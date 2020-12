Especial PFDB: los mejores jugadores de 2020

Aquí te puedes descargar el informe en PDF

A veces recordamos hechos de nuestra vida por eventos futbolísticos. Me casé el año del 'Iniestazo', mi hija nació el día que Eric Cantona pateó al aficionado del Crystal Palace, me mudé a mi actual piso en mitad del Mundial de Japón y Corea. Incluso hay mentes que cuentan los cambios de ciclo a principio de cada temporada, no el día 1 de enero. Esta vez no hará falta un balón para archivar 2020 en nuestras retinas. El año más lacerado y convulso que se recuerda vació familias, empresas y corazones. También estadios. El virus, el maldito virus, quedará como gran protagonista hasta las últimas campanadas. Sin embargo, el 'hall of fame' de este 2020 también nos deja un sinfín de nombres grabados. Incombustibles, incipientes, neófitos, recuperados para la causa. Y todo según el prisma con que se enfoque. ProFootballDB quiere abrir una botella de champán para echar la persiana a estos meses de pandemia y mandarlos a paseo. Activamos el modo resumen con nuestro particular sello: el de la estadística como guarnición de lo intangible.

Son días para recopilar lo ocurrido durante el año. De datos raros, marcados por el punto de inflexión de marzo. Un nuevo fútbol sin ollas a presión en las gradas. De Eurocopa y Juegos Olímpicos aplazados. Sin Balón de Oro, con el The Best de Lewandowski pidiendo permiso para ocupar su orfandad. El año que despedimos con dolor a Diego Armando Maradona y casi a Leo Messi del Barça. El ángel de Moukoko apareciendo y postulándose como el nuevo futuro. No es fácil el diagnóstico de este 2020.

En clave analítica podríamos llenar de gráficos y métricas estas páginas. Trataremos de sintetizar con la alineación de los futbolistas más destacados entre el 1 de enero y estos días finales de diciembre. Sin más pretensión que rescatar qué dicen de ellos los números, con filias, fobias y sensibilidades aparte. Más allá del gusto de cada cual o de los premios que hayan recibido esta temporada, nos detendremos a examinar los atributos de cada uno de los elegidos y que cada cual encienda su particular juicio.

Cuesta encontrar a quien disienta en que el Bayern de Múnich, con cinco títulos en los bolsillos y momentos de sublimación para el recuerdo, fue el gran triunfador de 2020. Y dentro de él, de esa maquinaria total del relojero Flick, Robert Lewandowski parece destacarse por encima de todos como gran maestro del gol en el año de su vida. Sin parar de acumular galardones. Pero el escaparate del fútbol a veces peca de demasiado marketing y sepulta los méritos que esconden las matemáticas aplicadas al fútbol. Porque también se trata de explicar el proceso y el método escogido para elegir a los futbolistas más destacados del 2020 que va a echar la persiana.

En un punto de intersección entre ambas realidades, he aquí nuestro intento de resumir el año vertebrado en once jugadores que, si no fueron los mejores, sí por descontado diferenciales.

El once del año por atributos

Suele pasar que gustos y estadísticas avanzadas ofrecen miradas muy diferentes. Y aunque parezcan agua y aceite, se trata de entender ambos prismas para acercarnos lo máximo posible a esa imagen caleidoscópica que es analizar a un jugador en profundidad. Antes de presentar nuestro once destacado y desmenuzar méritos, explicamos el camino para llegar hasta él en función de nuestras métricas y en base a sus estadísticas cosechadas en el año natural. En un fútbol tan modernizado y con roles tan concretos, la elección que hacemos desde ProFootballDB exige varias consideraciones previas que determinan las demás. Para empezar, el sistema de juego empleado. Sin mareos: las ponderaciones más altas nos llevan a apostar por el 4-3-3, con un doble pivote integrado por centrocampistas y acompañado de un tercer futbolista que ejerce de palanca ofensiva, o para entendernos, el papel de mediapunta de los de toda la vida. Arriba, un tridente que diferencia entre la labor del '9' clásico y los actuales de falsos delanteros que parten desde una banda con libertad para mostrar su calidad dentro del área. En defensa, poca historia: dos centrales y dos laterales. Y el portero, claro.

