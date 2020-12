Especial PFDB Messi vs Cristiano: su histórica rivalidad, al detalle

Aquí te puedes descargar el informe en PDF

Drogba agarra la bola, la desenrosca, mira a la cámara y pronuncia el nombre del Barcelona. A su izquierda, Malouda, compañero de armas en el Chelsea, saca un papel que muestra una G. La G es la del grupo de la Juventus, cabeza de serie. ‘Bianconeri’ y azulgranas se han enfrentado en numerosas ocasiones, duelo grande, con historia y de aspirantes, pero había otra cosa, un reencuentro todavía más excitante y que durante tantos años ha marcado la agenda futbolística española, europea y mundial: Cristiano Ronaldo y Lionel Messi vuelven a cruzarse. La batalla más encarnizada y mediática de los últimos 15 años. Tiranos del gol, bestias competitivas, coleccionistas de títulos colectivos e individuales, pulverizadores de récords y plusmarcas, leyendas vivas del deporte y el espectáculo, dos figuras escrutadas, estudiadas, parametradas, diseccionadas y radiografiadas al milímetro. Dos de los mejores de siempre, a mucha distancia de los demás si el debate se ciñera de forma exclusiva a una época contemporánea. Devoradores de retos como no hubo ningún otro, dos hombres que se han retroalimentado y respetado como solo dos adversarios de ese nivel pueden hacerlo.

35 años tiene el luso, 33 el argentino y continúan figurando en el 'top', cada uno con sus circunstancias diversas. El coronavirus impidió que Cristiano recibiera a Leo en Turín, pero hay segundo 'round' en el Camp Nou. Aun sin público, pocos partidos sentarán a tanta gente delante del televisor. Tercer equipo para Cristiano en sus cuitas contra un Messi que nunca ha visto una zamarra diferente a la del Barcelona, aunque lo intentara en verano. Esto en clubes, también se enfundaron las pieles de sus respectivas banderas nacionales para celebrar únicamente dos Argentina-Portugal, los dos amistosos. Tanto da: la Champions League nos regala un Messi-Cristiano, futbolistas de un calado absolutamente histórico, incomparables y seguramente irrepetibles. Eso es lo que importa.

El bien contra el mal ha nutrido hasta los topes la cultura del entretenimiento. Hasta se vende la vida como una película interminable de héroes y villanos. En lo que nos ocupa, el relato que ha imperado hasta hace nada ha sido el de un Messi angelical contra un Cristiano demoníaco. El callado, menudo, tímido, prudente y mágico jugador argentino contra el egocéntrico, apolíneo, vanidoso, excesivo y devastador delantero portugués. El contexto no ha hecho otra cosa que cebar esta disputa. Messi ha sido cabeza de cartel de una escuela sofisticada y exclusiva exportadora de talento, La Masia, estrella de una banda de muchachos bien avenidos que sublimó el fútbol y enamoró con sus aterciopeladas maneras, amaestrados todos por un profesor lúcido, detallista y genial, Pep Guardiola; enfrente, el malvado extremadamente peinado de rostro anguloso que responde al nombre de Cristiano Ronaldo, arma de destrucción masiva de un conjunto de desalmados, ese Real Madrid terrorífico liderado por un entrenador que parecía maquinar un plan secreto para destruir el mundo, José Mourinho. Relato sugerente y que durante años generó millones de euros, visualizaciones y horas de radio. Sugerente, pero inexacto. Nada es tan simple, ni lineal. Hay aristas en esta historia, más allá de que Cristiano se refiera a él en tercera persona y se denomine como el número uno. No es un Batman vs Joker, ni Goku vs Vegeta, ni por supuesto un Capitán América vs Ironman. Las analogías triunfan, pero no lo cuentan todo.

