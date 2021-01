Especial PFDB: resumen estadístico de la primera vuelta en Primera y Segunda

Fin del primer acto. La élite española y su fútbol de plata han llegado a la mitad del trayecto. Con el aroma de otro zarpazo de Simeone al duopolio de Barça y Madrid. Con el Espanyol y el Mallorca dispuestos a estar solo un año en el purgatorio. El panorama en las zonas de descenso de ambas categorías deja claro lo difícil que es ascender y mantenerse. Proyectos históricos como los de Valencia o Zaragoza se desangran, sueñan Granada o Ponferradina. Pasamos también por los rendimientos individuales en la radiografía personalizada de cada equipo. Hora de hacer balance en Primera y Segunda División (aunque falten partidos aplazados por jugarse).

Súscribete a nuestra newsletter gratuita para recibir más informes como este

Aquí puedes descargar en PDF las versiones completas de este informe con una decena de gráficas adicionales: el de Primera y el de Segunda

Atlético de Madrid (44 puntos)

La esperanza de otro título liguero siete años después ha cobrado mucha vida tras una primera vuelta imponente. Con la solidez defensiva de los mejores años de Simeone (siete goles en contra solo), la llegada de un Luis Suárez efectivo y demoledor ha supuesto el espaldarazo al proyecto rojiblanco, que incluso con un partido menos que Madrid y Barça maneja una ventaja considerable. El bloque vuelve a ser el emblema de un equipo que también se abraza a los guantes de Oblak para avanzar de manera triunfal por el campeonato. Si el fondo de armario responde en los meses que quedan, lo cierto es que todo invita a pensar que esta Liga está en manos de los rojiblancos, tanto para ganarla como para perderla. Solamente exhiben una derrota, que llegó en el derbi madrileño (2-0) y en el único encuentro en el que encajaron más de un tanto.

Real Madrid | 37 puntos

La primera vuelta blanca, aun con un encuentro pendiente, habla de una inconsistencia evidenciada al principio de la temporada y en algunos de sus últimos desplazamientos. Una magnífica racha en el tramo final enmendó la plana para no perder del todo la estela del líder. Luka Modric, reconectado con la versión que le llevó al Balón de Oro tras el Mundial de Rusia 2018, ha tenido el timón de la regularidad, y Karim Benzema se ha quedado casi como único valor seguro en ataque, donde de nuevo Zidane ha echado en falta más inspiración por parte de otros hombres. Lucas Vázquez se ha confirmado como la gran irrupción de la temporada, ha ido ganando peso en los esquemas. Marcelo es el paradigma de lo contrario. Triunfos interesantes ante Barcelona (1-3) y Atlético (2-0) pensando en la importancia del averaje en la segunda vuelta del gran campeonato doméstico.

Barcelona | 34 puntos

El cambio de ciclo pretendido con Koeman va muy a fuego lento, aunque en las jornadas finales dejó sobre la mesa una clara promesa de paso al frente. Se puede evidenciar fácilmente en los partidos disputados lejos del Camp Nou. Tras un triunfo, un empate y tres derrotas, las últimas cuatro salidas se saldaron con victorias. La lesión de Piqué dejó un desolador panorama en defensa, con Araujo y Mingueza (sorprendente el rendimiento del primero) llamados a absorber un protagonismo inesperado. Leo Messi fue de poco a muchísimo para llegar a la bisagra de la competición a velocidad de crucero. Después de varias pruebas por diversos sistemas, jugar con solo un mediocentro ha destapado lo mejor de los azulgranas, especialmente a De Jong. Muy poca aportación de los nuevos y demasiado lastre en la enfermería. Dembélé, cada vez más influyente.

Villarreal | 33 puntos

Sensacional primera vuelta del conjunto amarillo, dotado de mayor empaque con la gestión de Unai Emery desde el banquillo y una profundidad de plantilla óptima para mantener el nivel. La elevada cantidad de empates hace que la radiografía de la primera vuelta de los ‘groguets’ se quede entre ser un equipo rocoso y necesitar un poco más para ser más temible. Alcácer comenzó fuerte para luego diluirse; Gerard Moreno, en cambio, se ha reconfirmado como goleador fiable. Pau Torres, al que todos los grandes tienen en la agenda, es el líder de la defensa del bloque castellonense. Sobre Dani Parejo y Manu Trigueros ha recaído el mayor peso de la medular. Fer Niño continúa evolucionando favorablemente. El Villarreal cierra la primera vuelta en la frontera de la zona Champions y sin haber cedido una sola derrota en el Estadio de la Cerámica.