Por otro lado, ni todo son goles, paradas o asistencias, ni sería justo analizar a cada futbolista bajo los mismos parámetros. El trabajo sucio de un pivote es igual de necesario en el engranaje colectivo como el del elegido que marca el gol, y la carrera previa de un lateral exige las mismas toneladas de méritos que el compañero al que cede el balón para que se agencie la asistencia. Por cada demarcación se seleccionan diez atributos específicos del juego que cierran más el círculo en esa selección natural. La fórmula que amasa esos datos y los filtra con el ELO y el REAP de esos mismos profesionales sido denominada como Quality. Los resultados, por lo tanto, hablan de los mejores futbolistas entendidos como aquellos que han tenido una aportación más completa. Pero no queda ahí la cosa; supone, además, que no solo nos encontramos a los jugadores más destacados, sino igualmente el estilo en el que más lucen. Dicho con un ejemplo muy entendible: Lewandowski no sería el mismo delantero jugando en banda que por el centro, del mismo modo que Kimmich nos muestra dos versiones distintas cuando se emplea en el lateral o en el centro del campo. Darwinismo futbolístico.

Aclarado esto, y subrayando que se trata de una interpretación de datos, lo cual siempre lleva inherente ciertas dosis de subjetividad, los méritos de este 2020 nos dejan a Gianluigi Donnarumma bajo palos. Jesús Navas y Andrew Robertson están en los laterales, mientras Sergio Ramos y Virgil Van Dijk conforman el eje de la defensa. En el doble pivote quedan resumidos los méritos del Bayern con Joshua Kimmich y Thiago Alcántara, enarbolando los roles defensivos y las claves más ofensivas. El enlace con la delantera recae en Neymar y su magia. Leo Messi y Cristiano Ronaldo, como falsos extremos, flanquean un tridente que tiene a Robert Lewandowski como gran ariete de referencia.

Otro punto importante a considerar es que los datos están extraídos a fecha 24 de diciembre, no se han computado los posteriores que dejó el Boxing Day ni los de LaLiga en los días finales del año.

Gianluigi Donnarumma

Portero

AC Milan - Italia

Nuestras métricas señalan al guardameta del líder de la Serie A como el más destacado del año. Vayan por delante nuestros atributos puestos sobre el tapete antes de entrar en materia: pases largos, pases progresivos, salidas de puños, salidas por alto, paradas, goles encajados, intercepciones, paradas por gol, pases intentados y pérdidas de balón por 90'. El sumatorio de méritos del meta de 21 años en estos conceptos es lo que le hace estar por encima de otros nombres que nos vendrían antes en la cabeza o que han recibido premios a lo largo de los últimos meses.

Donnarumma aparece en nuestros análisis con una valoración de 85,2 puntos, según el Quality. Salvo en las salidas de puños, donde se ha mostrado perfecto, no está por encima de algunos conceptos clave como las paradas o la ratio de las que hace por gol, si bien ha sido su regularidad y su perfil más integral el que le ha llevado a estar por encima de los Courtois, Oblak, Alisson, Ter Stegen o el mismísimo Neuer.

El portero del Milan es ya todo un referente en la competitiva Liga Italiana y la Selección que dirige Roberto Mancini. A veces se nos olvida que, pese a su insultante juventud, ya rebasó los 250 encuentros oficiales entre ambas escuadras.

La tipología de Donnarumma nos habla de un portero alto y moderno, con buen dominio del juego aéreo y que no renuncia a intentar sacar el balón desde atrás.

Jesús Navas

Lateral derecho

Sevilla FC - España

El incombustible capitán del Sevilla figura por la banda derecha de la mejor defensa de 2020. Su media es la que sale mejor ponderada entre los siguientes atributos propios de la demarcación: carreras, centros, pases progresivos, duelos, faltas por amarilla, intercepciones, veces regateado, recuperaciones vs. faltas, duelos ofensivos y regates por 90’. Seguramente el jugador de Los Palacios, extremo reconvertido a carrilero, ejemplifique bastante a la perfección que destacar en variados registros del juego refleja mejor el rendimiento que no brillar en uno o dos de los más llamativos.

Campeón de la Europa League con el Sevilla, integrante del mejor once del torneo y único en la Selección Española, Jesús Navas cerró 2020 con 50 partidos y 10 asistencias. Sus méritos desplegándose por el carril, como evidencia su mapa de calor, y su maravillosa capacidad para centrar le ponen en órbita. Pero hay mucho más: porque si ha demostrado rozar la perfección con su media de de regates, se ha mostrado igualmente solvente a la hora de evitar ser rebasado. Su Quality es de 85.