Sí es cierto, y lo reconocen ambos, que la permanencia de uno ha sustentado y elevado al otro. Esta antagonía futbolística, que no enemistad ("mi hijo se pone tus vídeos", le confesó Cristiano a Messi), ha multiplicado los atributos y conquistas de estos dos seres superdotados y capaces de, no solo de golear como si de darle a un botón se tratase, sino de exponerse sin desfallecer al potente foco que apunta a los dos clubes más grandes y complicados que existen, Barcelona y Real Madrid.

El de Funchal ya no luce el blanco impoluto, pero nadie le arrebata la condición de futbolista más diferencial del Madrid en los últimos 50 años. En clave azulgrana, Messi admite poca discusión como leyenda absoluta aun siendo el Barça una entidad que ha disfrutado de Johan Cruyff, Diego Maradona, Ladislao Kubala, Xavi, Andrés Iniesta o Bernd Schuster, entre otros. Un dato: desde 2008, Messi y Cristiano se han repartido todos los Balones de Oro en juego menos uno, con Luka Modric como único que rompió su tiranía gracias a su magnífica actuación en el Mundial de Rusia. 11 de 12, y en 2007 ambos ya aparecían en el podio que entonces encabezó el brasileño Kaká. En Botas de Oro, parecida tendencia: Leo tiene seis, Cristiano tiene cuatro; en suma, diez de las últimas 13. Les han llovido los reconocimientos individuales. Y no habría texto suficiente para enumerar todos los galardones de 'MVP' o máximo anotador que otorgan UEFA, FIFA, Liga, Serie A y demás instituciones que poseen un premio de prestigio que entregar.

Desde un plano analítico, las estadísticas avanzadas nos revelan en qué dimensión se encuentran Messi y Cristiano, al menos en lo que al rendimiento particular se refiere. Leo parece no gozar del impacto de antaño, parece no ser tan decisivo ni intimidante. Los motivos pueden ser variados: edad, funcionamiento colectivo, planteamiento de un técnico nuevo, estado anímico y contractual. Cristiano, que en apariencia concentra su negocio en el gol y obvia otros aspectos del juego, no parece sufrir perjuicio por el desarrollo un tanto gris de la Juve de Pirlo. Las mete igual y, al menos esta temporada, muestra una mayor participación en el engranaje piamontés. En otra época, argentino y luso vivirían episodios crepusculares de sus carreras, pero aquí genética, trabajo, talento y avance tecnológico, físico y alimenticio van de la mano. Messi y Cristiano, con permiso de Zlatan Ibrahimovic, son los dos grandes superhombres que ha parido el fútbol en su tiempos contemporáneos.

35 veces se han enfrentado ya Messi y Cristiano. Dos años y medio hubo que esperar para que se celebrase la trigesimosexta edición. Desde la primera han pasado 12 años, siete meses y dos semanas. En Champions League apenas se han cruzado cinco veces, y hay que regresar a 2011 para encontrar la última ocasión. Un dato que llama la atención debido al centenar largo de encuentros que han disputado y goles que han anotado en el torneo de clubes más importante del panorama continental.

También se puede observar cierta pérdida de ascendencia de Leo y Ronaldo en la Liga de Campeones. En el curso 19-20, marcado por la pandemia, por primera vez en 15 años ninguno estuvo en semifinales. El Lyon echó a la Juventus, el Bayern destruyó al Barça. No obstante, nadie en era contemporánea ha gobernado la Champions como lo han hecho ellos dos, un reinado futbolístico sostenido en el tiempo y que trasladado al resto de órdenes, torneos y conquistas individuales no ha tenido parangón, nunca visto, casi irreal. Como de dibujos animados. Quizá en ellos sí podamos encontrar analogía para Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, una especie de Oliver Atom y Mark Lender de carne y hueso. Este Barcelona-Juventus que cierra el Grupo G también es para gozarlo como niños pequeños.