Sevilla | 33 puntos

La buena mano de Lopetegui ha instalado al equipo en la regularidad y la competitividad; no hay dos caras en casa y fuera, la línea es de clara continuidad. Rocoso y siempre muy enchufado, la intensidad compartida en Champions y Copa del Rey no ha pasado factura aún. Al plus que ya aportaba en ataque Lucas Ocampos se ha sumado la eclosión de un En-Nesyri que ha roto en goleador. Muy reconocibles también la columna vertebral el incombustible Jesús Navas y el sólido dúo defensivo que componen los centrales Koundé y Diego Carlos. Fernando y Rakitic se están destapando como una pareja complementaria que sabe marcar el tempo de los partidos. Bono ha dado continuidad al gran final del curso pasado consolidándose en la portería rojiblanca a base de actuaciones sobresalientes que han salvado al equipo en algunos días.

Real Sociedad | 30 puntos

Aunque de más a menos, el equipo donostiarra se ha confirmado en la zona noble. Llegó a ser líder varias jornadas para acabar la primera vuelta en zona de Europa League. Se marchó el talentoso Odegaard, pero no por ello la Real perdió su sello de equipo ofensivo y estético. De nuevo es una gran noticia el desempeño de los jóvenes valores. Los Barrenetxea, Roberto López o Zubimendi se han subido también a un carro que comanda espiritualmente y con el liderazgo de los goles Mikel Oyarzabal, aunque no se puede pasar por alto el impagable rol bisagra de Mikel Merino en la medular. Con Remiro y una zaga donde Le Normand ha sido el valor más continuo, ha habido una notable mejora defensiva. Eso sí, dos de los tipos con más calidad individual, David Silva y Januzaj, no han estado al nivel que generaba la expectativa.

Granada | 28 puntos

Si los chicos de Diego Martínez guindaron el año del regreso a Primera logrando la clasificación europea, al año de la confirmación están respondiendo con bastante empaque. Mantienen gran distancia sobre el descenso y no pierden esa posición de cercanía con Europa. Vivos y guerreros en las tres competiciones, a pesar incluso de la erosión continua del coronavirus, que ha llevado a emplear a 31 futbolistas. Darwin Machís y Yangel Herrera, como el curso anterior, continúa siendo los pilares. En el debe, la mayor sangría defensiva, especialmente a balón parado, nada que ver con la temporada pasada. Soldado mantiene el pulso de la edad y a Luis Suárez le costó al principio, pero ha ido demostrando esa versión de ‘killer’ que lleva dentro. Vallejo se ha sumado a la espina dorsal defensiva en la que ya confiaba el técnico de los rojiblancos.

Betis | 26 puntos

Otra vez la inconsistencia como pecado capital. Pellegrini no ha podido armar aún un bloque consistente, tampoco las lesiones se lo han permitido. La zaga se ha convertido en el mal endémico de un equipo que parece jugar siempre a cara o cruz (solo dos empates). Dos líderes se han destacado por encima del resto: Sergio Canales, máximo goleador y asistente pese a haberse perdido bastantes encuentros, y Nabil Fekir, quien sin haber exprimido aún todo su potencial sigue siendo el más vertical del entramado ofensivo verdiblanco. Guido Rodríguez ha sido casi el único sostén fiable en la medular. Detalles de un Joaquín que sigue resistiéndose a envejecer y más pasos adelante de Emerson en su madurez. Marc Bartra, siempre en el ojo del huracán pese a ser el bético con más duelos aéreos ganados. Las lesiones de Bravo han sido un tormento y Joel, nada seguro.

Cádiz | 24 puntos

El único de los tres ascendidos que ha sabido interpretar bien el nuevo escenario. Además, con la proeza de haber tumbado a Real Madrid y Barcelona. Álvaro Cervera ha optado por un fútbol más básico, pero efectivo, renunciando a la posesión e insistiendo en la seguridad defensiva, algo que permitió al Cádiz sorprender bastante a domicilio (le ha costado más jugar en el Carranza). Negredo no volvió a España de vacaciones, ha encajado a la perfección en esa idea estajanovista de juego. Dentro de un protagonismo coral, la versión sólida de Pacha Espina, Iza o el inefable Fali ha dado un plus. Álex, goleador y diferencial en Segunda, ahora en labores más oscuras, define bien al equipo amarillo, que en el banquillo siempre ha encontrado una buena respuesta con Malbasic y el vertical Alberto Perea. El ‘Choco’ Lozano, chispazos y un abnegado trabajo.

Getafe | 23 puntos

El cuadro azulón se ha caído, pese al maquillaje de las dos victorias seguidas con las que cerró la primera vuelta. Pese a ser un hueso duro de roer en defensa, le cuesta un mundo a marcar. Una realidad que no ha afectado a Ángel, otra temporada más con el cartel de goleador revulsivo que sabe aprovechar a la perfección los partidos en que sale del banquillo. Pero el hombre de Bordalás ha sido, sin duda, Marc Cucurella. Ha jugado todos los minutos y ha descollado tanto en estadísticas defensivas como de ataque. A falta de despertar el colmillo de Jaime Mata, el Cucho Hernández ha ofrecido una buena versión como su escudero en la punta de lanza. El equipo se aferra a los refuerzos de los prometedores Kubo y Aleñá para relanzarse en la segunda parte de la competición y escalar posiciones en su actual engañosa clasificación.