Un claro dato para evidenciar por qué algunos nombres que se vienen a la cabeza no están en la cima de los más exitosos. Alexander-Arnold, elegido en el once del año por la FIFA, se encuentra decimosexto en el ranking de ProFootballDB, muy penalizado por sus problemas en el uno contra uno. Hasta 34 veces más que Jesús Navas ha sido superado el lateral del Liverpool, a pesar de lo bien que defiende el cuadro de Klopp y lo expuesto que suele estar el palaciego por la falta de ayudas en su equipo.

Sergio Ramos

Central derecho

Real Madrid - España

Estos son los atributos tenidos en cuenta para los dos flancos de centrales: tiros, pases largos, duelos, duelos aéreos, veces regateado, intercepciones, faltas por amarilla, recuperaciones vs. faltas, pérdidas de balón y pases intentados por 90’. Algunos comunes con valores de laterales, si bien incorporando matices más propios del juego de un tipo al que le toca defender por el centro de la zaga. En el caso de Sergio Ramos, al hecho de haber destacado en los valores señalados también hay que sumarle el haber ganado la competición doméstica, al igual que Van Dijk en la Premier League.

El rendimiento en este año natural deja al veterano jugador sevillano con una puntuación de 90, otra de las más altas del ranking, para confirmarle como intocable tanto del equipo de Zinedine Zidane como a las órdenes de Luis Enrique en España. No obstante, con Ramos hablamos de un perfil muy diferente al de Van Dijk, lo cual también acentúa la sensación de formar una defensa muy completa. Y es que el alma de delantero del camero se refleja a la perfección en sus números. 13 goles en 45 encuentros son una barbaridad para un central, si bien su fiabilidad desde el punto de penalti (más allá del accidente ante Suiza), en el golpeo de faltas y sumándose a las acciones a balón parado le han convertido en una pesadilla en cada encuentro.

El retrato robot del futbolista del Real Madrid nos aporta también su plus a la hora de sacar el balón desde atrás, y únicamente en dos lunares que, de no ser por ellos, habrían lanzado más aún sus méritos: el daño que ha sufrido cuando le han regateado y que ha cometido demasiadas faltas a la hora de intentar recuperar el balón ante sus adversarios a lo largo de 90 minutos de juego.

Virgil Van Dijk

Central izquierdo

Liverpool - Países Bajos

Aunque para él se acabó el año a finales de octubre después de aquella grave lesión por la fea patada que le procuró el meta Pickford, hasta ese momento sus estándares de rendimiento eran espectaculares. El central neerlandés ha hecho méritos sobrados para estar en este particular Olimpo. Con el capitán del Liverpool junto a Sergio Ramos se repite el mismo eje de la zaga que el elegido en el once ideal del año de la FIFA, algo que no debe sorprender a tenor de los parámetros acumulados por los dos veteranos jugadores.

Habitualmente, Virgil van Dijk ocupa el flanco izquierdo de la zaga, aunque en nuestro once aparezca por el derecho. Esto es por la mayor lateralidad de Ramos, que aparece algo más puntualmente por la derecha (como se observa en su zona de acción). Hablamos del defensa con mayor valor de 2020 (90,5 puntos), y es que su dominio en todas las facetas estudiadas es prácticamente abrumador. De hecho, no cabe hablar de un solo concepto en el que haya flojeado, su única pequeña mácula se sitúa en haber perdido más balones que el percentil de su demarcación. El central del Liverpool y Países Bajos ha rozado la perfección en los duelos aéreos, en su capacidad para ser infranqueable y en su habilidad para robar balones. La guinda, 3 goles y 1 asistencia en sus 35 encuentros. Su gran hacer impidió a jugadores como David Alaba o Raphaël Varane aparecer entre los cuatro elegidos en la zaga.

Andrew Robertson

Lateral izquierdo

Liverpool - Escocia

Como ocurre con Jesús Navas, con el lateral de Klopp se tienen en cuenta carreras, centros, pases progresivos, duelos, faltas por amarilla, intercepciones, veces regateado, recuperaciones vs. faltas, duelos ofensivos y regates por 90 minutos, parámetros que nos permiten configurar su perfil tanto en fase defensiva como ofensiva. Y ese es precisamente el gran éxito de Robertson, su labor silenciosa pero efectiva en las dos suertes que se le piden a un futbolista de banda.

