arranca el 4 de agosto y acaba el 5 de octubre. No parece que los clubes españoles rocen el gasto de la 19-20: 1.483 millones, 460 más que un año antes.

De los equipos que participan en Champions en España, a priori es el Barcelona quien más refuerzos necesita. Dicho de otra forma: demanda refuerzos estratégicos en puestos claves que ostentan jugadores ya mitos del bloque azulgrana. Luis Suárez, Leo Messi, Gerard Piqué, Sergio Busquets o Ivan Rakitic superan la treintena. El Atleti ojea posibilidades en ataque tras gastarse 50 millones por Morata al activarse una cláusula acordada en la cesión. El Sevilla sigue buceando en nichos fetiche como el francés tras una campaña notable. El Madrid ya ha anticipado que no hará grandes dispendios. Cuenta con una ventaja al haber atado a jugadores con potencial como Kubo, Odegaard o Rodrygo. Vuelven futbolistas interesantes como Óscar y Lunin. Ganar la Liga aporta cierta tranquilidad al horizonte blanco.

El Real Madrid, en cualquier caso, se enfrenta a una tesitura no baladí: encontrar al centrocampista que pueda ejercer funciones de Luka Modric. La aparición de Fede Valverde ha amortiguado la explotación de un profesional que emite señales crepusculares, aunque su tramo último de campaña haya sido de matrícula de honor. Modric se ve retirándose en el Madrid cediendo el testigo a su recambio. Ceballos, cedido en el Arsenal, y Odegaard, también a préstamo, esta vez en la Real Sociedad, presentan parámetros avanzados que se asemejan en parte a los que registra el mito croata. El noruego advierte trazas de mayor impacto ofensivo (0,23 asistencias y 0,64 pases clave cada 90’), mientras que el ex del Betis se ha desenvuelto algo mejor en territorios defensivos (7,03 recuperaciones, dos más que Modric y Odegaard de media cada 90 minutos de juego). La verticalidad es otro de los fuertes de Ceballos (7,11 pases progresivos), que ha jugado menos (2.251 minutos, por 2.939 de Odegaard y 2.553 de Modric).

Un debate interminable en ‘Can Barça’ se dirige hacia la búsqueda del ‘nuevo Xavi’ o el ‘nuevo Iniesta’. Se obvia con frecuencia que el Barcelona contemporáneo más brillante a nivel colectivo contó con un cuarto centrocampista en la figura de Dani Alves. Más que un lateral, ni siquiera un carrilero, Alves ha sido un futbolista total, quizá el que mejor haya entendido junto a Luis Suárez el funcionamiento de Leo Messi sobre un terreno de juego. En un equipo que ha menguado sus datos de asociación, se echa de menos la aportación de un Alves. Sergi Roberto ha tenido altos y bajos a lo largo de su carrera y Semedo es un lateral de recorrido unidireccional que no cuenta entre sus virtudes con la de fundirse en el juego combinativo del equipo. Stefan Lainer (Borussia Mönchengladbach) y Sergiño Dest (Ajax) presentan parámetros de similitud con Alves si se comparan los eventos que los tres jugadores acumulan sobre el campo. Si se busca a un Alves 11-12, su mejor campaña a nivel analítico, James Tavernier (Rangers) es el jugador más parecido que hay en la actualidad. Solo Dest parece no asequible de precio.

Diego Costa no ha disputado más de 20 partidos como titular por campaña en los últimos tres cursos en el Atleti, coyuntura especialmente acentuada en las dos más recientes, ya que la campaña 17-18 no lo pudo empezar hasta enero por una sanción de la FIFA al club. Las lesiones de larga duración, su edad y la tipología del juego que busca practicar Simeone, con altísima exigencia física para los delanteros, dejan entrever cierta necesidad de un recambio para la posición del ‘9’, independientemente de la presencia de Álvaro Morata y la metamorfosis puntual de Marcos Llorente como solución en ataque. Rodrigo Moreno (Valencia), que ha sido objeto de deseo rojiblanco en múltiples ocasiones, presenta un índice de similaridad con Costa del 93%. No hay en el mercado un jugador que se aproxime a lo que genera Diego Costa en el campo como Rodrigo Moreno, internacional por España. Iñaki Williams (Athletic), un atacante punzante, vigoroso y en crecimiento constante, alcanza el 90%. Duván Zapata (Atalanta) llega al 89%, aunque su edad, al igual que le ocurre a Rodrigo, juega en su contra.

