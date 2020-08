Especial ProFootballDB: la Champions de la pandemia

Y ahora está de vuelta. La competición más especial, la mejor de clubes del mundo, nos trae un final de agosto con la resolución de la edición más diferente de la historia. La Champions pandémica, la del fútbol sanitario. La que empezó un 17 de septiembre y habrá acabado el 23 de agosto. Casi un año.

El próximo campeón será recordado de una manera diferente a todos los anteriores. El propio formato lo es, hubo que readaptarlo al nuevo marco: los cuartos de final y la semifinales se disputarán sin público, a partido único y en sede neutral. Lisboa repetirá como escenario de la final seis años después toda vez que la UEFA estimó su localización más segura que Estambul, que tendrá que resignarse a celebrar el choque que decide el título en 2021.

Antes de ello, toca completar los cruces de cuartos. Porque esta Champions rara aún tiene 12 supervivientes. Manchester City-Real Madrid, Barcelona-Nápoles, Bayern-Chelsea y Juventus-Lyon se quedaron como eliminatorias de octavos interruptus por la explosión de la crisis del coronavirus. Los cuatro últimos ganadores se sumarán a Atalanta, RB Leipzig, PSG y Atlético de Madrid para conformar un cuadro definitorio que en cuestión de una docena de días eléctricos dejará el campeón final. Emociones más concentradas. Pronósticos más inciertos. Tendencias muy diferentes. El algoritmo de las casas de apuestas para determinar el vencedor debe haber enloquecido.

Estamos preparados para imaginar sorprendentes desenlaces, aunque manejamos algunas certezas. Como que el campeón no revalidará el título. El gran Liverpool de Klopp cayó en el abismo abierto por los guantes de Oblak y el espectacular renacimiento de Marcos Llorente, si es que tan joven se puede renacer. Anfield confió en la remontada, pero no la hubo. El enésimo milagro del Cholo.

Otra de las realidades es que tendremos un finalista inédito. El sorteo del camino a la final nos dejó un lado del cuadro con 26 Champions, las sumadas entre Real Madrid, Barcelona, Bayern, Juventus y Chelsea (City, Nápoles y Lyon nunca la consiguieron), por ninguna en el otro. Es más, es que entre Atlético, Atalanta, PSG y RB Leipzig no solo están a cero, sino que solo los madrileños han logrado alcanzar la final alguna vez en su historia. Podríamos estar en los prolegómenos de días históricos: la deuda pendiente de los ‘colchoneros’; el premio a la ensoñación de Gasperini y su máquina de buen fútbol; el talonario al fin canjeado por grandeza de Al-Khelaïfi; o el premio al trabajo bien hecho por el jovencísimo proyecto de Red Bull en Alemania.

No hace falta irse a la final para que las pulsaciones se multipliquen. Ya en la resolución de octavos tendremos emoción a raudales. Salvo una debacle histórica en el Allianz Arena muniqués, el Bayern dejó sus deberes hechos en Stamford Bridge (0-3). El gran foco está en Mánchester, en un choque con todos los ingredientes para pasarlo bien: el 1-2 ‘citizen’ frente al miedo histórico que despierta el Madrid en su competición fetiche, Pep contra Zizou, una pléyade de estrellas sin el amuleto de Agüero ni Sergio Ramos en sus respectivos equipos.

Y ojo a Barcelona y Turín. No faltarán dosis de funambulismo en los partidos de vuelta en casa de azulgranas y ‘bianconeri’. Los de Setién vienen con el susto mitigado por Griezmann (1-1), pero los italianos volvieron corneados por los esforzados chicos de Rudi Garcia en Lyon (1-0). Mister Champions, Cristiano Ronaldo, deberá bajarse al barro, como el año pasado ante el Atlético.

Así llegan los 12 aspirantes

La mente está abierta a la sorpresa, aunque las tendencias no son las mismas en cada uno de los equipos. Toca sumar al favoritismo histórico y la calidad de las plantillas los surcos dibujados en los últimos meses a causa de una pandemia planetaria que lo ha sacudido todo.