Suele suceder, más aún en el fútbol contemporáneo, que los laterales entren por el ojo del espectador cuando se muestran en el área contraria. Obviamente, la evolución del fútbol obliga a ese rol más completo, pero todo parte de unas bases sólidas a la hora de defender. Y ahí responde el lateral escocés, que muestra este 2020 un rendimiento más que notable a la hora de encarar el uno contra uno, cortar avances rivales o defender intensamente sin necesidad de acudir a las faltas.

Pero es que tampoco se le puede achacar que no se deje ver en ataque. Sus 2 goles y 12 asistencias en 47 encuentros oficiales son la consecuencia de un correcaminos muy generoso en el esfuerzo y ducho con el balón en los pies. Sin el glamour o la explosividad de Alphonso Davies, pero con un perfil muchísimo más versátil y eficiente.

Joshua Kimmich

Centrocampista derecho

Bayern de Múnich - Alemania

El centro del campo armado para esta alineación tiene en el multiusos del Bayern de Múnich y la Selección Alemana a su niño bonito. Su puntuación de 90,8 no es sino la constatación de todas las virtudes demostradas en los diez conceptos analizados: carreras, pases progresivos, pases verticales, duelos, pases intentados, pérdidas de balón, pases largos, duelos ofensivos y faltas recibidas por 90'. Una de las armas letales de Hansi Flick, por su polivalencia y capacidad todoterreno, para conseguir los cincos títulos bávaros en el año 2020.

El mapa de calor de Joshua Kimmich parece dibujar unos pulmones, una coincidencia que refleja muy bien su aportación. Y aunque en partidos fundamentales del curso, como en la fase final de la Champions, tuvo que actuar como lateral derecho en ausencia de Pavard, mayoritariamente se desempeñó en 2020 como mediocentro.

Que haya ganado 36 de los 39 encuentros oficiales que ha jugado en 2020 ya lo sitúa en una dimensión superior. La guinda son 8 goles y 18 asistencias en ellos, y todo con el rol de 'defensivo' en la zona de creación. Es de las elecciones más indiscutibles, sin duda alguna.

Los recitales del futbolista de 25 años se basan en su sentido pluscuamperfecto del pase y a la hora de desenvolverse en unos contra uno defensivos y ofensivos. El único punto en el flaquea, si es que se puede usar ese verbo con él, es en los regates, materia en la que no se prodiga mucho.

Thiago Alcántara

Centrocampista izquierdo

Liverpool - España

La mejor pareja que pudo armar el Bayern a lo largo del año es la que conforma la sala de máquinas de esta alineación. Aunque ya hemos visto la versátil aportación de Kimmich, es Thiago quien encarna un rol ofensivo en este doble pivote. No obstante, el retrato robot le deja más cerca del mediocentro trabajador que del organizador del alemán, muy paradójico. Estos son los atributos medidos: pases verticales, pases progresivos, pérdidas de balón, duelos, duelos en el suelo, intercepciones, recuperaciones vs faltas, faltas por amarilla, pases intentados y pases largos por 90'.

Su Quality, la puntuación que alcanza en función de su rendimiento en el último ejercicio, es cinco puntos inferior a la de su compañero, pero las virtudes mostradas hasta mediados de octubre, cuando una lesión lo sacó del tablero antes de tiempo, son tremendas. Hablamos de uno de los mejores años en la carrera del mayor de los Alcántara, quien dejó Múnich tras siete años en el Bayern. Cinco títulos y otro mérito salvaje: cero derrotas en todo 2020. 20 triunfos en 22 partidos y dejando su protagonismo en varias facetas importantes del juego. Por ejemplo, todo lo que tiene ver con mover el balón le deja unos parámetros inmaculados. Thiago, que solo cuenta como lunar hacer más faltas de lo deseado, se ha convertido en Alemania en un trabajador total, algo que por ahora solo ha demostrado a cuentagotas en el Liverpool por haber pasado más tiempo en la enfermería que en el terreno de juego. Queda claro su paso adelante repasando la cantidad de duelos que gana, incluso cuando le toca ir al suelo para recuperar su esférico. Tendrá difícil firmar en lo que le queda de carrera un año superior a este en lo que se refiere a actuaciones personales y títulos conquistados.

Neymar Jr.