El Sevilla afronta un reto complejo: encontrar el sustituto de Éver Banega. Doble problema: el primero, la pérdida de la brújula del centro del campo; el segundo, intangible, es decir adiós a un jugador con tanta calidad y golpes de genio, de los que levantan asientos. Se va a Arabia. Si bien Dani Parejo, a quien el Valencia le ha comunicado que no debe seguir, podría ejercer la función que el argentino desempeña en el Sevilla, José Campaña (Levante), criado en el club de Nervión, aparece como opción a priori más asequible. El ‘granota’ hace más apariciones en zonas de ataque (0,42 tiros a puerta por 0,31 en 90’, 1,19 ocasiones contra 0,43), pero Banega tiene poco rival en cuanto a manejo ofensivo del colectivo (11,34 pases progresivos completados, 11,56 pases en tres cuartos, más asistencias, pases clave…). Si Diego Carlos da el salto a otro club, Spajic (Krasnodar, con una similaridad del 93%), Djiku (Estrasburgo, 89%) y Vanheusden (Standard, 85%) son alternativas factibles. A Navas, veterano, podría salirle competencia en Hamari Traoré (Rennes, 72%), Bouna Sarr (Marsella, 66%) y Kelvin Amian (Toulouse, 55%).

Clubes ingleses: Premier League

La Premier League lleva años presumiendo de músculo económico. El dinero de las televisiones y la penetración del fútbol inglés en el resto del mundo han convertido al primer campeonato anglosajón en el escaparate más apetecible de la actualidad. El Liverpool es la guinda de una Premier cuyo abanico de aspirantes a priori parece más amplio que el del resto de ligas del continente. A priori, claro, porque en esta campaña el conjunto de Jürgen Klopp no ha tenido rival a nivel doméstico. El ‘big six’ ofrece posibilidades financieras y estatus europeo, pero la crisis del coronavirus abre un nuevo escenario.

En esa coyuntura novedosa, los equipos más dañados son los de clase media-baja. Aston Villa, Southampton o Bournemouth anunciaron recortes; también la Federación Inglesa, incluido el seleccionador Gareth Southgate. La Premier League llegó a pensar en solicitar reducciones salariales de hasta el 50% y la reanudación de la competición tardó en acordarse (solo el ‘Calcio’ volvió más tarde que la Premier). Tiempos inciertos para una liga que la temporada pasada invirtió casi 1.800 millones en futbolistas, cifra que supone un incremento de 136,72 millones en comparación a la registrada en el ejercicio anterior. Las previsiones no son halagüeñas en las islas.

El mercado está paralizado y solo el Chelsea muestra actividad. El club londinense, que no pudo contratar jugadores en la ventana veraniega de 2019 por una sanción FIFA, ató a Hakim Ziyech en tiempos prepandemia y acordó la compra de Timo Werner ante la existencia de una cláusula no prohibitiva por la intención del punta de salir más pronto que tarde. Casi 100 millones para hacerse con dos atacantes de nivel. Y Havertz, a fecha de cierre de este informe, es el siguiente de la lista. Es de suponer que el City se moverá tras el indulto del TAS. El Liverpool confía en tener hechos los deberes.

Con el errático Lovren ya firmado por el Zenit, la zaga del Liverpool presenta una vacante. Difícil es encontrarle a Van Dijk un recambio, pero hay alternativas de nivel para aumentar la competencia o darle descanso. Abdelhamid (Reims), Hinteregger (Eintracht), Iñigo Martínez (Athletic), Gabriel (Lille) y Pavlovic (Mónaco) son centrales zurdos que podrían hacer de escuderos de Van Dijk, que aun siendo diestro ocupa ese perfil. Por otra parte, si Thiago Alcántara no firmara, los ‘reds’ tienen opciones análogas en Tielemans (Leicester, 87%), Barella (Inter, 87%) y Aouar (Lyon, 80%).