A priori, los dos supervivientes franceses parten con la desventaja física. Más bien, del rodaje. La Ligue 1 fue la única gran liga suspendida por la pandemia. Ello supuso el peaje de que el PSG solo haya disputado dos encuentros oficiales en cinco meses, por uno del Olympique de Lyon. Justamente, la final de la Copa de la Liga de Francia entre ambos el 31 de julio, resuelta en los penaltis a favor de los de Tuchel. Una semana antes, el PSG doblegó al Saint-Étienne (1-0) en la de la Copa de Francia.

Le Havre, Celtic, Waasland-Beveren y Sochaux pasaron por la piedra del PSG de manera engañosa en cuatro amistosos para soltar piernas, puesto que la imagen en las dos finales fue de falta de frescura. Para colmo, la colección de lesiones de Mbappé, Verratti o Kurzawa ensucia más el panorama de Tuchel para medirse al Atalanta. Di María, sancionado, tampoco participa ante el Atalanta.

Física y anímicamente hablando, no hay dudas de que el Lyon es el que peor comparece de los 12, con solo 120 minutos como lanzadera y el doble palo de haberse quedado fuera de Europa y perdido la final del título que le podría haber dado el salvoconducto a la la Europa League. Por ello, los de Rudi Garcia se aferran al gol de Tousart en la ida como a un clavo ardiendo.

Hablamos del prisma contrario en el caso de los italianos. Juventus, Nápoles y Atalanta son los que llegarán con menos tiempo transcurrido entre su último choque oficial y la Champions, los más frescos. Concretamente, seis días en el caso de los de Sarri, por siete de los partenopei y once de los bergamascos. Eso sí, a pesar de que la ‘Vecchia Signora’ se embolsó su noveno ‘Scudetto’ seguido, se presenta en la Champions como el segundo equipo con más derrotas en este tramo (4 en 14 encuentros) y el porcentaje más bajo de triunfos (42,86%), amén de la final de la Coppa perdida contra el Nápoles.

Los de Gattuso y Gasperini se plantan con mejores biorritmos. El Nápoles, además de la referida final, ganó la mitad de sus encuentros (7/14), aunque una de las cuestiones clave en su eliminatoria, no encajar goles, no le ha acompañado: solo en dos partidos dejó la puerta a cero, ha tenido muchos encuentros de ida y vuelta. Para mayor inri, la lesión en el último partido de su capitán, Lorenzo Insigne, ha sembrado de pesimismo San Paolo. El delantero quiere llegar como sea.

Lo del Atalanta ha sido un canto al fútbol. El cuadro lombardo ha seguido enamorando con su máquina total ofensiva. Que no solo le ha dejado una media de 2,15 tantos por encuentro (eso sí, contrarrestada en parte por los 1,08 encajados), sino que también la ha convalidado por 9 victorias en 13 encuentros y solo una derrota. A pesar incluso del palo de la baja indefinida de su goleador Ilicic, quien regresó a su Eslovenia para tratar un delicado asunto extradeportivo que no le permite focalizarse en la cancha.

Los dos supervivientes ingleses provenientes de la Premier League presentan una particularidad curiosa: tras disputar 12 partidos cada uno, ni uno solo han empatado. Sus números son casi clónicos: nueve triunfos y tres derrotas del Manchester City, ocho y cuatro del Chelsea. Los de Pep Guardiola se llevaron un palo importante cayendo eliminado en las semifinales de la FA Cup, pero sus números le presentan afiladísimo. En ataque, a pesar incluso de la ausencia del Kun Agüero, su promedio anotador por encuentro es de tres tantos (de 3,4 solo en Premier), el más elevado junto al Bayern; en defensa también anda fino, pues dejó la portería a cero en 8 de sus 12 encuentros.

También la FA Cup fue un pozo de decepción para los de Lampard, que cayeron en la final ante el Arsenal (2-1 en Wembley). Sin embargo, lograron el pase para la próxima Liga de Campeones y tanto números como fútbol arrojaron buenas sensaciones: el doble de triunfos que derrotas y prácticamente dos goles por encuentro. Con todo, sigue sonando a proeza levantar el 0-3 de la ida.