Mediapunta

PSG - Brasil

Casi siempre en el ojo del huracán para alguna polémica en el campo o extradeportiva, pero raro es el año en el que el astro brasileño no completa unas métricas espectaculares. Para su posición sobre el terreno de juego, la de mediapunta, estos son los atributos ponderados: goles (se excluyen los de penalti), tiros, faltas recibidas, duelos ofensivos, pases intentados, pérdidas de balón, pases verticales, pases progresivos, regates y carreras por 90'. El tercer mejor 'rating' de los once escogidos para el once es el suyo: 95 puntos para un año cuyo rendimiento en el Parque de los Príncipes ha crecido.

En el imaginario de todos quedan algunas exhibiciones como las vistas en Lisboa, en la fase final de la Champions. Aunque algo negado con el gol, su desequilibrio rescató al PSG ante el Atalanta in extremis y marcó el camino frente al RB Leipzig. No hay más que echar un ojo al radar de sus atributos para entender que su inclusión no admite duda alguna.

Y aunque su posición ideal es la de atacante por la izquierda, su zona de acción favorita se ubica en la mediapunta. Además, los parámetros en los que destaca son habilidades que puede mostrar en cualquier radio por detrás del '9'. Llegada desde atrás para optar por el regate, el tiro o el último pase le hacen, probablemente, el jugador más diferente de todos los que brillan en este 2020.

Magia aparte, la producción ofensiva de Neymar en sus 30 choques oficiales en el año es abrumadora: 22 goles y 10 asistencias. Y a buen seguro habría sido mayor de no anticiparse abruptamente el fin de la Ligue 1 por la situación sanitaria y algunos percances en forma de lesión.

Leo Messi

Delantero derecho

FC Barcelona - Argentina

Cuesta imaginar un once de resumen del año sin Leo Messi en él. Y aunque no es que navegue precisamente por sus mayores niveles de excelencia, también el año 2020 lo cerró con niveles diferenciales en sus guarismos, a pesar de que en los últimos meses sus registros goleadores se sitúen en un escalón menor. Estos son los parámetros tenidos en cuenta para su demarcación: goles (sin contar los de penalti), tiros, faltas recibidas, duelos ofensivos, pases intentados, pérdidas de balón, pases verticales, pases progresivos, regates y carreras por 90'.

De hecho, su promedio goleador sin penaltis se sitúa en 0,4 tantos por encuentro, algo que cobra más valor teniendo en cuenta que hablamos de un jugador de banda, a pesar de su libertad para irse al centro. Anotando más o menos, sus indicadores le enmarcan como un futbolista que marca la diferencia en los metros finales, en los que genera bastante peligro. En comparación con los máximos registrados en su demarcación, Leo sigue en niveles altos. Messi cierra el año con unos valores medios alucinantes: 5,4 tiros, 11,2 regates, 20,9 duelos ofensivos o 19,8 pases verticales dejan muy a las claras que ha ofrecido soluciones de alto nivel al juego de ataque del Barcelona y la Selección Argentina.

Y aunque siempre se hace mucho hincapié en que pasa parte de los partidos andando, su promedio de carreras por encuentro en zonas de peligro es altísimo (14,1). Habrá quien considere pocos sus 27 goles en 48 encuentros oficiales, si bien las 18 asistencias que dejó en 2020 en ningún caso hablan de un mal rendimiento. Su listón histórico ha sido siempre tan marciano que el sobresaliente parece poco para él. Con todo, le ha valido para superar el histórico récord anotador de Pelé con un mismo club.

Robert Lewandowski

Delantero centro

Bayern de Múnich - Polonia

Pocas dudas cabía esperar en la elección del '9' más determinante del año. Individual y colectivamente, Robert Lewandowski ha conseguido imponerse a los grandes nombres del planeta fútbol. Cuando completas el mejor año de tu vida y uno histórico de tu entidad, poca discusión existe. Estos han sido los parámetros estudiados para la demarcación de delantero centro: goles (sin contar los de penalti), asistencias, tiros por gol, tiros, pases intentados, duelos, duelos ofensivos, tiros a puerta por cada tiro, carrera y tiros a puerta por 90 minutos de juego.

Al delantero polaco le quedará la gran frustración de que se suspendiera la edición del Balón de Oro justo en el año de su vida en que partía como máximo favorito, por encima de los habituales. Eso sí, nadie pudo quitarle un The Best que, a tenor de la decisión de 'France Football', este 2020 quedó como el galardón más preciado para jalonar a los jugadores del planeta fútbol. Los números también dicen que fue el ariete del año.

