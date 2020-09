La espectacular despedida de los aficionados del Ajax a Van de Beek

El encuentro entre Países Bajos e Italia sirvió como despedida no oficial de Donny van de Beek del Ajax. El centrocampista jugó en la que fue su casa y se marchó ovacionado por los aficionados que le esperaban.

Fuera, en los alrededores del Johan Cruyff Arena, los aficionados del Ajax quisieron brindarle una gran despedida a Van de Beek, que jugará la temporada 20-21 en el Manchester United.

Los seguidores 'ajacied' detuvieron el coche en el que se encontraba Van de Beek para mostrarle todo el cariño que le tienen e incluso utilizaron bengalas.

El centrocampista neerlandés no dudó en bajarse del coche. "Muchachos, gracias por estar aquí. Eso realmente me hace muy feliz, tal vez lo sepáis. Estoy muy agradecido. Espero que pronto la afición pueda volver a los estadios. Me gustaría despedirme en un estadio lleno", aseguró el jugador.