Radiografía del gran duelo europeo



Este Barcelona-Juventus supone la trigesimosexta vez que Messi y Cristiano coinciden en un terreno de juego, la sexta ocasión que esto pasa en Champions League. Como decíamos anteriormente, llama la atención que dos futbolistas que han conseguido tanto en el gran escenario europeo no rivalizaran más en él, si bien es cierto que el haber compartido pugna durante casi una década en LaLiga ha disminuido las opciones en Europa salvo para las rondas eliminatorias. Hay que irse al año 2011 para encontrar el último precedente. Los cinco encuentros de Liga de Campeones fueron todos ellos de semifinales o finales, nunca en fase de grupos. Dos sonrisas de Messi, una de Cristiano. En el palmarés general, el portugués tiene cinco trofeos (una con el United, cuatro con el Madrid); cuatro tiene Leo.

Un Barcelona crepuscular se citó con el Manchester United en semifinales de la Champions 07-08. Ese equipo azulgrana, magullado por el ocaso de Ronaldinho y Deco, resultó apeado por un gol del mito Paul Scholes en la vuelta, pero aun con sus problemas futbolísticos e institucionales no solo anuló al que seguramente era mejor bloque del continente entonces, sino que lo rebasó durante muchos minutos de la eliminatoria. Cristiano falló un penalti en el Camp Nou y apenas fue protagonista durante esa ronda. Tampoco Messi descolló en exceso e incluso en el choque de la ida fue sustituido en la segunda mitad debido a que venía arrastrando molestias. Entró Bojan. El argentino acabó con un único tiro, tres intentó el luso, que sí completó los 90 minutos preceptivos.

En Old Trafford, el Barcelona mostró una disposición notable y contó con algunas ocasiones más que un United que apenas se acercó a puerta pero Zambrotta echó el balón donde no era y Scholes soltó un latigazo a la escuadra defendida por Víctor Valdés. Scholes, por cierto, admitió años después que cometió un penalti que no se pitó sobre el rosarino con 1-0 en el marcador. Messi bordeó más el gol que Cristiano, con tres disparos y uno a puerta el ‘culé’, por un único lanzamiento del actualmente ‘bianconero’, que además vio amarilla. Los ‘red devils’ certificaron billete a Moscú, donde allí se encontraron con el Chelsea. Cristiano marcó un golazo en esa final - contrarrestado luego por Lampard - y en la tanda de penaltis posterior a una infartante prórroga erró en su intento, enmendado por fallos de Terry y Anelka. El llanto de Cristiano, que inauguró su vitrina de Champions, queda en la memoria. Pocos días antes, el Barcelona fue barrido por un Madrid en el Bernabéu, que presenció como los ‘culés’ hacían el pasillo a los blancos, campeones de Liga ese año. El 4-1 precedió a una revolución aún añorada.

Agarró Guardiola al Barcelona y terminó de explotar Messi, referencia de un conjunto que arrasó con todas las competiciones en las que se presentó. En la final de Roma 2009 esperaba un Cristiano que lleva meses preparando su desembarco al Santiago Bernabéu. En Roma se agigantó Leo.

En aquella final, Messi coronó de cabeza y con un salto imposible a centro de Xavi una actuación dominante del Barça sobre el cuadro de Manchester que adiestraba Sir Alex Ferguson. Le puso empeño Cristiano, autor de cinco disparos, pero apocado por el desempeño del sólido bloque de Pep. Venganza consumada, si hubiera ganas de revancha, por la eliminación en semifinales un año después.

Cristiano Ronaldo se marchó al Madrid poco después. En su segunda campaña de blanco (en la primera, con Manuel Pellegrini como técnico, el Lyon apeó a la escuadra 'merengue' en octavos, mientras que el Inter de Mou dejó en el camino al Barça en semifinales), se vieron las caras Messi y Cristiano en Champions, también con Mou por allí. Temporada de muchísimo desgaste físico y mental aquella, del 5-0 histórico en el Camp Nou a la final de Copa decidida por el portugués, con una persecución en Liga constante y un fuego cruzado que tardó años en remitir. La Champions asistió a una competencia tensionada al extremo y esa tirantez se reflejó en el verde.