Alemania nos trae dos visiones muy diferentes. La del Bayern Múnich es inmaculada: venció sus once encuentros, levantó dos títulos (Bundesliga y Pokal), hizo tres goles por choque y dejó el cero en su portería en casi la mitad de sus encuentros. Una máquina que tendría el cartel de máximo favorito de no ser porque no compite desde el pasado 4 de julio, los factores tan singulares de este formato y la parte del cuadro en la que ha caído.

El RB Leipzig solo perdió un encuentro en estos meses, aunque también es cierto que únicamente venció en cuatro de sus nueve partidos, el segundo peor balance de los participantes en Champions. A ello se le suma la baja de su mejor hombre y goleador, Timo Werner, ya fichado por el Chelsea.

La apuesta española para ganar la Champions es triple, aunque a priori Real Madrid y Atlético llegan con un punto de superioridad sobre el Barcelona, quien ha exhibido altos y bajos en su juego, regado al mismo tiempo por un supuesto mal ambiente del que no se ha sacudido del todo el vestuario. Ambos madrileños invictos, mostraron un potente nivel físico pospandemia. Los de Cholo mejoraron bastante sus prestaciones respecto a lo que habían mostrado antes, justo con ese triunfo en Anfield como punto de inflexión, pero los de Zidane fueron una apisonadora en la Liga que se llevaron.

Diez triunfos y un empate (este en la jornada final, con el título ganado) le llevaron de cabeza al título. Con uno de los promedios goleadores más bajos (1,91), pero establecido sobre una gran fortaleza defensiva, sus 0,55 tantos en contra son el segundo mejor bagaje. No encajaron en seis partidos.

Así que hablamos del segundo mejor conjunto en números; sin embargo, el 1-2 de ida en contra, la baja de Sergio Ramos, goleador y tótem de Zidane, y el hecho de no competir desde el 19 de julio son factores en contra para eliminar al City. De hecho, los ingleses cuentan con una baza a favor en Champions: han anotado en todos los encuentros europeos disputados hasta la fecha. La estadística sonríe a Pep.

El Atlético, que calca los registros defensivos que los de su vecino, llega de pico alto. Siete triunfos, cuatro empates, jugadores recuperados para la causa y un cuadro amable son los motivos para que el ‘colchonero’ vea más cerca que nunca la primera Champions y la venganza tras perder las de Lisboa y Milán en sendos derbis. Solo un club de la historia del ‘Pupas’ podría conquistar un título así sin público en las gradas.

El Barcelona hablan peor sus intangibles que los números. Siete triunfos, tres empates y una derrota no son tan mal registro al lado del juego plomizo demostrado. Y aunque todo el mundo estará mirando a Leo Messi, la clave señala más a Ter Stegen: seis de las siete victorias llegaron con la puerta a cero, y en tres de los cuatro encuentros en que se dejó puntos encajó dos tantos de su adversario (Celta, Atlético y Osasuna). La solidez será clave una vez más… y, por supuesto, el genio del astro argentino.

Versión PDF del informe, aquí

Manchester City vs Real Madrid

El 1-2 de la ida en el Santiago Bernabéu, con De Bruyne en modo sargento, fue todo un mazazo para un Real Madrid que, de paso, perdió a su capitán general Sergio Ramos. Zidane debe destapar una vez más la caja de los milagros, algo a lo que está acostumbrado el conjunto blanco, aunque en esta ocasión la estadística no le es demasiado favorable. Encajar en Manchester puede ser toda una losa para el Madrid. Los ingleses siempre han anotado en esta edición de Champions y, además, se han mostrado muy sólidos en la misma, con apenas cinco tantos recibidos. Se enfrentan dos de los equipos más en forma pospandemia, figurando ambos entre los tres bloques de ligas ‘top’ europeas que más han ganado tras volver del parón (90,9% de partidos los blancos, 80% los ‘citizen’). Benzema, máximo anotador blanco, es la gran esperanza de Zizou, al que históricamente la gran competición continental le ha sido benigna como entrenador: Zidane no sabe lo que es perder una eliminatoria de Champions League.