El Chelsea, por su parte, y tras varias operaciones de enjundia, estudia desprenderse de Kepa. El propio Lampard ha reconocido que el ex portero del Athletic no está ofreciendo un rendimiento adecuado. Guardametas con perfil Chelsea: Onana (Ajax), Donnarumma (Milan), Lafont (Fiorentina, cedido en el Nantes) y, algo más económicos, Rajkovic (Reims) y Majecki (Mónaco).

El plantel del Manchester City va emitiendo señales de requerir un defensa que aumente la fiabilidad de un eje central que ya ocupan Stones, Laporte, Otamendi, el reconvertido Fernandinho y el pujante Eric Garcia. Recurrente debate el de la zaga del club inglés, que ha empeorado numéricamente de un año a otro sin tampoco alcanzar topes alarmantes (22 goles encajados en Premier 18-19, 35 en la recientemente finalizada). En cualquier caso, los equipos de Guardiola demandan centrales con buena salida de balón, capaces de romper líneas y jugar en campo contrario. A día de hoy, los futbolistas de corte defensivo con mejor relación pases progresivos/pases progresivos con éxito son Lisandro Martínez (Ajax) y Rúben Dias (Benfica). La particularidad del argentino es que en el conjunto neerlandés ha alternado posiciones de central y mediocentro, lo que eleva la posibilidad de filtrar balones. Upamecano (Leipzig), en las agendas de media Europa, tiene mejor pie de lo que en un principio pueda parecer por su físico y despliegue. El City también debe buscar el nuevo David Silva, aunque De Bruyne ha ocupado su rol en el plano asistente en su año más completo a nivel estadístico (23 asistencias).

¿Qué pasa con Paul Pogba? Lo de todos los veranos. No ha sido ni mucho menos su campaña soñada, aunque el tramo posparón ha evidenciado que es un futbolista de alto impacto. Su aportación ha sido vital para que el United acabara en Champions. Su mercado sigue siendo potente y acaba contrato en 2021, lo que incrementa su atractivo para otros clubes interesados. Hay futbolistas con capacidad para desempeñar su papel en el centro del campo, en un principio en un plano inferior. Milinkovic-Savic (Lazio, 86%) y Van de Beek (Ajax, 82%) presentan parámetros interesantes, aunque el francés exhibe números más positivos en pases clave (0,66), pases progresivos con éxito (9,36), pases largos (4,29), pases en tres cuartos (9,5) y recuperaciones (8,89) cada 90 minutos de juego. Milinkovic-Savic, gran exponente del ‘box to box’, genera más disparos (0,71) y gana más duelos aéreos (casi 4). Van de Beek se desenvuelve con tino como asistente (0,21) y ejecutor de ocasiones de gol (0,83).

Clubes italianos: Serie A

La Serie A había recuperado lustre inversor gracias a las normativas gubernamentales que habían relajado las obligaciones impositivas para los futbolistas. La posibilidad de pagar menos impuestos a través de una especie de reedición de ‘Ley Beckham’ facilitó sin duda la llegada de De Ligt, Lozano o Lukaku. Cristiano Ronaldo ya había llegado meses antes. La crisis del coronavirus amenaza con echar a perder el impulso y el atractivo multiplicado de un campeonato italiano que había perdido cierta ventaja competitiva respecto a la Premier League y LaLiga. En los 80 y los 90 jugar en el ‘Calcio’ era como hacerlo en la NBA, como competir contra extraterrestres. La pandemia devuelve a la Serie A varias casillas atrás.

Italia fue el primer país europeo que alcanzó números críticos por culpa del COVID-19. La Serie A, que todavía se disputa al cierre de este informe, fue el último gran campeonato europeo en reanudar su actividad. Cuando en el continente había todavía expectación, en Italia ya se habían celebrado partidos a puerta cerrada y suspendido jornadas. El coronavirus ha afectado a todos los órdenes futbolísticos del país. La Juventus, entidad con la economía más sólida de la liga, recurrió a un acuerdo con el vestuario que le permitiera a sus arcas un ahorro en sueldos de 90 millones. Era eso o el colapso total. Imagenen el resto de equipos si el club más rico no tiene para pagar a sus profesionales.

