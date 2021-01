Espectáculo en Dortmund: golazo de Öztunali, Moukoko genera el 1-1 y Reus falla un penalti

Hubo un poco de todo en el partido de Bundesliga entre el Borussia Dortmund y el Mainz 05. Desde sorpresas a penaltis fallados, pasando por jugadas que protagonizó Moukoko, el jovencísimo jugador del conjunto amarillo. Tres acciones fueron la salsa del día, con permiso del tanto anulado a Haaland a los dos minutos.

La primera la protagonizó Öztunali. El jugador visitante abrió la lata desde más allá de la frontal de Burki con un zurdazo que entró por toda la escuadra. Antes, además, se hizo hueco con un recorte precioso para el que utilizó la espuela de la bota. De ahí que tuviera hueco para probar suerte.

La segunda la obraron Moukoko y Meunier. La perla llegó hasta línea de fondo con una buena conducción de pelota y puso un centro que despejó la zaga. Ahí fue donde entró su compañero, más listo que nadie para ejecutar un zapatazo que valió por el 1-1.

Y este lío podría haber acabado con remontada de no ser por el desacierto de Reus. El capitán del Borussia Dortmund tuvo una oportunidad cristalina desde los once metros para hacer el 2-1, pero falló. Quiso ajustar demasiado el disparo y no encontró portería.