Pepe vio la roja a la hora tras una entrada a Alves, Afellay le puso gasolina a un equipo extenuado y Messi hizo el resto, sobre todo en aquella carrera en la que sorteó a todo rival que se le puso por delante, una de sus mejores obras en el feudo de su gran adversario. Cristiano contó con hasta ocho lanzamientos, dos embocaron a puerta. Leo, de cuatro, consiguió que dos subieran al marcador.

Mourinho reventó en rueda de prensa de la misma manera que Guardiola hizo su trabajo con aquello de "José es el put* amo, el put* jefe" en la previa. El Camp Nou vivió otro duelo volcánico, también con excesivo ruido mediático y no demasiado fútbol, con los focos apuntando a los árbitros y poco al balón. No marcó ninguno de los protagonistas que nos ocupan, aunque Messi mejoró la aportación ofensiva de Cristiano, con seis disparos y tres a puerta por ninguno del delantero entonces blanco. En Wembley, el Barcelona de Guardiola firmó su mejor noche frente al United que fue de CR7.

35 veces se han visto Messi y Cristiano las caras, solamente cinco en Liga de Campeones. Ambos comparten más de 15 años en la élite y han conseguido pulverizar récords y marcas de todos los tipos. Messi aspira a colarse en el podio de los jugadores con más encuentros, ya que cuenta con 146 presencias y su antiguo compañero Xavi, tercero, tiene 151. Al punta de la Juventus, que ha concursado hasta en 173 choques en este torneo, le separan cuatro del tope, propiedad de Iker Casillas.

En cuanto a goles, nadie ha hecho tantos como Cristiano Ronaldo, anotador histórico de la competición con 132. Reparte sus dianas entre 34 rivales diferentes, escalón para dejar atrás a Raúl González, otro mito blanco. Messi, segundo goleador de siempre en Champions, perforó la portería de hasta 36 adversarios distintos, lo cual le hace encabezar esta estadística.

El gol es la vara de medir de estos dos monstruos, que en los últimos tiempos han tomado caminos distintos cuando tocan los partidos de eliminatorias. Ahí ha sobresalido el de Funchal, sobre todo en el trienio dorado con el Real Madrid. En rondas finales, Cristiano se acerca el 55% de partidos en los que ha mandado la bola a las mallas del contrario; Messi se queda en el 38%. De hecho, el portugués marca más en eliminatorias del KO que en fase de grupos, en el que Leo es el auténtico rey de la competición. Otro dato que casi calcan: Leo concentra el 22,8% de sus dianas desde el minuto 76 en adelante, contando el añadido; Ronaldo registra un 22,7% en el lapso temporal mencionado.

Una 'matrioska' de goles

La siguiente capa de la comparativa es multiprisma: desmenuzamos las diferentes taxonomías en las que se puede seguir midiendo su mano a mano. La pelea nodriza, la de goles totales, ya la conocemos: gana el delantero luso 750 a 712, en cambio el promedio del argentino por partido es mejor (0,8 a ,073). Y encontramos más aristas: contando solo los clubes, vence Cristiano de manera exigua (648-641); en selecciones, sin embargo, golea 102 a 71. Y si miramos al pasado, en el tramo de nueve temporadas en que ambos eran la bandera de Barcelona y Madrid, domina Leo en términos absolutos (472 vs 450) y el de Madeira en promedios (1,03-0,99). Un último enfoque de sus acumulados es restringirlo al actual marco desde mediados de marzo, cuando estalló la pandemia para condicionar el fútbol tal y como lo conocíamos. En estos meses, hemos visto 25 goles de CR7 en 29 partidos, por solo 15 de Messi en 30.

