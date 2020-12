Emery no espera un partido fácil ante el Athletic

El entrenador del Villarreal, Unai Emery, destacó que todos los partidos que han jugado ante el Athletic Club, su próximo rival, siempre han sido complicados, por lo que recalcó que espera lo mismo en el encuentro que se disputará este martes en La Cerámica.

"El Athletic es un equipo con buenos jugadores y una idea de juego que siempre les hace peligrosos. Yo nunca he tenido un partido fácil y espero eso. Y es verdad que han generado dudas, pero esas dudas las vienen solventando ganando y compitiendo. Yo me guío por sus mejores versiones, las han tenido, y con jugadores que todos ellos tienen un nivel alto. Nosotros hablamos de un rival con solera y con jugadores de nivel", apuntó.

"Ellos son sólidos atrás y peligrosos arriba, tienen equilibro en el medio del campo y mucha llegada de segunda línea. Cuentan con el desborde y la velocidad arriba, lo que les hace ser un rival complicado. Creo que su entrenador le ha dado un sello muy definido, un equipo con una idea muy clara de juego y, que a pesar de sus dudas, no se rinden. Es un equipo que me inspira respeto, trabajo e implicación. Veremos cómo somos capaces de superar su presión y ser capaces de hacerles daño", agregó.

El Villarreal recibe al conjunto vasco tras haber cedido dos empates en sus dos últimos encuentros como local. "Eso es perder puntos, queremos ganar para seguir en la línea, la victoria nos afianza y nos da seguridad. El mensaje es el de ganar y en la liga es la regularidad lo que te hace crecer y te afianza en los objetivos", subrayó el técnico vasco.

Sobre la situación física de la plantilla comentó que tanto el lateral Pervis Estupiñán como el central Juan Foyth han estado con el equipo y las sensaciones son buenas. "Mañana haremos un entrenamiento por la mañana y decidiremos. Bacca está cerca, todavía nos queda un poco, pero está cerca. Y Coquelin y Alcácer están fuera del grupo", informó.

Sobre los problemas en la posición de mediocentro, Emery admitió que "buscamos soluciones y lo hacemos. Juan Foyth está con ganas y predisposición de hacerlo, ha hecho un buen trabajo y ha puesto de su parte para hacerlo y para ayudar al equipo. Ahora tenemos a Moi y a Jaume que pueden hacerlo, buscamos alternativas y somos optimistas para afrontar los problemas. Tenemos alternativas y varios planes, lo importante es que los jugadores lo conozcan y estén preparados para ello".

Por último, el entrenador se refirió al buen rendimiento que están ofreciendo los canteranos subidos al primer equipo, aunque recordó que son jóvenes y hay que tener paciencia con ellos ya que lo difícil es que jueguen bien con regularidad.

"Que los elogios no nos debiliten y saber que lo difícil es encontrar la regularidad. La experiencia y el presente me dice que no podemos bajar los brazos, no es un regalo, si los jóvenes están en el campo es para rendir. Yo no puedo dar diez partidos a un jugador, le doy uno y debe rendir. Se deben ganar en el campo la confianza", explicó.

"Tenemos a varios jugadores que me piden jugar y tenemos jugadores en el banquillo que quieren jugar. Buscamos que los jóvenes crezcan y lo hagan de la mano de los veteranos, algo que están haciendo bien. La idea es que sigan creciendo y aprendiendo en cada partido, pero para ello deben rendir", finalizó.