Juventus vs Olympique de Lyon

Cristiano Ronaldo es el futbolista que mejor ha gobernado la Champions League, y con diferencia, en el último lustro. A Cristiano se agarra la Juventus para remontar el 1-0 de la ida. Claro que en lo que va de competición continental, el luso solo ha anotado dos goles, los dos al Bayer Leverkusen. Su buen desempeño tras el parón anima a la Juventus, con diez tantos con firma del portugués. Dybala es otra baza para Sarri, quien no ha podido hacer de la Juve el conjunto granítico que por épocas fue con Allegri. El Lyon, que entró con serias dificultades a octavos, llega a la contienda con poco rodaje debido a la cancelación de la Ligue 1, única liga grande de Europa en no volver a retomarse. Depay, recuperado de una grave lesión de rodilla, eleva las posibilidades del grupo que dirige Rudi Garcia. Buscan los franceses dejar la portería a cero, pero no es algo que siempre hayan conseguido. De hecho, el Olympique de Lyon es el bloque de la actual Champions que menos veces no ha encajado goles.

FC Barcelona vs Nápoles

Es la Champions más rara para el Barça en los últimos tiempos. El conjunto catalán es el que menos tantos ha anotado de los que siguen vivos junto al Olympique de Lyon: solo diez goles. Y eso ocurre en una plantilla con Leo Messi, Luis Suárez, Antoine Griezmann… Insuficiente para el Barcelona, máxime cuando acabó LaLiga como el equipo más goleador y está en el ‘top 10’ de conjuntos continentales que promedian más dianas en sus respectivos torneos domésticos. Suárez y Messi son los líderes ofensivos a nivel estadístico del bloque que dirige Setién, que no podrá contar con su ancla Busquets. Ter Stegen, el portero que más para por 90 minutos, intentará hacer de muro ante un Nápoles de altos y bajos pospandemia y que podría no alinear de inicio a Insigne, con molestias. El cuadro de Gattuso espera repetir el gol de la ida en el Camp Nou, ya que marcar en territorio ajeno multiplicaría las opciones de viajar a Lisboa de los partenopei. Buen tono defensivo italiano: cinco dianas encajadas.

Bayern de Múnich vs Chelsea

Qué decir del Bayern, el martillo pilón de Europa con mucha diferencia sobre los demás. Repuesto de su irregular inicio en Bundesliga, con Flick ha sido un paseo militar: título liguero y copero y todo victorias tras el parón. El conjunto muniqués ha arrasado a pesar de la crisis del coronavirus, aunque ya lo había hecho antes en la gran competición continental. Siete partidos, siete victorias, 27 goles a favor, cinco en contra. El 0-3 en Londres da pie a pensar en que la eliminatoria está sentenciada, aunque milagros se han visto en la competición del himno más famoso. En la comparativa partidos marcando y encajando, el Bayern aniquila al Chelsea, un Chelsea que además no puede contar con futbolistas importantes como Azpilicueta, Pulisic o Jorginho. Lewandowski, con 11 tantos, es el máximo anotador de la competición. Tras quedarse fuera de la lucha por la Bota de Oro (penalizado el polaco por los cuatro partidos menos que celebra la Bundesliga), busca apuntalar su fabulosa temporada frente a los ‘blues’.