Messi remonta cuando empezamos a desgranar los choques en que ambos hicieron más de un gol. 135 a 132 lidera el barcelonista en la clasificación de dobletes. Y también, aunque por la mínima, se impone en los choques en que consiguieron un ‘hat trick’: 47 a 46 está la pugna antes de su trigesimosexto duelo. Y aunque hablamos de casi 200 partidos de cada uno marcando más de un tanto, hubo otras noches mágicas. Como cuando consiguieron cuatro o más tantos; ahí es Cristiano Ronaldo quien lleva la batuta por 10-7. Messi hizo un póker en seis ocasiones, por las ocho del luso, que ante el Granada y el Espanyol se marchó con un repóker; el rosarino lo firmó solo una vez, ante el Bayer Leverkusen en la Champions. No obstante, si hablamos de la competición continental, aquí el portugués machaca a Messi. Cuando se acaba la fase de grupos y llegan los ‘win or home’ de las eliminatorias, Cristiano es mucho más fiable: 67 a 47 domina el ‘bianconero’.

A balón parado, el imaginario colectivo compone un retrato robot de Messi como mejor lanzador de faltas y de Cristiano como tremendo pateador desde los once metros. No obstante, los datos nos dicen que el internacional portugués es el rey de los dos conceptos: 130 a 96 gana; además, con mejores promedios de eficacia, 84,4% frente a 82,1%. 56 a 53 lidera en golpes francos. Si creemos que Messi iba primero es porque desde la temporada 17-18 el capitán del Barça ha hecho 19, por las 5 de CR7. Otro dato inverso es que en lo que va de pandemia Leo ha hecho pleno desde los once metros (8/8), mientras que su némesis ha fallado dos (8/10).

El análisis definitivo es el de los títulos. Y a pesar de que numéricamente son los que son, también se puede entrar a valorar el nivel de unos y otros, algo que se acentúa más aún si atendemos a las distinciones y premios individuales. En cualquier caso, objetivamente a día de hoy Messi tiene su vitrina más llena que la de Cristiano a Ronaldo: 35 títulos posee él y 32 el luso.

Respecto a los galardones, el historial de ambos es amplio, pero si uno pesa por encima de los demás, ese es el Balón de Oro, en el que ’la Pulga’ vence por 6-5 tras el último que logró (un poco contra pronóstico) en 2019. Asimismo, en la Bota de Oro ocurre lo mismo: otras 6 se embolsó Messi, mientras que Cristiano Ronaldo se quedó, por el momento, en 4. El gran rival del Balón de Oro, el ‘The Best’ de la FIFA, ha premiado dos veces al lusoy en una ocasión al argentino.

Su juego, en el laboratorio

A efectos estéticos o sentimentales, es complejo quedarse con uno. Con filias o sin ellas, Messi y Cristiano han nacido para saborearse, cada uno con sus maneras y particularidades. Sin duda, estamos ante los jugadores más diferenciales, demoledores, decisivos y completos de los últimos tiempos.

La lupa del ‘big data’ se posa sobre su juego para desentrañar aún más cómo funcionan. La estadística avanzada es una materia reciente. Un ejemplo de que es una disciplina casi neonata: la asistencia, que es un concepto básico de fútbol, funda sus registros oficiales en España en 2009. ProFootballDB cuenta con datos avanzados de los últimos enfrentamientos de Messi y Cristiano. Una muestra que no abarca todos sus duelos, pero que sí permite aproximarse al fútbol de uno y otro.

Las métricas de los últimos siete encuentros en los que han rivalizado Messi y Cristiano dejan una primera conclusión clara: el argentino mejoró al luso en buena parte de los aspectos del juego. Cristiano evidenció una superioridad aplastante en duelos aéreos (0,31 contra 2,9 cada 90 minutos) y perdió algo menos la pelota (9,58 contra 8,52). En intentos y disparos bordean los mismos guarismos, pero en goles y asistencias Leo le gana la partida al delantero de la Juventus. Messi promedió 0,79 goles por 90 minutos y Cristiano se embolsó 0,52. El portugués no dio pase de gol en esos choques, mientras que el barcelonista registró 0,16. Hay que remarcar un dato: en sus 35 enfrentamientos, Messi ha participado en 33 tantos (hizo 22, dio 11), mientras que Cristiano contribuyó en 20 (hizo 19, asistió en el otro).