Pero el fútbol ha vuelto y las necesidades existen. Juventus, Inter, Atalanta y Lazio avistan el futuro con distintas planificaciones y objetivos, sobre todo en zonas de ataque. Parece claro que el músculo financiero mostrado en las anteriores ventanas se va a contraer. Los equipos de la máxima categoría italiana destinaron 1.376,5 millones a refuerzos, casi 55 millones más que el curso precedente.

La Juventus le abre la puerta a un delantero. Intocable Cristiano Ronaldo, el único punta puro en plantilla es Gonzalo Higuaín, quien no ha firmado mala campaña, con diez goles y nueve asistencias, pero muy alejada su actuación de la del luso. Necesita Cristiano escuderos. Higuaín en 2021 finaliza vínculo contractual y sus guarismos no son los de antaño. El mercado ofrece ‘9’ de garantías. Raúl Jiménez (Watford) y Duván Zapata (Atalanta) acumulan indicadores muy sugerentes. El comportamiento de Zapata por 90 minutos le convierten en un revulsivo muy fiable (0,78 goles, 0,24 asistencias, el que más abre la lata, el que más pases clave da, el que acumula más acierto…). Raúl Jiménez se desenvuelve de forma notable a la contra y en la presión al rival (1,58 recuperaciones en campo contrario). Edin Dzeko (Roma) es quien exhibe mejor comportamiento, tal y como lo ratifican sus 3,61 duelos aéreos ganados cada 90’ (sus 1,92 de altura ayudan lo suyo). Se busca al nuevo Mandzukic.

Es previsible que el Inter de Milán deba hacerse con un atacante que sustituya a Lautaro Martínez a corto/medio plazo. En Italia hay perfiles interesantes para el conjunto ‘neroazzurro’. El más elevado es Andrea Belotti (Torino), aunque Gio Simeone (Cagliari) se aproxima a sus números anotadores más positivos. En estadística avanzada (stats parametradas por 90 minutos), Belotti le gana la partida a Lautaro en goles (0,55 a 0,53), acierto (0,4 a 0,32), regates (5,21 a 4,84), duelos aéreos (3,13 a 0,8) y recuperaciones en campo rival (1,71 a 1,28). Simeone ofrece indicadores algo menores, aunque en asistencias mejora a los otros dos arietes. Las cuotas de similaridad con Lautaro son del 84% para Belotti y del 79% para Simeone. La búsqueda de un delantero no es el único frente abierto del Inter. Se demanda al futuro Skriniar. El mercado muestra futbolistas atractivos que puedan cumplimentar el rol del eslovaco, aunque económicamente ninguna operación pueda resultar sencilla a simple vista: José Giménez (Atlético) encaja en un 88%, Manolas (Nápoles) en un 87% y Davinson (Tottenham), en un 84%.

Ciro Immobile se ha convertido en el gran favorito para la Bota de Oro gracias a su segunda campaña más prolífica a nivel anotador. La Lazio quiere renovar a su estrella, pero, en caso de pérdida, hay jugadores con posibilidad de ejercer su rol. Los futbolistas más parecidos según parámetros avanzados son Gabigol (Flamengo), Gerard Moreno (Villarreal) y Andrej Kramarić (Hoffenheim). Brasileño y español comparten la cuota de similaridad más elevada, con un 78%. El desenvolvimiento en el terreno de juego de Kramaric, por su parte, alcanza el 75% si se compara al de Immobile. La Lazio llegó a soñar con ganar el ‘Scudetto’, finalmente propiedad de la Juventus. Milinkovic-Savic ha sido un fijo en los planes del técnico Simone Inzaghi. Rodrigo de Paul podría ocupar su lugar, así lo determina el ‘big data’. Su impacto en el juego ofensivo es mayor (más duelos ofensivos, pases clave, pases progresivos, más asistencias, más oportunidades). Su habilidad le confiere una muy buena relación con el balón.