Celta | 23 puntos

La montaña rusa de la primera vuelta. Con Óscar en el banquillo, la sombra de la decepción y el descenso no se fueron. La drástica decisión trajo a Coudet y este, un tornado de aire fresco. Su arranque triunfal devolvió la fe y las victorias, si bien tres derrotas seguidas para cerrar la primera vuelta bajaron un poco el ‘hype’. No es casualidad que llegaran con Iago Aspas en la enfermería, del mismo modo que tampoco lo es que el equipo gallego pareciera volar con el capitán de Moaña al mando. Su influencia en el Celta es nuclear, y no solo resalta entre estas estadísticas, también en la de los futbolistas más determinantes de la competición. Bastante fragilidad defensiva, pese a los intentos de Murillo y Tapia por tapar hemorragias, y algunas luces de esperanza con la irrupción de los jóvenes Sergio Carreira o Fontán.

Levante | 22 puntos

No por habitual pierde mérito el milagro de Paco López cada temporada. De nuevo de menos a más en la competición, no poder usar su estadio y el goteo de lesiones (la ausencia de Campaña, la más dolorosa) han sido el pan de cada día en el equipo ‘granota’, que se ha aferrado a Morales y Roger para sacar adelante la mayoría de los encuentros. De Frutos, máximo asistente por el momento, es el que mejor ha rendido entre las nuevas incorporaciones. Dentro de una Liga rara, el Levante ha mostrado bastantes desconexiones, incluso dentro de un mismo partido. Los siete empates definen bien esa posición engañosa de media tabla, aunque inspira confianza que normalmente el equipo muestra mejor cara en la segunda vuelta. Carlos Clerc está siendo, de largo, el defensor más consistente, además aportando profundidad por el carril izquierdo.

Athletic | 21 puntos

Para los rojiblancos la primera vuelta acabó subidos en la nube de la Supercopa, pero la Liga deja mucho trabajo por delante para Marcelino. La fisonomía de la plantilla es la misma, pero el daño de la retirada de Aduriz resulta vital para explicar los déficits de la primera vuelta. A pesar de que Muniain ha vuelto a recuperar el rol de futbolista vital y desequilibrante, el protagonismo apenas ha recaído en el capitán, Raúl García y Yuri, los clásicos de la plantilla. Bipolar Unai Simón, capaz de alcanzar la titularidad con la Selección Española y ser demasiado errático, alternando buenas actuaciones con fallos infantiles. Garitano tiró mucho de la cantera, pero lo cierto es que se ha acusado más profundidad de banquillo para rotar. Iñaki Williams, voluntarioso y reactivo, como siempre, pero con la eterna espina de la falta de gol. Derrotas en la mitad de los partidos.

Valencia | 20 puntos

Iba a ser un año difícil tras la pérdida de varios buques insignia y así se ha confirmado. Javi Gracia está teniendo muchos problemas para armar un bloque consistente. De ratos de inspiración a fácil resquebrajadura de un choque a otro. La buena noticia, el paso al frente de dos de la casa como Carlos Soler, máximo goleador del equipo, y Gayà, que ha reconectado con su versión más ofensiva y asistente. Maxi Gómez se ha consolidado como el faro ofensivo de un equipo que, aun siendo el más importante generando desequilibrio, ha echado en falta más todavía de Guedes. Wass ha ejercido de multiusos y la zaga se ha mostrado algo bizcochona, de ahí que en la gran mayoría de encuentros el Valencia haya encajado al menos un tanto. La amenaza del descenso amenaza con hacerse más real tras cosechar su peor primera vuelta desde que existe la Liga de tres puntos.

Eibar | 19 puntos

Con solo dos puntos sobre el descenso, pero mostrando cada partido la disposición a la pelea hasta el final. A pesar de un Kike García haciendo el milagro de los panes y los peces en ataque, se echa en falta mayor abrigo en los Sergi Enrich, Muto o Bryan Gil, si bien el canterano sevillista va mejorando sus prestaciones. Inui continúa abrazado a su tónica de aportar cosas diferentes en ataque, pero siempre con el debe del remate a puerta. Ha faltado sensación de estar más compactos en la medular, pese a buenas actuaciones de Edu Expósito. Esteban Burgos, buen gobernante del espacio aéreo. Una temporada más, Dmitrovic está consiguiendo que el botín de puntos sea mayor merced a prodigiosas intervenciones. Por si fuera poco, se sublimó en el último encuentro animándose a lanzar un penalti a Oblak y marcarlo.