Atalanta vs PSG

Atalanta y PSG, a diferencia de los cuatro emparejamientos anteriores, ya se ven las caras en cuartos de final, en Lisboa y a partido único. Atalanta y PSG, dos de los equipos con mayor vocación ofensiva del momento, aunque el conjunto de Tuchel añade a la mezcla un matiz defensivo que no conoce el bloque de Gasperini, que llegó incluso a perder los tres primeros partidos de fase de grupos y empatado el cuarto. Es el duelo de las bajas: el ‘killer’ de los bergamascos, Ilicic, ha tenido un percance extradeportivo que le impediría estar disponible, mientras que por lesiones y sanciones el PSG comparece magullado a este encuentro (Mbappé, Icardi, Kurzawa, Di María…). Pero está Neymar, que tras dos años con problemas en forma de lesiones en los octavos de final quiere hacer suya esta Champions League y demostrar, como hizo ante el Borussia Dortmund, que está listo para liderar a su equipo hacia la final que todos anhelan. Es el sueño del multimillonario proyecto parisino.

RB Leipzig vs Atlético

El Atlético se doctoró (ya van unas cuantas veces con el Cholo) en Anfield. En suelo inglés, el equipo rojiblanco dio buena cuenta de un Liverpool que le llevó al extremo, pero Oblak sostuvo y Llorente y Morata sentenciaron. Adiós al campeón de Europa, hola a un Atleti que sueña con la tercera final en seis años. El parón por el coronavirus no ha cortado el ritmo competitivo de los madrileños, que llegan sin derrota alguna posparón a este choque de cuartos de final. El RB Leipzig, que se ha quedado sin Timo Werner, ya en Londres con el Chelsea, pone a prueba su buen tono ofensivo y al mismo tiempo la irregularidad mostrada con la reactivación futbolera. No juega a favor del club de Red Bull que lleve casi mes y medio sin competir. También le ocurre al Bayern, el otro representante alemán en liza. Efectos de una rápida conclusión de la Bundesliga. Si el Atleti echó al campeón, el RB Leipzig eliminó al subcampeón Tottenham. Los de Mou no pudieron hacer nada ante el vendaval con alas del Leipzig.

Un vistazo colectivo...

De los equipos que siguen en la lucha por la Champions League, el Bayern de Múnich ocupa buena parte de las stats positivas. El que más tiene la pelota, el que más tira, el que más precisión muestra al disparar, el que más goles hace, el que mejor combina… La era prepandemia cerró con un Bayern incontestable, pero esa certeza podría no serla ahora que el fútbol parece otro debido a la crisis del coronavirus. Obtener el menor registro en un dato no es necesariamente ser peor, ya que al Atleti no le ha ido precisamente mal con, por ejemplo, sobando la bola menos que ninguno. Sí sorprende que el Barcelona de Messi, Suárez y compañía figure entre los dos que menos goles hacen. El PSG es el más sólido, y a la vez, el más imaginativo/profundo, como dicen sus regates e incluso las faltas que recibe (efecto Ney-Mbappé). El Madrid no aparece por ningún lado, podría ser por su perfil medio-bajo en una Champions que exige a los blancos una remontada como en las grandes noches de Copa de Europa.

… y otra mirada individual

Lewandowski sería el gran candidato al Balón de Oro si el Bayern ganara la Champions. El caso es que no hay Balón de Oro, así lo ha cedido ‘France Football’. Lo del polaco es bestial: por 90’ minutos de juego, el ariete del Bayern garantiza en la actual Champions casi dos goles. Una auténtica locura. Cabe decir que suma once dianas en solo seis participaciones, y no todas las completó. Sus datos de intentos tienen doble lectura: el ansia de Lewandowski se suma al poder atacante del campeón germano, una fábrica de generar ocasiones. Neymar vuelve a ser el que más regatea; Rodri, un discípulo de Guardiola, el que más la pasa. Llama la atención que Ter Stegen sea el guardameta con el ratio de paradas más elevado, lo que confirma que al Barcelona le llegan, y mucho, en esta edición de la Champions League. El conjunto azulgrana ha mejorado en defensa tras el parón, eso sí. Keylor ha hecho de la meta del PSG un muro. Kroos vuelve a sacar la varita y Vidal, expulsado en San Paolo, el que castiga más a sus rivales.