El Atalanta es un proyecto ‘sui generis’, un equipo alocado y asombroso que tiene maravillado a todo el planeta fútbol. Gasperini ha conseguido armar un bloque tan ofensivo como sincronizado que, no obstante, no está formado precisamente por futbolistas especialmente jóvenes. El ‘Papu’ Gómez, su atacante más imaginativo, hace algún tiempo que superó la treintena. El uruguayo De Arrascaeta (Flamengo) es el jugador más parecido al ‘Papu’, así lo dicen los parámetros avanzados que registran ambos en el terreno de juego. Lo es en un 76%. Alejandro Pozuelo (Toronto FC) es toda una estrella en la MLS. El ex del Betis, entre otros equipos, presenta un porcentaje de similitud del 71%. A un nivel inferior, el joven Roberto Alvarado (Cruz Azul) también concentra condiciones y virtudes para convertirse en recambio del mediapunta del Atalanta. A su favor en comparación al resto de jugadores citados irrumpe la edad. Curiosamente, las tres alternativas al argentino militan en competiciones no europeas.

Clubes alemanes: Bundesliga

Alemania, diligente como es habitual, diseñó protocolos y lanzó rápidas actuaciones para poder volver a la actividad futbolística cuanto antes. Numerosos clubes anunciaron acuerdos de rebaja salarial con sus plantillas, creación de fondos para menguar pérdidas, lanzamiento de iniciativas de rescate de jugadores, empleados y otras personas en riesgo por la crisis devenida de la pandemia... La Bundesliga fue la primera en regresar. El 16 de mayo ya rodaba el balón en territorio germano. No había empezado julio y ya estaban descansando sus futbolistas, salvo los que todavía tienen por delante retos europeos.

En materia de refuerzos, cabe esperar cautela. No se compara la Bundesliga con LaLiga, Premier o Serie A, torneos acostumbrados a los dispendios millonarios. En la 19-20, ‘solo’ 928,7 millones de gasto, aunque fue la segunda que más creció tras España, con 364,6 de incremento. Si se revisa el listado de fichajes más caros de siempre, la transacción más costosa de un club alemán ocupa el decimonoveno puesto (Lucas Hernández, contratado por el Bayern del Atlético a cambio de 80 millones de euros). Bien es cierto que la diferencia financiera entre la entidad bávara y el resto es notoria, que tradicionalmente el Bayern ha fagotizado al resto de equipos germanos y que se ha nutrido de sus mejores talentos, pero sus rectores siempre han intentando mantener un perfil bajo en la lluvia de millones que en los últimos años ha calado el fútbol profesional. Son habituales las críticas de Rummenigge y compañía a los fondos amparados por el petróleo que han sostenido las mayores locuras en forma de fichaje.

El Bayern, en cualquier caso, ya ha realizado las primeras maniobras con el traspaso de Leroy Sané desde el City y la firma a coste cero de los prometedores Alexander Nübel (portero, ex del Schalke 04) y Tanguy Kouassi (central, ex del PSG). El RB Leipzig rastrea sus nichos predilectos, el Borussia Dortmund vuelve a por la calidad joven y el Borussia Mönchengladbach se mantiene expectante.

No le sobran centrales al Bayern, independientemente del fichaje de Kouassi, que no deja de ser una promesa de 18 años con poca experiencia. Süle se lesionó de gravedad y Lucas, el comodín de la zaga, tampoco ha despachado un rendimiento óptimo físico y futbolístico. La aparición de Davies resultó todo un alivio: ha permitido la reconversión de Alaba. Boateng, en cualquier caso, va necesitando de recambio para el corto plazo y sustituto para el medio. En Europa hay alternativas que podrían encajar en ese perfil: Rüdiger (Chelsea) presenta un 87% de similitud con Boateng, mientras que Ginter (Borussia Mönchengladbach) llega al 84%. Según los parámetros avanzados de ProFootballDB, los tres jugadores comparten atributos como pasador seguro, rompelíneas y salida de balón, indispensables todas para ostentar una de las posiciones del eje central del Bayern. Milenkovic (Fiorentina) exhibe cualidades más relacionadas con el defensa marcador, aunque se acerca a Boateng en un 81%.