Valladolid | 19 puntos

A punto por jornada y con una sensación de ruleta rusa y de inconsistencia tricotada en la mayoría de actuaciones del curso. A Sergio le ha costado un mundo armar un equipo fiable y ha echado en falta que los nuevos, fundamentalmente Weissman (con baja producción anotadora) y Orellana, hayan descollado algo más. Apenas Óscar Plano se ha abrazado a la regularidad en el ataque pucelano, al igual que Bruno ha sido el líder indiscutible en la zaga, aunque esta temporada se está echando bastante en falta la contundencia atrás, ha costado mucho trabajo encontrar alternativas a Salisu y Kiko Olivas entre lesiones, coronavirus y falta de respuesta de las alternativas. Uno de los equipos más goleados del campeonato; Roberto comenzó siendo el titular, pero luego recuperó su sitio un Jordi Masip que dejó buenas intervenciones bajo palos.

Alavés | 18 puntos

De extraña se puede calificar la primera vuelta ‘babazorra’. Fue capaz de tumbar al Real Madrid (1-2), empatarle al Barcelona (1-1) y plantarle cara al Atlético incluso con diez hombres, pero acaba la primera vuelta en zona muy peligrosa y ya con Abelardo supliendo a Pablo Machín en el banquillo. Una vez más, el triángulo al que se aferra el Alavés para cumplir su objetivo es el mismo: un Fernando Pacheco que ofrece mucha seguridad y paradas heroicas bajo palos y un binomio de ataque digno de equipos que pelean por más: Lucas Pérez, autor de cuatro goles y dos asistencias, y Joselu, vital en el juego aéreo y con tres tantos y un pase de gol en su estadística. A falta de un rendimiento más consistente de los refuerzos de esta temporada, Battaglia se ha destacado como un pulmón en el centro del campo. Édgar Méndez y Rioja, los reyes del desequilibrio.

Elche | 17 puntos

A largo plazo, al modesto cuadro franjiverde le ha desangrado acabar tan tarde el curso en Segunda y apenas haber planificado y preparado la pretemporada en la élite. Con todo, el inicio resultó muy ilusionante, incluso coqueteando con la zona noble. Las carencias se han ido haciendo evidentes con el paso de las jornadas. La última, en duelo vital con el Valladolid, dejó un doloroso 2-2 por cómo se dio el duelo, pero que, con dos partidos menos, le asoma al balcón de la salvación. Almirón ha definido su espina dorsal en torno a Edgar Badía, Gonzalo Verdú, Raúl Guti y Pere Milla, si bien es Fidel quien finaliza como máximo realizador y asistente. El clan argentino de los Boyé, Marcone y Rigoni se hizo notar. El goteo de lesiones ha incidido en la falta de refuerzos para disponer de mayores alternativas a lo largo de los encuentros.

Osasuna | 16 puntos

En bastantes partidos ha dado la sensación de que Osasuna mereció sumar, pero es que sufre graves carencias en la finalización. Que los centrocampistas lleven más goles que los delanteros ya define bastante lo que está sufriendo el cuadro de Jagoba Arrasate esta temporada, quizá deprimido y tocado por otra grave recaída de Chimy Ávila, pese al pundonor de Jonathan Calleri. Sin duda, de lo mejorcito de la temporada está siendo la labor defensiva de David García, ‘sheriff’ de la zaga rojilla. Con Sergio Herrera en la portería, mejores sensaciones que las que ofrecía Rubén (mucho más destacado el otro Rubén, García, bastante dañino en sus incorporaciones desde la banda izquierda. Pasarán los años y se mantendrá esa sensación de que Roberto Torres es quien mantiene en pie al equipo con su intendencia, aportación anotadora y acciones a balón parado.

Huesca | 12 puntos

Las sensaciones del inicio de temporada invitaron a pensar una cosa bien distinta, pero el paso de las jornadas fue revelando un agobiante panorama. Solo un triunfo, ante el Alavés, le costó el puesto a Míchel, al que nueve empates sostuvieron previamente en el banquillo, pero siempre haciendo funambulismo. Pacheta es el nuevo encargado de enmendar el paso para evitar que la vuelta a Primera sea efímera. El equipo ha adolecido de mayor aportación de los centrocampistas, tanto en la creación de juego como en la tarea del gol. Mejor Rafa Mir que Sandro como bandera en el ataque. Siovas sostuvo el eje de la zaga ejerciendo de líder, Javi Galán destacó como pulmón y factor desequilibrante del equipo y Ontiveros empezó a adquirir protagonismo en las últimas jornadas dada su verticalidad y capacidad desatascadora. Pobres sensaciones en los encuentros como local.

Stats de la primera vuelta:

Segunda División



La lógica ha modelado la primera mitad de la competición en Segunda División. La de tener en el pelotón de grandes aspirante a los equipos que descendieron; y esa que dice que no hay nada más sensato en esta categoría que estar preparado para lo inesperado. Por eso el Zaragoza, que rozó el ascenso el curso anterior, hace malabares para escapar de la quema de las últimas posiciones. De ahí que la Ponferradina ande por la cornisa de la zona de honor sin renunciar a nada. El análisis a estas alturas no debe llevar a engaños: las únicas líneas de futuro clara apuntan al retorno a la élite de algunos de los ex Primera y a los problemas del Albacete para mantenerse. Todo lo demás es maleable.