Músculo económico europeo

12 clubes continúan vivos en Champions. Ocho aún tienen que dilucidar su pase a cuartos, los otro cuartos ya piensan en alcanzar las semifinales. Hay diferencias en el músculo económico exhibido en el último año. La Champions concentra a los mejores de Europa, pero no todos son capaces de destinar ingentes cantidades de dinero en futbolistas. Hay múltiples vías para diseñar plantillas competitivas: refuerzos millonarios, trabajo de cantera, 'scouting' y detección de talento joven. ProFootballDB, laboratorio de datos de BeSoccer, mide las inversiones de los 12 clubes que todavía siguen en pie.

El que más ha gastado es la Juventus de Turín. A simple vista, sorprende que no sean PSG ni Manchester City. El club italiano alcanza un gasto de 998,3 millones en las últimas cinco campañas. No se cuentan las operaciones para la 20-21. La Juve invirtió esa cantidad en medio centenar de futbolistas. Algunos de ellos ni siquiera vistieron la camiseta del primer equipo o se utilizaron como moneda de cambio tras apariciones fugaces sobre el terreno de juego. De hecho, de la misma manera que la piamontesa es la entidad que más dinero desembolsa, es a la vez la que más ingresa de las 12 que aún juegan Champions, con ingresos superiores a los 715 millones. Operaciones como las de Cristiano (117 millones), Higuaín (90) o De Ligt (75) explican la cifra de gasto. El balance es negativo: 283,14 millones.

El Manchester City, sostenido por los fondos abudabíes, sigue a la 'Vecchia Signora', con 986,105 millones. A diferencia de la Juventus, no hay ánimo vendedor o un retorno demasiado elevado tras esas operaciones. La entidad inglesa destinó ese dinero a 40 futbolistas (Rodri, Mahrez, Laporte, Sterling, Mendy, Walker, Stones...). El City ha ingresado 317,236, lo que le deja un balance negativo de 669 millones. Entre los participantes, es quien presenta un déficit más pronunciado.

El Barça, que en los últimos cinco años ha efectuado algunos de los traspasos más caros de su historia (Coutinho, Griezmann o Dembélé), también supera la barrera de los 900 millones de gasto, aunque roza la de los 600, 597,5 en concreto, en los ingresos. Tiene mucho que ver en esto la marcha de Neymar a París, ya que antes de coger las maletas el brasileño dejó en las arcas azulgranas 222 millones, los establecidos en su cláusula de rescisión. El PSG, por su parte, ha gastado 800,6 millones en 29 futbolistas en el último lustro. Concentra buena parte de esa cifra en transacciones galácticas como las de Neymar Jr. y Kylian Mbappé. El Chelsea todavía nota los efectos del poco pudor financiero de Roman Abramovich, y eso que no se han contemplado en estos cálculos los traspasos de Timo Werner o Hakim Ziyech. 737,6 millones de desembolso, aunque 626,5 de ingresos. El balance también es casi benigno al Atleti, el sexto que más gasta (728,61) pero el segundo que más dinero percibe (670,1).

El Real Madrid ha implementado una política de captación de talento prometedor que le deja en séptima posición en cuanto a gastos. El curso pasado disparó los mismos con el fichaje de Eden Hazard, por ejemplo. O con la llegada de jugadores que todavía no han rendido al nivel esperado como Luka Jovic (60) o Militao (60). En cualquier caso, no es de los que tiene peor déficit, con 225 millones en negativo. Solo hay dos clubes que han ganado más dinero del que han dedicado a la compra de futbolistas: Olympique de Lyon (122,82 millones de superávit) y Atalanta (80,95). Nápoles (octavo), Bayern (noveno), RB Leipzig (décimo), Lyon (undécimo) y Atalanta (duodécimo) completan el ranking de gasto de los clubes que buscan avanzar en Champions desde este viernes. Los italianos, por cierto, aunque no se recoge en este cálculo, ya han abierto la cartera para reforzarse de cara al futuro, con la firma del nigeriano Victor Osimhen, procedente del Lille. El Atalanta, por su parte, deberá hacer una criba y buscar destino al medio centenar de jugadores con contrato que de momento tiene cedidos en otros clubes.

Para más stats y gráficas de interés, en el PDF del informe