El Borussia Dortmund sabe que, tarde o temprano, deberá afrontar la marcha de Jadon Sancho. Es el sino de los aurinegros, que cimentan su supervivencia con la detección de jóvenes con potencial, el crecimiento de los mismos y la venta posterior tras conseguir plusvalía futbolística y económica. Así lograron salvar a la entidad de la bancarrota, así han hecho del Borussia Dortmund, con Michael Zorc como punta de lanza deportiva, un modelo a imitar porque, además, el equipo alemán se ha instalado en el éxito frecuente: han ganado títulos (Bundesliga en 2011 y 2012, sin ir más lejos), han competido en fases finales con asiduidad (final de Champions en 2013 incluida) y se han consolidado en puestos altos. Solo el músculo del Bayern evita mayores éxitos del Borussia Dortmund. El caso es que Sancho volará. Fichado recientemente Jude Bellingham (el juvenil más caro de la historia a cambio de 25 millones), en la actualidad no hay perfiles Sub 23 con el impacto de Sancho en el campo, aunque el mercado advierte opciones de interés, como Tsygankov (Dinamo de Kiev), una de las grandes perlas del Este y propietario de un golpeo exquisito. Sus eventos en el campo señalan un parecido con Sancho del 79%. Los hay más similares, como Federico Chiesa (Fiorentina), con un 82% y David Neres (Ajax), con un 88%. Dejan Kulusevski (cedido en el Parma por la Juve) destaca sobremanera, aunque parece seguro que en Turín le harán hueco. Moussa Diaby (Bayer), ex del PSG, encaja por habilidad y desequilibrio.

La Bundesliga ha dicho adiós a uno de los atacantes del momento con el salto de Timo Werner al Chelsea. El RB Leipzig ya ha realizado maniobras al objeto de paliar su marcha, como la contratación de Hee-Chan Hwang desde el Red Bull Salzburgo. En España, Bélgica y México se encuentran futbolistas de nivel y al mismo tiempo muy jóvenes cuyo fútbol podría casar con lo que Werner le daba al Nagelsmann, uno de los técnicos más rompedores de la actualidad. Jonathan David (KAA Gent) ha sido una de las revelaciones del gol en lo que va de campaña, interrumpida en la Jupiler ProLeague a causa de la pandemia de coronavirus. Lo que aporta David a su equipo, según aprecia el ‘big data’, se asemeja en un 70% al fútbol de Werner. De cerca le sigue Isak (Real Sociedad), que continúa dando motivos para decir de él que es el nuevo Ibrahimovic. Macías (Chivas) es una apuesta más arriesgada, quizá también más asequible. Se da la coincidencia de que Macías ha sido ligado a la Real Sociedad en las últimas horas.

Denis Zakaria se ha salido en el Borussia Mönchengladbach. Convertido en el motor del conjunto germano, no hay día que no sea relacionado con algún club de máxima élite. Su despliegue por el campo, su eficiencia en la presión y el robo de balón han hecho del centrocampista suizo un caramelo del mercado que, según las mediciones de ProFootballDB, cuesta 41,2 millones de euros. La tensión del mercado obliga al ‘Gladbach a encontrarle recambio a un futbolista calificado por los parámetros avanzados como mediocentro contundente, ‘box to box’ y especialista defensivo. En la Fiorentina compite el chileno Erick Pulgar, que a las prestaciones de Zakaria añade una vocación ofensiva superior y un rango de campo que le aproxima algo más al área rival. Su 90% de similaridad es compartido por Luka Milivokevic (Crystal Palace), que se ajusta a la vocación defensiva de Zakaria. Alex Kral (Spartak de Moscú) figura como otra alternativa sugerente en caso de venta de un Zakaria muy cotizado.

Clubes franceses: Ligue 1

Francia se enfrenta a la coyuntura más incierta de todas. La prematura cancelación de la Ligue 1 ha provocado un torrente de pérdidas multimillonarias y una ingente burocracia en apelaciones de distinta índole. La clausura de los torneos profesionales ha generado demasiadas opiniones encontradas al respecto. El título fue para el PSG, Amiens y Toulouse bajaron y Lorient y Lens subieron. Jean-Michel Aulas, el popular presidente del Olympique de Lyon, lo ha gritado por activa y por pasiva a quien ha querido escucharle: “Somos el hazmerreír de Europa”. Motivos financieros y deportivos hay tras sus proclamas, ya que el Lyon todavía compite en Champions… pero se queda sin Europa el curso que viene.