Espanyol | 45 puntos

El Espanyol encarna el mejor ejemplo de una plantilla de Primera en Segunda División. La capacidad anotadora de Raúl de Tomás, el desborde de Embarba, con quien forma una sociedad ideal, o la depurada técnica distributiva de centrocampistas del estilo de Sergi Darder, claves de una propuesta solvente, goleadora y efectiva. También equilibrada: si bien el alto ratio de conversión evidencia su riqueza ofensiva, ser el segundo equipo menos derrotado del campeonato es consecuencia de una defensa asentada y con bastante experiencia -Diego López, con centenas de batallas a sus espaldas, ha sido el perfecto guardián-. Todo ello, con el paso adelante de Nico Melamed como picante y la venida a menos de Wu Lei para contrastar, lleva a la misma conclusión: los ‘pericos’ son candidatos claros al ascenso.

Mallorca | 42 puntos

Al Mallorca le dio vértigo la cima. Después de comenzar el curso con un traspié ante el Rayo Vallecano, los bermellones presumieron de encadenar una memorable dinámica que les aupó hasta lo más alto de la tabla: sumaron 17 jornadas sin perder y, además, lograron dejar la portería a cero en 14 ocasiones. Pero el Fuenlabrada les hizo perder la condición de líder y, desde entonces, no han conseguido ganar en sus tres últimas citas. A pesar de que se mantienen en puestos de ascenso directo, los de Luis García deben recuperar la solidez defensiva si pretender estar entre los privilegiados que asciendan a Primera División al final de la temporada. No obstante, el rejuvenecido Manolo Reina, de 35 años, aún mantiene la condición de ser el portero menos goleado de la categoría junto al también veterano Diego López.

Almería | 41 puntos

La segunda temporada del ambicioso proyecto de Turki Al-Sheikh está claramente marcada por el primer paso para hacer del Almería un club grande: el ascenso a Primera. El equilibrio inculcado por José Gomes, su técnico, ha sido vital: el equipo no baja de puestos de ‘play off’ desde la novena jornada. Fichajes con experiencia en la categoría del calibre -nunca mejor dicho, por su menudo golpeo de pelota- como Aketxe o propuestas que han salido a las mil maravillas como Umar Sadiq, algunas claves de una primera vuelta muy solvente. Muy destacables las variaciones que ha ido aplicando el entrenador en su once. Llegó a cambiarlo al completo de un partido a otro. En esta plantilla, de un carácter claramente goleador, todos cuentan. Solo cinco citas se han resuelto sin ver puerta y la diferencia para con los tantos encajados es notablemente positiva.

Rayo Vallecano | 37 puntos

Ya antes de empezar la temporada, la incógnita sobre este Rayo Vallecano era clara: ¿lograría Iraola darle más sobriedad y seguridad atrás en pos de dar un paso adelante por el ascenso a un equipo al que Paco Jémez ya sacó mucho jugo ofensivo? Cerrada la primera vuelta al acecho de las posiciones cabeceras, la respuesta es, por supuesto, que sí. Una zaga seria liderada por Catena ha dado a los madrileños lo que les faltaba. Y, en lo ofensivo, nadie se ha relajado: el brillo de Isi en lo futbolístico tiene su eco en lo estadístico -más regates exitosos, más duelos ganados y más partidos- y la búsqueda incansable de un ‘9’ referencial se está resolviendo, de momento, con la garra del incansable Antoñín, máximo goleador. Otros ‘currantes’ como Álvaro García, Andrés o el prometedor Fran García completan la ecuación franjirroja.

Sporting | 36 puntos

El Real Sporting sonríe si Djuka lo hace. El delantero rojiblanco, abrelatas de Segunda División junto a Raúl de Tomás, está cuajando su campaña más goleadora desde que aterrizara en Gijón en verano de 2018. Los suyos, además, únicamente han perdido en uno de los nueve duelos en los que vio puerta. Sin embargo, los de David Gallego necesitan más llegada, más gol. Los del serbio representan el 57% del global del combinado asturiano y solo seis futbolistas más han logrado marcar llegado el ecuador de la temporada. Innegable el trabajo del técnico suriense: ha asentado en los puestos del ‘play off’ al mismo equipo, prácticamente, que el pasado curso merodeaba por la zona de descenso y lo ha convertido en uno de los candidatos al ascenso. Se presenta complicado, no obstante, conseguirlo de forma directa.