Sin duda, 47 goles y 13 asistencias en 44 encuentros de este 2020 son números sobrados para ser el mejor delantero. Pero nuestro indicador de rendimiento le otorga la nota más alta del once: 95,8 puntos. Y todo ello a pesar de que no fue el que dominó un mayor número de parámetros, pero sí que marcó una distancia sideral en los que más ponderan a un goleador.

Ahí está su promedio de 0,9 goles por 90 minutos (obviando los de penalti) gracias a una puntería casi infalible, pues firmó 1,9 tiros a puerta por encuentro. Cada 3,8 veces que intentó un lanzamiento, acabó encontrando la malla rival.

Cristiano Ronaldo

Delantero izquierdo

Juventus - Portugal

Por métricas, el espectacular delantero portugués ha sido el segundo mejor futbolista del año que se va. Su media en nuestra clasificación anual se eleva hasta los 95,4 puntos. Merced, especialmente, a sus soberbios registros en la suerte final del gol. Los atributos estudiados para los delanteros que se mueven por el flanco izquierdo del ataque son los mismos que para el derecho: goles (sin contar los de penalti), tiros, faltas recibidas, duelos ofensivos, pases intentados, pérdidas de balón, pases verticales, pases progresivos, regates y carreras por 90 minutos.

2020 nos ha confirmado que Cristiano Ronaldo continúa madurando de una manera ejemplar. Cerró el curso con 35 años y casi una media exacta de un gol por encuentro tras 45 partidos entre la Juventus de Turín y la Selección Portuguesa: ha festejado 44 tantos, segundo goleador mundial del ejercicio con tres menos que Lewandowski, en cabeza. Y con la guinda de seis asistencias. Méritos de sobra para adjudicarse el Golden Foot.

El mapa de acción del atacante 'bianconero¡ ejemplifica bien su simbiosis como delantero centro y futbolista que parte desde la zona izquierda, como era más habitual en sus inicios en Lisboa y Mánchester. Y aunque podría desenvolverse en ambas posiciones con naturalidad, su desempeño tal y como se observa en sus parámetros le reafirman como atacante por el carril zurdo. Desde ahí ha ido forjando su poderío dentro del área: 0,9 tantos por 90' (excluyendo los de penalti) y 5,7 tiros, para dejar claro su acoso y derribo a cada portero. Además, aportando 7,4 regates de media en cada aparición sobre el césped para también dejar registros históricos en la Serie A.

Un equipo de plata

Siguiendo el mismo proceso para la elaboración de esta alineación de oro, también podemos dar con un once de plata con el que se pueda confrontar el anterior equipo. El Quality nos permite diseñar otro conjunto que sin duda es de máximo nivel, aunque los representantes en cada demarcación registran puntuaciones ligeramente inferiores a las del XI que ya hemos analizado.

Esta formación la integrarían Jan Oblak (Atlético de Madrid); Dani Carvajal, Raphaël Varane (Real Madrid), David Alaba, Alphonso Davies (Bayern de Múnich); Kevin de Bruyne (Manchester City), Toni Kroos (Real Madrid), Bruno Fernandes (Manchester United); Mohamed Salah (Liverpool), Romelu Lukaku (Inter de Milán) y Kylian Mbappé (PSG). Algunos de ellos se encuentran muy cerca en los valores que han hecho de los integrantes del once de oro los ocupantes principales. Futbolistas como Mbappé, por ejemplo, acumulan méritos superiores a los 90 puntos, pero el desempeño de Cristiano, por ejemplo, en su demarcación no ha tenido parangón a pesar del sobresaliente ejercicio de Kylian.

Oblak se queda en 85 tras un 2020 magnífico en lo individual, pero le penalizan sus salidas de puños y por alto; Carvajal alcanza los 83,7, Varane una puntuación del 87,2, mientras que Alaba, reconvertido a central izquierdo, se sitúa en los 86,5. Davies, revelación del año, presenta stats potentes menos en sus faltas por amarillas y las veces que es regateado. Llega al 81. El Quality de Bruno Fernandes, el centrocampista ofensivo más diferencial, ha bordeado el 90 (Papu Gómez acechaba). Kroos exhibe un 'rating' del 85,1 (presenta valoraciones del 10 en todos los registros de pase), De Bruyne un 84,9. Arriba, Mbappé no tiene competencia (tras Cristiano), Lukaku ha sido el mejor delantero puro tras Lewandowski, con 91,7, y Salah completa el trío como segundo mejor punta por la derecha (88,3).