Organismos y sindicatos han cifrado en más de 1.200 millones el agujero que el coronavirus ha dejado en los clubes franceses. La capacidad adquisitiva del fútbol galo quedará menguada, es de suponer, aunque hay que recalcar que el gran gasto suele provenir del PSG. El COVID-19, de alguna forma, ‘ayuda’ al campeón: sin necesidad de grandes traspasos, le resultará más fácil mantener a Neymar y Mbappé en plantilla, ya que ni Barcelona ni Madrid, principales pujadores, se encuentran en disposición de efectuar una inversión de tal calibre. El Marsella solo ha gastado cuatro millones en la compra definitiva de Álvaro; el Rennes, 12 millones en Terrier, del Lyon. Y poco más. Cesiones y futbolistas libres. Los equipos de Ligue 1 destinaron casi 829 millones en la adquisición de futbolistas en la 19-29, lo que supone 153 más.

Thiago Silva deja el PSG. El veterano central, un mito para la entidad parisina, lega una vacante importante en lo deportivo pero también deja al PSG huérfano de liderazgo y determinación. Su campaña más completa a nivel analítico tuvo lugar en la 16-17. Al club de economía catarí le urge encontrar un recambio, aunque hay defensas de sobra en plantilla con Diallo, Kehrer o Kimpembe, este último el más fiable de los mencionados, aunque zurdo. Para ejercer el rol del Thiago Silva de la 16-17, el ‘big data’ detecta equivalentes en Felipe (Atlético), Paulista (Valencia) y, en menor medida, Toloi (Atalanta), todos ellos compatriotas de Silva. Los dos primeros comparten etiquetas de ProFootballDB: recuperador de balones, muro y especialista defensivo. Toloi acredita valores en la salida de balón algo superiores a los de los zagueros de LaLiga. No se descarte el ‘efecto Gasperini’ en la formación del defensa, integrado como nunca en el mecanismo de ataque (dos goles, seis asistencias).

Maxime Lopez está destinado a abandonar el Olympique de Marsella. Promesa un tanto estancada, a pesar de su insultante juventud (solo 22 años), el Sevilla negocia su fichaje. Un Sevilla, por cierto, experto en sacar jugo de jugadores que avisaban con haber llegado a su techo hasta que se pusieron la camiseta rojiblanca, léase Lucas Ocampos, también ex del OM. En cualquier caso, el club francés atiende a las oportunidades que hay en el mercado. Ferri (Montpellier) tiene dotes de pasador vertical, como lo ratifican sus 7,38 envíos progresivos por 90 minutos. Las pérdidas le penalizan. El brasileño Douglas Augusto (PAOK), en su primer campaña en Europa, ha tenido altos y bajos, aunque representa una amenaza para los adversarios con sus apariciones en zona ofensiva, con 0,66 disparos a puerta y 0,5 ocasiones producidas. En su contra, la grave lesión de rodilla que le ha impedido disputar los ‘play off’ con el conjunto griego. Maxime Lopez, en tres cuartos de campo, mejora a los otros dos.

Podría ocurrir que el Rennes deba rastrear lo que hay en otras plantillas más pronto que tarde. Porque Eduardo Camavinga, a sus 17 años, está llamado a tiranizar la posición de mediocentro en años venideros. Agresivo, inteligente y brillante, cuenta además con un despliegue difícil de igualar. En el fútbol portugués ha llamado la atención el desempeño de Pepelu (Tondela). Propiedad del Levante, adonde retorna tras su etapa a préstamo, el jugador de 21 años firma más pases que nadie (42,44), también verticales (7,47) y largos (5,9). También es quien más balones recupera, con 9,41 por 90 minutos de juego. Ibrahima Diallo (Brest) equipara muchos de sus valores a los de Camavinga, quien en asociación colectiva posee índices de acierto más elevados que los de los otros dos jugadores, con más de un 90% de pases completados y un 70% para los largos. El del Rennes es el rey del ‘tackle’. No es quien más destaca en el plano aéreo, sí en los duelos defensivos generales, también en recuperaciones y en la cifra de pérdidas, inferior al de sus posibles alternativas en el terreno de juego.