Leganés | 34 puntos

Los altibajos le están pasando factura al Leganés. Presos de la irregularidad con la que comenzaron la temporada, los ‘pepineros’ ocupan la última plaza del ‘play off’ y sus opciones de alcanzar los dos primeros puestos han disminuido sustancialmente. El cuadro de Pep Lluís Martí es, de los tres procedentes de Primera División, el que menos superioridad muestra durante sus encuentros. Tan solo en un 25% de los partidos disputados consiguió marcar dos tantos o más y es, además, el conjunto menos goleador de los que ocupan la zona privilegiada. No obstante, ha logrado dejar la portería a cero en la mitad de los duelos disputados (10), por lo que el equipo madrileño deberá mejorar su bagaje ofensivo si quiere mantener su condición de candidato al ascenso. Futbolistas como José Arnaiz o Rubén Pérez aguantan el tirón en Butarque.

Ponferradina | 31 puntos

La Ponferradina de Jon Pérez Bolo no solo está asentada en el fútbol profesional, sino que tontea con los puestos de ‘play off’ de ascenso. El incómodo -para el rival de turno- y blindado sistema del entrenador que sacó al club de Segunda B se hace providencial ante la ausencia de un claro goleador. Podría serlo el eterno Yuri, al que se le suele ver visitando la zona medular para apoyar en la distribución de pelota, pero lo es, circunstancialmente, Óscar Sielva. Atrás, los talentosos Manu Hernando y Pascanu se encargan de amargarles el día a los delanteros adversarios con unos Pablo Valcarce -más duelos ganados- y Larrea -más intercepciones- rocosos en la línea de la medular. La grave lesión del central español obligará a su técnico a reinventarse para hacer que los suyos sigan adelante y, por supuesto, arriba.

Girona | 30 puntos

El Girona necesita a Cristhian Stuani. Las lesiones hicieron que Mamadou Sylla, la rutilante apuesta del club en el pasado mercado de traspasos veraniego, asumiera la vertiginosa labor de sustituir al delantero uruguayo en la punta del ataque. El senegalés comenzó respondiendo con galones, si bien sus números se han ido desinflando. Y los del equipo también: los albirrojos son el tercer conjunto menos goleador de la categoría y se han quedado sin ver puerta en el 48% de los partidos disputados. No obstante, la enfermería se va vaciando y los de Francisco Rodríguez trabajan con la intención de dar el salto definitivo que les asiente en las posiciones de ‘play off’. Uno de sus puntos flacos está siendo Montilivi: han sumado los mismos puntos en casa que como visitantes, lo que, no obstante, habla muy bien de su desempeño a domicilio.

Las Palmas | 29 puntos

Paciencia. Mucha paciencia. Es lo que ha necesitado Las Palmas para dar por buena su primera vuelta. Con un inicio irregular salpicado por sonadas derrotas contra recién ascendidos y un cierre dulce aderezado con triunfos contra los todopoderosos Espanyol y Mallorca, el combinado dirigido por Pepe Mel comienza a mirar hacia arriba en la clasificación. Ya no está Pedri, pero sí el habilidoso Róber González o el acertado Álvaro Lemos -los números lo evidencian-. Notoria fue la ausencia de Aythami Artiles, la extensión del técnico madrileño sobre el terreno de juego, que tendrá complicado volver a jugar este curso debido a una lesión en el tendón de Aquiles que arrastra desde la quinta jornada. La Unión Deportiva ya sabe qué le falla y qué le funciona. En solucionar lo primero y potenciar lo segundo residirá la bonanza del equipo en lo que queda de campeonato.

Lugo | 28 puntos

En el Anxo Carro hace tiempo que comenzaron a esculpir la estatua que llevaría el nombre de Mehdi Nafti. Después de la destitución de Juanfran Rodríguez, el artífice de la permanencia in extremis del pasado curso, asumió las riendas de un Lugo que estaba estancado en los últimos puestos de la tabla y le dio algo complicado de conseguir en estos tiempos que corren: tranquilidad. Más allá de sus guarismos, el técnico francotunecino ha logrado armar un equipo competitivo, capaz de plantarle cara a cualquier rival y, lo más importante, que mantiene ocho puntos de renta sobre el descenso, el cual sigue siendo el objetivo primordial de los ‘albivermellos’. Destacan, en el apartado individual, la enésima juventud de Xavi Torres, el desborde de Gerard Valentín o la seguridad atrás de Ferrao Venancio.

Málaga | 28 puntos

La afición de La Rosaleda tiene motivos para celebrar. No porque su equipo domine la tabla o sea candidato claro al ascenso, sino porque hace algo que se había antojado difícil en los últimos años por la sinuosa gestión del club: competir. El equipo de Sergio Pellicer, armado con maestría -y exiguo margen económico- en el mercado por Manolo Gaspar, ha demostrado alternativas, variedad y capacidad de sobra para hacer un juego vistoso. El devenir del paso adelante de canteranos como Juande o Ramón, la chispa de Yanis y Joaquín o la producción ofensiva de Chavarría y Caye decidirá si esta nueva etapa es una de equilibrio y transición o si hay hueco para el sueño de volver a Primera División. Brilla, en lo estadístico, el reparto perfecto de resultados de este grupo: siete victorias, siete empates y siete derrotas. Malestar con determinadas decisiones arbitrales.

