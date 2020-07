"Esperaba seguir con este proyecto"

Sabía que iba a ocurrir. Y se ha hecho realidad. Javi Calleja ha sido destituido al término de la temporada, pese a haber logrado meter al Villareal en Europa. En una entrevista con 'AS', el técnico madrileño asegura irse con la conciencia tranquila.

Así lo ha explicado, días después de que se anunciase. "Sabía y era consciente de lo que se estaba hablando, tenía la esperanza de que se podía rectificar, y que todo lo que se decía no se ratificara. Pero al final no ha sido así", empezó diciendo.

"Pero nosotros lo hemos dejado todo por alcanzar el objetivo, por seguir en la línea del club, por apostar por la cantera y, por estar lo más arriba posible. Y nos vamos con la conciencia muy tranquila", continuó Javi Calleja.

Su destitución empezó a rumorearse antes del parón, pero esperaba que, con los últimos resultados, cayese en el olvido. "Yo comprendo que el fútbol se mueve por sensaciones y por resultados, y entiendo que haya momentos de duda", dijo, al respecto.

"Como entiendo que los que mandan deben tomar decisiones. También entiendo que en ese periodo de derrotas con Atlético, Athletic y Leganés, ese último partido nos hace mucho daño, fue un momento de debilidad y dudas, por lo que se tomaron decisiones. Pero nosotros seguimos trabajando y buscando soluciones, sabíamos que podíamos sacarlo adelante", añadió.

Y aseguró haber tenido esperanzas hasta el último minuto de poder seguir. "Yo siempre he tenido esperanza, siempre se puede rectificar una decisión y, si lográbamos el objetivo en una situación que no era un desastre, se podría cambiar", afirmó.

"Veníamos de una temporada buena, con una primera vuelta de 28 puntos, que de igualarla, hubiéramos sido sextos, por lo que la temporada era buena. Es verdad que el equipo pierde partidos con los de abajo y eso genera dudas y nos hace daño, pero a pesar de esos tropiezos, el equipo estaba en un buen camino y demostramos la fuerza y la confianza que teníamos", agregó al respecto.

El fiasco de la Copa fue un clavo en su ataúd. "El desencanto de Miranda se produce por generar ilusión, hicimos una buena Copa y lo teníamos todo de cara para llegar a la semifinal. Todos teníamos mucha ilusión y fue una decepción", reconoció.

"Asumo que no lo hicimos bien. Nos equivocamos. Pero creo que de ese partido salimos mucho más fuertes. Creo que intentamos aprender de ese error, generamos mucha ilusión, y es verdad que hubo desilusión por haber caído a esas alturas", apuntó también, al respecto.

Cuestionado sobre si el hecho de que su sucesor vaya a ser Emery haya pesado, Calleja fue sincero. "Ahora ya sabemos que no voy a estar, y no sé si en vez de ser Emery es otro el que tenían apalabrado, me hubiera quedado", contestó.

"No puedo contestar lo que deben contestar otros. Creo que los resultados están ahí, y creo que hicimos las cosas como para poder quedarnos", espetó, a continuación, tratando de dar carpetazo al tema.

Para él, el problema es haber sido un entrenador 'de la casa'. "Siendo de casa es siempre más complicado. ¿Qué hubiese pasado si viene otro entrenador y coge al equipo a cuatro puntos de la salvación y lo salva? ¿Qué hubieran hecho? Pues hacerle una estatua seguro", aseguró.

"El venir de abajo hace complicado que te valoren como si vienes de fuera, pero eso es algo que pasa en fútbol y en el país. Lo que si estoy orgulloso y satisfecho, y lo que más me enorgullece, es el cariño y el apoyo que he tenido de los jugadores. Estoy muy agradecido a su trabajo y a la lección que han dado de profesionalidad", dijo también.

Eso sí, aseguró no guardar rencor a la directiva por la decisión tomada, aunque no piense volver a apagar el incendio que provoque otro. "Siempre les estaré agradecido, me dieron la oportunidad por lo que siempre he deseado y he soñado. Me dieron esa oportunidad y eso siempre se lo agradeceré", aseveró.

"He demostrado que he estado al nivel y les deseo lo mejor a todos. Ahora comienzo una nueva etapa y espero estar al mejor nivel para lograr grandes cosas", añadió, para finalizar, Javi Calleja.