Un vistazo analítico confirma lo que observar a uno y otro en el campo viene avisando: el de Rosario se integra como mano en guante de seda en el funcionamiento colectivo, manda tanto como ejecuta, mientras que el ex de United y Madrid luce en la culminación de la jugada, el valor máximo que hay en este deporte, conviene recordarlo. Cristiano, con el paso de los años, se ha convertido en el delantero rematador por excelencia, en un depredador que se ha tatuado en su córtex prefrontal todos los ángulos y rincones de los 24 x 9 metros que mide el área. Poco queda de aquel extremo virguero de sus primeros años en el Sporting y el United, de aquel flacucho imaginativo que sorprendió en la Eurocopa de Portugal de 2004. Ariete de época, su zona de acción preferida es el área: el 28,4% de sus actuaciones durante los partidos ocurren en el área y su balcón, con especial incidencia en su sector izquierdo.

ProFootballDB ha diseñado un valor que calcula el impacto de un futbolista sobre determinadas zonas del campo. Se advierte perfectamente cómo el jugador de la Juve distribuye su influencia por el carril zurdo del ataque (puntuaciones de 92 y 81). El campo propio apenas lo huele. El radar de rendimiento del curso 20-21 señala una evolución en su participación en el desarrollo del juego. Esto se traduce en que la pasa más, 37,29 servicios, y regatea más, 6,25 dribles. Consecuencias de su mayor integración: pierde más pelotas que antes, con 9,8 por 90 minutos, y han aumentado las faltas sobre él, 1,29. Claro que vuelve a destacar en lo que mejor sabe hacer, el gol, con 1,29 tantos por 90 minutos (sin contar penaltis). En este sentido, nada que ver con la temporada pasada o la anterior. El Cristiano de la 20-21 marca más y, además, pone su sello en más conceptos del funcionamiento colectivo ‘bianconero’.

En cuanto a Leo Messi, su área de influencia está más diseminada por todo el terreno de juego. Más del 30% de sus acciones las distribuye en zonas de tres cuartos, sus movimientos tienden hacia la derecha. Apenas aparece por la izquierda, tampoco llega con asiduidad a línea de fondo, con un 1,8% de presencias hasta el fondo del campo, hábitat de los extremos de antaño, cosa que nunca fue, pues se despliega en diagonal. Esa puntuación del 92 señala que su predilección pasa por la sala de máquinas del ataque, aunque también se deja sentir en el costado diestro del área rival (76 y 76). Alarma su caída de gol en la 20-21, con solo 0,17 tantos de jugada cada 90 minutos. También aumentan sus pérdidas, con 11,58, y su bajón en pases progresivos, los que rompen líneas, con 7,57 por 90’.

¿Cuál de los dos gusta más?

Van Gogh o Picasso. Beatles o Rolling Stones. Ribera del Duero o Rioja. Federer o Nadal. Burton o Tarantino. Cristiano o Messi. Seguramente, el único calificativo válido para comparar a los dos astros sea el de torpeza. Más allá de gustos, hablamos de dos leyendas. Quizá uno más mortífero y contundente, otro más mágico y ‘gambetero’; distintos envoltorios para dos regalos de época. Es indiscutible que ambos son máquinas del gol, la influencia, la competitividad y la omnipotencia. Preparados para haber regentado dos décadas de fútbol cada uno, aunque sin duda su coexistencia les ha hecho mejores. Pero cuesta elegirlos cuando ni siquiera los 16 privilegiados que han jugado con ambos se atreven a hacerlo.