Oviedo | 27 puntos

La del Real Oviedo ha sido una primera vuelta de más sensaciones que de resultados. El mayor o menor acierto en las áreas ha condicionado a un equipo que ha desplegado un gran juego en la mayor parte de sus citas, pero que se ha visto lastrado por sus errores. El balón parado en defensa y la definición en ataque, los dos principales aspectos a mejorar en el cuadro ‘carbayón’, que todavía alberga esperanzas de poder luchar por algo más que por una permanencia que, con siete puntos de renta sobre el descenso, parece tener encarrilada. Los oviedistas necesitan más determinación de Blanco Leschuk, mayor participación en el juego de futbolistas como Javi Mier o Borja Sánchez y, sobre todo, que jugadores como Marco Sangalli o Juanjo Nieto mantengan el nivel mostrado durante esta primera parte del campeonato.

Mirandés | 27 puntos

Este nuevo Mirandés ha tenido que reinventarse con referentes distintos a los de la temporada pasada. Es Jirka quien más marca, lo que sugiere la necesidad de un delantero que concentre y aumente la factoría de goles ‘jabata’, y brilla en lo distributivo y lo desbordante Iván Martín, uno de los futbolistas con mayor participación de toda la categoría. La primera vuelta mantiene al conjunto en la zona media de la clasificación, con margen para trabajar, y ha servido para identificar puntos flacos y puntos fuertes. Fijarse en ellos para salir de la mala dinámica con la que se cerró esta primera mitad de campeonato es la asignatura pendiente para que la línea esbozada, si abandona el equilibrio, apunte arriba. Por el momento, el colchón de siete puntos que mantiene sobre el descenso arrojan bastante tranquilidad por Anduva.

Fuenlabrada | 27 puntos

Las lesiones y la entrada tardía en el equipo de unos fichajes faltos de ritmo de competición trabaron a un Fuenlabrada que tiene potencial de sobra para luchar por los puestos altos de la tabla. Ingresaron en la enfermería Randy Nteka y Sekou Gassama, las referencias en ataque, pero el primero de ellos ya ha vuelto y el segundo podría hacerlo en breve. Acompañados por el siempre protagonista Ibán Salvador, por el cotizado Cristian Pulido y por un Borja Garcés que amenaza con dar guerra, los ‘kirikos’ ultiman los preparativos para iniciar su propia escalada. Resulta fundamental mejorar los números en el Fernando Torres, donde solo han logrado sumar dos triunfos. Mientras unos vuelven y otros se reenganchan, jugadores como Franchu, Óscar Pinchi o Cristóbal Márquez mantienen con vida el ambicioso proyecto de José Ramón Sandoval.

Logroñés | 27 puntos

La irregularidad ha marcado una primera vuelta algo turbulenta para el Logroñés. Los deberes, por supuesto, están hechos: el equipo vuela siete puntos por encima de la zona de descenso. El problema es que ha sido capaz de lo mejor, encadenar seis victorias seguidas, y de lo peor, sufrir luego cinco derrotas consecutivas. En una categoría como Segunda División, en la que esto último puede ser fatal si ocurre a ciertas alturas de la temporada, Sergio Rodríguez debe actuar. Su materia prima, un grupo de jugadores muy comprometido y con mucha presencia del esqueleto futbolístico que devolvió a Las Gaunas al fútbol profesional. Quienes más brillan en el apartado estadístico, Andy, Iago López y el capitán Iñaki Sáenz, que ha alcanzado a sus 32 años el punto más álgido de su carrera profesional.

Tenerife | 26 puntos

La primera vuelta se llevó por delante a Fran Fernández, pero aterrizó un Luis Miguel Ramis que conduce a un Tenerife que adelanta puestos en la tabla a ritmo de ‘play off’. Desde la llegada del técnico tarraconense al banquillo tinerfeño, los números dicen que los chicharreros son el quinto mejor equipo de Segunda División. Cuentan sus tres últimos enfrentamientos por victorias (con cero goles en contra) y han logrado desmarcarse de la zona de descenso. La solidez defensiva lograda en las últimas jornadas y el paso adelante en ataque de los Fran Sol, Nono y compañía invitan al optimismo en el ‘Tete’, que se ha marcado como objetivo para la segunda vuelta mejorar sus registros fuera del Heliodoro Rodríguez López, ya que solo han logrado dos victorias y dos empates como visitante: 8 puntos de 30 posibles.