Piqué, Dybala, Di María, Heinze, Garay, Martín Cáceres, Higuaín, Trincao, Larsson, Pjanic, Arthur, Deco, Nélson Semedo, Tévez, Gago y André Gomes. Además de lo conseguido en sus carreras, han tenido el lujo de compartir canchas y vestuario con Messi y Cristiano. Y más allá de los que han vivido más tiempo en vestuario de clubes, la tónica es la misma: ni quieren ni pueden elegir. Hubo un tiempo en que los polarizadísimos Barça-Madrid con Guardiola y Mourinho ensuciaron todo, que la rivalidad sana cruzó líneas rojas. Por suerte, la leyenda no contará eso, sino que durante tres décadas no tuvimos claro cuál de los dos era mejor; o que cambiamos de opinión de un día para otro.

Una bestial colección de hitos

Puede que algún día los libros de fútbol decidan abrir una línea de estudio propia con lo que supuso la rivalidad Messi-Cristiano. Y quizá no se diga que uno ganó seis Balones de Oro y otro cinco, sino que entre ambos se repartieron once y construyeron un duopolio que apenas Modric fue capaz de romper. No se incidirá tanto en cuántos títulos y distinciones se quitaron el uno al otro, sino en cómo su maravilloso mano a mano les convirtió en pluscuamperfectos.

No cabe duda de que el nombres de ambos quedará eternamente asociado a galardones superlativos. The Best, Mejor Jugador de Europa, Mejor goleador del mundo, Onze d’Or, Golden Foot, World Soccer Awards… incluso el Premio Laureus a mejor deportista internacional del año, que nunca lo había conquistado un futbolista hasta que Messi rompió la historia.

Si bien su dictadura futbolística no está solo en el palmarés individual y colectivo, un sinfín de hitos ha regado sus carreras. Algunos de ellos con pinta de que no podrán ser superados, o al menos la gran mayoría no llegaremos a verlo. Cuesta imaginar a alguien rebasando los 91 goles en año natural de Messi en 2012. O el registro de seis temporadas consecutivas de Cristiano marcando al menos 50 tantos oficiales. Quién será capaz de mejorar en España los méritos del argentino como máximo goleador de la competición o coleccionando ‘Pichichis’. ¿Podrá volver a haber un jugador que haya marcado al menos una vez en todos los minutos de juego desde el 1 al 90, como ya hizo el portugués?

Pero hay otra parte inconmensurable de estos dos genios. Como que la certería de Messi lanzando faltas obligó a los entrenadores a inventar nuevas maneras de concebir las barreras, con tipos apostados en el suelo u otros flanqueando al portero. La impotencia de los defensas para frenar a Cristiano en carrera o en salto. Que los programas deportivos mandaran cámaras al campo para seguirles exclusivamente a ellos, incluso antes y más allá de los 90 minutos. O recuerdos impagables, como las gambetas infinitas de Leo que no acabaron en gol pero sí en indelebles fotos para las retinas de los aficionados; o la espectacular chilena con la que Ronaldo detuvo el tiempo en Turín. El miedo escénico esparcido por tantísimos estadios del fútbol mundial no aparece en su currículo, aunque nadie olvidará ese surco en la enciclopedia del balón.

Cristiano y Messi, que se llegaban a mirar con chispas en los ojos durante las galas de premios, especialmente en sus momentos de rivalidad más afilada en Real Madrid y Barcelona, acabaron entregados a la camaradería de saber que no había uno mejor, sino que eran los dos mejores. Aquella cena pendiente es un título que podrían haber ganado antes.

El fin de este privilegio está cada día más cerca, pero seguimos explorando una galaxia con su propia cosmogonía y que si nos ha enseñado algo es que Messi y Cristiano no piensan en la infinidad de méritos que han logrado, sino en los que aún pueden conquistar.