Zaragoza | 20 puntos

Ninguna primera vuelta que sitúe a un club histórico como el Real Zaragoza en un puesto que no sea de pelea directa por el ascenso se puede dar por buena. La contratación de Rubén Baraja, con argumentos de sobra para ser una buena decisión, acabó en tragedia y un hombre de la casa como Iván Martínez no pudo solucionarlo. El mayor problema del equipo ha sido tan simple como definitorio: no jugaba bien al fútbol. Con Narváez y Pep Chavarría como líderes en el vestuario a las órdenes de Juan Ignacio Martínez, tocará seguir la estela de la buena cara mostrada en la cita que marcó el ecuador de la temporada, la victoria ante el Logroñés en La Romareda. Si los jugadores maños dan continuidad a aquellas sensaciones, devolverán a esta entidad a donde merece estar: en la lucha por volver a la élite, tal y como rozaron el curso anterior.

Sabadell | 20 puntos

Las cinco derrotas consecutivas con las que el Sabadell inició su andadura en Segunda División crearon una atmósfera de nerviosismo en la Nova Creu Alta, si bien los arlequinados se estrenaron ante tres de los candidatos al ascenso directo e hicieron un admirable ejercicio de paciencia para terminar de adaptarse a la competición. Los pupilos de Antonio Hidalgo no han perdido en ninguno de sus cuatro últimos partidos y, aunque las bajas en defensa y la grave lesión de Néstor Querol llegaron a minar la moral de la plantilla, la llegada de Álvaro Vázquez, la chispa de Stoichkov y la seguridad atrás de Juan Ibiza mantienen viva la esperanza de ser uno de los equipos que pueda presumir al final del curso de seguir compitiendo en el fútbol profesional. Llegaron más victorias a domicilio (3) que en casa (2).

Cartagena | 20 puntos

Hay margen de trabajo y esperanza, pero aún no es suficiente. El Cartagena es y debe ser ambicioso. Se encuentra justo al borde del abismo, marcando la zona de descenso, y el objetivo, la tranquilidad, se encuentra más arriba. Alcanzarla es la misión que no pudo cumplir un ya relegado Borja Jiménez y que le tocará afrontar a Luis Carrión. Las sensaciones fueron de mejores a peores: el ‘Efesé’ cerró la primera vuelta con más de un mes sin conocer la victoria. La estadística marca dónde puede estar la solución: en la experiencia que representan Rubén Castro y Nacho Gil o en la esencia albinegra que desprende Elady, soldado en el proceso de ascenso, capitán por la permanencia, y que se ha adaptado muy bien a la categoría. Más que loable también la luz ofensiva que ha aportado el buen hacer de Álex Gallar.

Alcorcón | 19 puntos

El proyecto de Mere Hermoso fracasó y el Alcorcón depositó sus esperanzas en un histórico del club como Juan Antonio Anquela. Después de sumar solo 4 de los 33 primeros puntos en juego, llegaron cuatro victorias y dos derrotas en las nueve últimas jornadas. Es por ello que los jugadores ‘alfareros’ encaran la segunda vuelta con confianza y con un entrenador de la casa que vuelve a hacer palpitar el corazón de un Santo Domingo que quedó maltrecho. En el conjunto madrileño echan de menos la figura de un líder que lleve el peso del equipo, aunque para ello incorporaron a Dani Ojeda. Se espera, además, que jugadores como Marc Gual o Hugo Fraile den un paso hacia delante en la segunda mitad del curso. Lo de Laure trasciende la veteranía, sus números le colocan con rol capital en el juego amarillo.

Castellón | 19 puntos

La negativa racha de mediados de la primera vuelta condicionó para mal a este recién ascendido. La realidad es parecida a la del Cartagena, pero con más urgencias e inestabilidad. La directiva, entre protestas de cierto sector de la afición, decidió destituir a Óscar Cano y poner al mando a Juan Carlos Garrido en las últimas semanas para exprimir al máximo lo más efectivo de la plantilla. Marc Mateu y Satrústegui fueron los jugadores que salieron mejor parados esta primera parte de la competición. La asignatura pendiente, sin duda, resultó la falta de pólvora: Rubén Díez acabó como el máximo goleador del equipo sin ser delantero, y con el pírrico bagaje de tres tantos. Como clavo al que agarrarse, queda que la categoría de plata está igualada, así que mantenerse en el fútbol profesional está perfectamente al alcance de la mano.

Albacete | 15 puntos

La de los manchegos ha sido una de las primeras vueltas más convulsas que se recuerdan en el Carlos Belmonte, especialmente en el banquillo. Después de Lucas Alcaraz aterrizó Aritz López Garai y, tras el vizcaíno, llegó Alejandro Menéndez. Pero también hubo agitación en los despachos: Toni Cruz sustituyó a Mauro Pérez en la dirección deportiva. Sobre el campo, el Albacete hizo aguas por todos lados: la solidez defensiva destacó por su ausencia y, en ataque, Alfredo Ortuño y Roman Zozulia solo lograron firmar un tanto cada uno. La nota positiva, además del buen hacer de Álvaro Jiménez, líder en la mayoría de los apartados estadísticos, fue que, con todo lo que ha llovido durante la primera parte del curso, los jugadores albaceteños todavía se encuentran a solo cinco puntos de los puestos de salvación.

Stats de la primera vuelta: